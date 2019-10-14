2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Прогуляться по средневековому городу вместе с историком и узнать все о Мальтийском ордене

Афина
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Афина – ваш гид
История Родоса — древний манускрипт, насыщенный событиями.

Одной из ярких глав в судьбе острова стало прибытие рыцарей Мальтийского ордена.

Я познакомлю вас с наследием этой эпохи, расскажу о госпитальерах, битвах, орденских «языках» и том, чем Средневековая Европа обязана восточному миру.
175 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Продолжительность 2 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Рыцарский Родос
Рыцарский Родос

Что вас ожидает

Защита Веры
Мы прогуляемся кварталами Старого города, где сплетаются фрагменты разных эпох. Крепостные стены откроют секреты рыцарской фортификации, а мозаика, скульптура и архитектура монументального Дворца Магистров расскажут о культуре Родоса того времени. На улице Рыцарей перед вами развернется история крестовых походов: я отвечу на вопросы о том, почему рыцари были монахами, какой образ жизни они вели и кого называли великим магистром.

Помощь Бедным и Страждущим
Далее нас ждет рыцарская лечебница XV века, построенная в стиле караван-сарая. Вы узнаете, что находилось в помещениях здания и услышите о сложнейших операциях, которые проводили еще в Средневековье. Я расскажу, почему именно госпитальная деятельность стала для ордена Иоанна Иерусалимского основной и каким образом военные люди стали медиками. А после мы зайдем в рыцарскую церковь, где хранится копия чудотворной иконы Богородицы, принесенная на гору Филеримос.

Итальянский Родос
В завершении экскурсии мы остановимся в порту города. Вы совершите путешествие в эпоху Александра Великого и попробуете разгадать загадку Колосса Родосского — узнаете историю его создания, а также где же он на самом деле находился и как выглядел.

Организационные детали

Входные билеты во Дворец Магистров оплачиваются дополнительно (6€ взрослые, детям до 18 лет бесплатно).

Рыцарский Родос
Рыцарский Родос
Рыцарский Родос
Рыцарский Родос
Рыцарский Родос
Рыцарский Родос
Рыцарский Родос
Рыцарский Родос
Рыцарский Родос
Рыцарский Родос
Рыцарский Родос
Рыцарский Родос

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Афина
Афина
Уважаемые друзья, Χαῖρετε — Хайрете! Так привествовали древние греки, желая прежде всего радости. Мое имя Афина (удостоена быть названной в честь древней богини :-). У меня два высших образования, второе из которых, Археология Восточного Средиземноморья, я получила в Греции, первое — юридическое в РФ. В зимнее время я практикующий археолог, в летнее — занимаюсь экскурсоведением вот уже на протяжении 12 лет. Моя профессиональная деятельность всегда была и остается частью моих увлечений, именно поэтому я легко меняю сферу деятельности. Также я занималась преподаванием и журналистикой. Используя свои знания и опыт, я с удовольствием поделюсь ими с вами и сделаю все для того, чтобы вы взглянули на Древнюю и вечно Юную Элладу сквозь призму любви, восхищения и благоговения, достойных этой прекрасной Девы.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

14 октября 2019
Гид с прекрасным греческим именем Афина великолепно провела экскурсию "Рыцарский Родос". Афина - профессиональный археолог, обладает глубокими знаниями истории Греции и рыцарских орденов. Рассказывает увлеченно, эмоционально и очень интересно. Спасибо! Рекомендуем всем!
3 октября 2019
Экскурсия всем понравилась! Афина отлично знает материал и очень увлекательно его рассказывает. От начала до конца экскурсия была интересная и познавательная. Отдельное спасибо Афине, что согласилась провести экскурсию в удобное для нас время.

Афина проводит ещё 4 экскурсии

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