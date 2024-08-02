Что ещё посмотреть – экскурсии в Салониках

Найдено 3 экскурсии в категории «Что ещё посмотреть» в Салониках на русском языке, цены от €135, скидки до 25%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Из Салоников - на полуостров Халкидики
На машине
3 отзыва
7.5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Салоников - на полуостров Халкидики
Погрузитесь в атмосферу греческой глубинки, посетив горную деревню Арнеа и лучшие пляжи Ситонии. Узнайте о местных традициях и насладитесь природой Халкидики
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
260 за всё до 3 чел.
Еврейское наследие города Салоники
Пешая
скидка
25%
3 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Еврейское наследие города Салоники
Осмыслить историю и культуру Салоник, а также их связь с многотысячным еврейским народом
Завтра в 08:00
8 авг в 08:00
179135 за всё до 5 чел.
Гора Олимп и ее живописные окрестности из Салоников
На машине
10 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Гора Олимп и ее живописные окрестности из Салоников
Исследуйте Пиерию, край, где часто бывал Александр Македонский. Узнайте о жизни греков, их традициях и кухне. Побывайте на самой высокой горе Греции
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
289 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    2 августа 2024
    Из Салоников - на полуостров Халкидики
    Очень насыщенная поездка! Обязательно берите солнцезащитный крем! Павел все показал и рассказал. Рекомендую к посещению
    Очень насыщенная поездка! Обязательно берите солнцезащитный крем! Павел все показал и рассказал. Рекомендую к посещению
  • С
    Стелла
    27 июля 2024
    Еврейское наследие города Салоники
    Экскурсия с гидом Илиасом была просто незабываемой! Илиас отлично знает историю этого удивительного города и поделился с нами увлекательными рассказами
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    о его еврейском наследии. Мы посетили уникальные места, которые раскрыли перед нами богатую культуру и историю евреев в Салониках. Благодаря профессионализму и страсти Илиаса к своей работе, экскурсия стала ярким опытом, который навсегда останется в наших сердцах. Рекомендую всем, кто хочет погрузиться в удивительный мир этого захватывающего города!

  • Е
    Елена
    26 июля 2024
    Еврейское наследие города Салоники
    Экскурсия "Еврейское наследие в г. Салоники" необычайно меня удивила: столько славных и тяжёлых моментов жизни великого народа выпало на долю
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    жителей г. Салоники. Гид - Илиас - профессионал, много знает по вопросу жизнедеятельности еврейского народа в этом городе, интересно интерпретирует ответы на вопросы, дополняя мои знания. Илиас - приятный молодой человек, контактный, речь его правильна и понятна. Я посоветую эту экскурсию своим знакомым!

  • О
    Ольга
    25 июля 2024
    Еврейское наследие города Салоники
    Экскурсия будет интересна тем, кто хочет познакомиться не только с еврейской историей города, но и с богатым прошлым самих Салоников. Замечательная возможность проникнуться атмосферой города, послушать увлекательный рассказ гида. Все было понятно, интересно, познавательно.
  • И
    Инга
    24 июля 2024
    Гора Олимп и ее живописные окрестности из Салоников
    Отличная получилось экскурсия! Большое спасибо Юлии. Много интересной и нескучной информации. Красивые места.
  • А
    Александр
    13 июня 2024
    Гора Олимп и ее живописные окрестности из Салоников
    Отличный маршрут экскурсии, потрясающие места, которые точно запомнятся вам на долго. Юлия - потрясающий гид, погруженный в материал, очень любящий
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    свою работу и готовый поддержать диалог на любую историческую(или не очень) тему. День пролетел на одном дыхании, вы точно не пожалеете и не заскучаете =)

  • А
    Алексей
    14 апреля 2024
    Гора Олимп и ее живописные окрестности из Салоников
    Отличная поездка, интересное содержание. Деревушка очень колоритная, запомнилась на всю жизнь.
  • O
    Oxana
    3 октября 2022
    Из Салоников - на полуостров Халкидики
    Экскурсия с Павлом была интересной, познавательной. Исторические события и факты были рассказаны простым и ярким языком. Все это было прекрасно совмещено с купанием на замечательных пляжах Халкидики. Экскурсия была отлично организована по времени и содержанию
  • И
    Ирина
    17 ноября 2021
    Из Салоников - на полуостров Халкидики
    Экскурсия Павла была четка сбалансирована им под нас - он сразу понял наши запросы и не стал нас загружать фактической
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    информацией. При этом его знания явно весьма глубоки в мельчайших деталях - мы попробовали углубиться в хитросплетения политики семей раннего средневековья, но минут через 30 потеряли счет датам, именам и степени родства, но при этом Павел всегда расцвечивал любые сухие сведения интересными случаями из жизни тех времен. Также Павел помог нам организовать логистику нашего путешествия и дал много полезных советов. От всей души рекомендую вам спутника именно такого формата, который обладает и глубокими знаниями истории и явной любовью к этим местам.

Ответы на вопросы от путешественников по Салоникам в категории «Что ещё посмотреть»

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Сколько стоит экскурсия по Салоникам в августе 2024
Сейчас в Салониках в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 3 экскурсии от 135 до 289 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Салониках (Греция 🇬🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Что ещё посмотреть», 16 ⭐ отзывов, цены от €135. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Греции. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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