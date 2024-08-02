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информацией. При этом его знания явно весьма глубоки в мельчайших деталях - мы попробовали углубиться в хитросплетения политики семей раннего средневековья, но минут через 30 потеряли счет датам, именам и степени родства, но при этом Павел всегда расцвечивал любые сухие сведения интересными случаями из жизни тех времен. Также Павел помог нам организовать логистику нашего путешествия и дал много полезных советов. От всей души рекомендую вам спутника именно такого формата, который обладает и глубокими знаниями истории и явной любовью к этим местам.