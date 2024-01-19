Однодневные – экскурсии в Салониках

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Салониках на русском языке, цены от €290. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
В гости к Зевсу. Гора Олимп
На машине
13 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
В гости к Зевсу. Гора Олимп
Путешествие к легендарной горе Олимп, месту обитания древнегреческих богов, подарит незабываемые эмоции и погружение в мифы
12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
326 за всё до 3 чел.
За закатом в Метеоры
На машине
27 отзывов
11 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия: За закатом в Метеоры, Салоники
Полюбуйтесь монастырями на вершинах скал и проникнитесь духовной силой Метеор на индивидуальной экскурсии
Начало: У вашего отеля
2 сен в 11:00
7 сен в 11:00
390 за всё до 3 чел.
Морской круиз вдоль побережья Афона
1 отзыв
8 часов
Круиз
Уникальный круиз по Святой Горе Афон с индивидуальным гидом
Уникальная возможность увидеть монастыри Святой Горы Афон с борта корабля. Погрузитесь в историю и узнайте о жизни монахов
Начало: У вашего отеля
2 сен в 06:00
7 сен в 06:00
290 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    19 января 2024
    За закатом в Метеоры
    Очень понравилась экскурсия к Метеорам с Никосом. Никос - прекрасный гид и очень приятный человек, великолепно разбирающийся в истории Греции
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    и знающий мифологию. Дорога к Метеорам длинная, но все выдержали отлично, включая 5-летнего сына. Метеоры - это невероятное зрелище, must see в Греции. Мы были в середине января, вне туристического сезона, поэтому можно было спокойно и комфортно гулять и фотографироваться без очередей. После прогулки Никос отвел нас в таверну с греческой кухней. Я очень рекомендую Никоса и эту экскурсию!!

  • B
    Berta
    8 ноября 2023
    За закатом в Метеоры
    Необыкновенная экскурсия! Я получила огромное удовольствие. Очень рекомендую экскурсию с Никос
  • А
    Александр
    4 октября 2023
    За закатом в Метеоры
    Никос отличный гид, профессионал, подарил море положительных эмоций. Экскурсия интересная и насыщенная. Спасибо!
    Никос отличный гид, профессионал, подарил море положительных эмоций. Экскурсия интересная и насыщенная. Спасибо!
  • А
    Анатолий
    18 октября 2022
    Морской круиз вдоль побережья Афона
    Большое спасибо Никосу Леонову за интересный рассказ и отличную организацию поездки!
  • C
    Christina
    10 августа 2022
    В гости к Зевсу. Гора Олимп
    Оксана, большое спасибо за экскурсию. Мы провели чудесный день❤️ Будем рекомендовать друзьям, если соберутся в Салоники.
    Оксана, большое спасибо за экскурсию. Мы провели чудесный день❤️ Будем рекомендовать друзьям, если соберутся в Салоники
  • С
    Сергей
    17 сентября 2021
    В гости к Зевсу. Гора Олимп
    Оксана - отличный экскурсовод и приятный собеседник. Наша экскурсия на Олимп прошла в полном соответствии с нашими пожеланиями. Детям и взрослым было интересно, все нюансы маршрута продуманы и скоординированы по времени. Рекомендую всем любителям мифов и Древней Греции!
  • Н
    Наталья
    15 июля 2021
    В гости к Зевсу. Гора Олимп
    Мы отлично провели день. Посетили живописные места. Помимо информации по теме экскурсии, Оксана рассказала и о жизни современной Греции.

Ответы на вопросы от путешественников по Салоникам в категории «Однодневные»

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  3. Морской круиз вдоль побережья Афона
Сколько стоит экскурсия по Салоникам в августе 2024
Сейчас в Салониках в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 290 до 390. Туристы уже оставили гидам 41 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Салониках (Греция 🇬🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Однодневные», 41 ⭐ отзыв, цены от €290. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Греции. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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