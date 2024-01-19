8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
В гости к Зевсу. Гора Олимп
Путешествие к легендарной горе Олимп, месту обитания древнегреческих богов, подарит незабываемые эмоции и погружение в мифы
12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
€326 за всё до 3 чел.
11 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия: За закатом в Метеоры, Салоники
Полюбуйтесь монастырями на вершинах скал и проникнитесь духовной силой Метеор на индивидуальной экскурсии
Начало: У вашего отеля
2 сен в 11:00
7 сен в 11:00
€390 за всё до 3 чел.
8 часов
Круиз
Уникальный круиз по Святой Горе Афон с индивидуальным гидом
Уникальная возможность увидеть монастыри Святой Горы Афон с борта корабля. Погрузитесь в историю и узнайте о жизни монахов
Начало: У вашего отеля
2 сен в 06:00
7 сен в 06:00
€290 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга19 января 2024Очень понравилась экскурсия к Метеорам с Никосом. Никос - прекрасный гид и очень приятный человек, великолепно разбирающийся в истории Греции
- BBerta8 ноября 2023Необыкновенная экскурсия! Я получила огромное удовольствие. Очень рекомендую экскурсию с Никос
- ААлександр4 октября 2023Никос отличный гид, профессионал, подарил море положительных эмоций. Экскурсия интересная и насыщенная. Спасибо!
- ААнатолий18 октября 2022Большое спасибо Никосу Леонову за интересный рассказ и отличную организацию поездки!
- CChristina10 августа 2022Оксана, большое спасибо за экскурсию. Мы провели чудесный день❤️ Будем рекомендовать друзьям, если соберутся в Салоники.
- ССергей17 сентября 2021Оксана - отличный экскурсовод и приятный собеседник. Наша экскурсия на Олимп прошла в полном соответствии с нашими пожеланиями. Детям и взрослым было интересно, все нюансы маршрута продуманы и скоординированы по времени. Рекомендую всем любителям мифов и Древней Греции!
- ННаталья15 июля 2021Мы отлично провели день. Посетили живописные места. Помимо информации по теме экскурсии, Оксана рассказала и о жизни современной Греции.
Ответы на вопросы от путешественников по Салоникам в категории «Однодневные»
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