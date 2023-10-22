Популярные экскурсии

Найдено 12 экскурсий в категории «Популярные экскурсии» в Салониках на русском языке, цены от €40. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Индивидуальная экскурсия в Метеоры
2 отзыва
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
Метеоры: индивидуальная экскурсия из Салоников - исторические и культурные объекты
Метеоры - это уникальное место, где природа и история сливаются воедино. Посетите монастыри на скалах и церковь Святой Параскевы в Темпийском ущелье
Начало: Белая башня, Салоники
Расписание: Ежедневно в 7:00
7 авг в 07:00
8 авг в 07:00
600 за всё до 6 чел.
Пешеходная экскурсия по Салоникам
6 отзывов
3 часа
Индивидуальная
Пешеходная экскурсия по Салоникам: культурная столица Греции
Пешая экскурсия по Салоникам - это ваш путь к древнему и современному городу, полному исторических сокровищ
Начало: Базилика Дмитрия Солунского
Расписание: Ежедневно в 9:00 и 17:00
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
40 за человека
История Македонских царей: Пелла - Верия - Вергина
1 отзыв
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
История Македонских царей: Пелла - Верия - Вергина
Индивидуальная экскурсия по древним городам Македонии: Пелла, Верия и Вергина. Погрузитесь в историю и культуру античного мира
Начало: По запросу туриста (в пределах г. Салоники)
Расписание: Ежедневно (кроме вторников) в 08:00
8 авг в 08:00
9 авг в 08:00
550 за всё до 6 чел.
Мини-рупповая экскурсия в Аридею и Эдессу
На микроавтобусе
5 отзывов
10 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Путешествие в Аридею и Эдессу: термальные источники и природные красоты
Погрузитесь в мир природных красот и целебных вод Аридеи, а также насладитесь величественными водопадами Эдессы. Идеальный отдых для тела и души
Начало: Белая башня, Салоники
Расписание: По пятницам в 08:30
9 авг в 08:30
23 авг в 08:30
60 за человека
Мини-групповая экскурсия в Метеоры
На микроавтобусе
3 отзыва
12 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Мини-групповая экскурсия в Метеоры из Салоников
Однодневная поездка в Метеоры из Салоников - уникальная возможность увидеть монастыри на вершинах скал и узнать больше о православных традициях Греции
Начало: Белая башня, Салоники
Расписание: По средам в 07:00
7 авг в 07:00
14 авг в 07:00
100 за человека
Салоники - город византийских храмов: пешеходная экскурсия
2 отзыва
6 часов
Групповая
до 15 чел.
Салоники - город византийских храмов: пешеходная экскурсия
Присоединяйтесь к экскурсии по византийским храмам Салоник. Узнайте об истории города, его религиозных памятниках и архитектуре. Пешеходный тур по Салоникам
Начало: Базилика Дмитрия Солунского
Расписание: по понедельникам
12 авг в 08:00
19 авг в 08:00
40 за человека
Индивидуальная экскурсия в монастыри Метеоры
12 часов
Индивидуальная
до 16 чел.
Однодневная индивидуальная экскурсия в монастыри Метеоры
Погрузитесь в историю и культуру Греции, посетив монастыри Метеоры. Насладитесь живописными видами и узнайте больше о православных традициях
Начало: По запросу туриста (в пределах г. Салоники)
Расписание: Ежедневно в 7:00
8 авг в 07:00
9 авг в 07:00
от 600 за всё до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия Лутра Позар - Эдесса
10 часов
Индивидуальная
до 16 чел.
Путешествие по термальным источникам Лутра Позар и водопадам Эдессы
Погрузитесь в мир природных красот и термальных источников Лутра Позар, а также посетите водопады Эдессы и музей воды
Начало: По запросу туриста (в пределах г. Салоники)
Расписание: Ежедневно в 08:30
7 авг в 08:30
8 авг в 08:30
от 300 за всё до 6 чел.
В гостях у Зевса: Олимп - Дион - деревня Палеос Пантелеймонас
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
В гостях у Зевса: Олимп - Дион - деревня Палеос Пантелеймонас
Начало: По запросу туриста (в пределах г. Салоники)
Расписание: Ежедневно в 08:00
7 авг в 08:00
8 авг в 08:00
495 за всё до 6 чел.
Пещера Алистрати - Филиппы - Кавала
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Пещера Алистрати - Филиппы - Кавала: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю и природу северо-восточной Греции, посетив пещеру Алистрати, древний город Филиппы и живописную Кавалу
Начало: По запросу туриста (в пределах г. Салоники)
Расписание: Ежедневно в 8:00
8 авг в 08:00
9 авг в 08:00
480 за всё до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия в Мецово
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия в Мецово
Начало: По запросу туриста (в пределах г. Салоники)
Расписание: Ежедневно в 08:00
7 авг в 08:00
8 авг в 08:00
562 за всё до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия в Касторию и доисторическое поселение Диспилио
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие в Касторию: шубы, храмы и древние поселения
Погрузитесь в атмосферу древней Кастории и доисторического Диспилио. Уникальные храмы, монастыри и захватывающие виды ждут вас
Начало: По запросу туриста (в пределах г. Салоники)
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
7 авг в 07:00
440 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Салоникам в категории «Популярные экскурсии»

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  1. Индивидуальная экскурсия в Метеоры
  2. Пешеходная экскурсия по Салоникам
  3. История Македонских царей: Пелла - Верия - Вергина
  4. Мини-рупповая экскурсия в Аридею и Эдессу
  5. Мини-групповая экскурсия в Метеоры
Сколько стоит экскурсия по Салоникам в августе 2024
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