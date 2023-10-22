12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборМетеоры: индивидуальная экскурсия из Салоников - исторические и культурные объекты
Метеоры - это уникальное место, где природа и история сливаются воедино. Посетите монастыри на скалах и церковь Святой Параскевы в Темпийском ущелье
Начало: Белая башня, Салоники
Расписание: Ежедневно в 7:00
7 авг в 07:00
8 авг в 07:00
€600 за всё до 6 чел.
3 часа
Индивидуальная
Пешеходная экскурсия по Салоникам: культурная столица Греции
Пешая экскурсия по Салоникам - это ваш путь к древнему и современному городу, полному исторических сокровищ
Начало: Базилика Дмитрия Солунского
Расписание: Ежедневно в 9:00 и 17:00
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
€40 за человека
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
История Македонских царей: Пелла - Верия - Вергина
Индивидуальная экскурсия по древним городам Македонии: Пелла, Верия и Вергина. Погрузитесь в историю и культуру античного мира
Начало: По запросу туриста (в пределах г. Салоники)
Расписание: Ежедневно (кроме вторников) в 08:00
8 авг в 08:00
9 авг в 08:00
€550 за всё до 6 чел.
10 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Путешествие в Аридею и Эдессу: термальные источники и природные красоты
Погрузитесь в мир природных красот и целебных вод Аридеи, а также насладитесь величественными водопадами Эдессы. Идеальный отдых для тела и души
Начало: Белая башня, Салоники
Расписание: По пятницам в 08:30
9 авг в 08:30
23 авг в 08:30
€60 за человека
12 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Мини-групповая экскурсия в Метеоры из Салоников
Однодневная поездка в Метеоры из Салоников - уникальная возможность увидеть монастыри на вершинах скал и узнать больше о православных традициях Греции
Начало: Белая башня, Салоники
Расписание: По средам в 07:00
7 авг в 07:00
14 авг в 07:00
€100 за человека
6 часов
Групповая
до 15 чел.
Салоники - город византийских храмов: пешеходная экскурсия
Присоединяйтесь к экскурсии по византийским храмам Салоник. Узнайте об истории города, его религиозных памятниках и архитектуре. Пешеходный тур по Салоникам
Начало: Базилика Дмитрия Солунского
Расписание: по понедельникам
12 авг в 08:00
19 авг в 08:00
€40 за человека
12 часов
Индивидуальная
до 16 чел.
Однодневная индивидуальная экскурсия в монастыри Метеоры
Погрузитесь в историю и культуру Греции, посетив монастыри Метеоры. Насладитесь живописными видами и узнайте больше о православных традициях
Начало: По запросу туриста (в пределах г. Салоники)
Расписание: Ежедневно в 7:00
8 авг в 07:00
9 авг в 07:00
от €600 за всё до 6 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 16 чел.
Путешествие по термальным источникам Лутра Позар и водопадам Эдессы
Погрузитесь в мир природных красот и термальных источников Лутра Позар, а также посетите водопады Эдессы и музей воды
Начало: По запросу туриста (в пределах г. Салоники)
Расписание: Ежедневно в 08:30
7 авг в 08:30
8 авг в 08:30
от €300 за всё до 6 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
В гостях у Зевса: Олимп - Дион - деревня Палеос Пантелеймонас
Начало: По запросу туриста (в пределах г. Салоники)
Расписание: Ежедневно в 08:00
7 авг в 08:00
8 авг в 08:00
€495 за всё до 6 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Пещера Алистрати - Филиппы - Кавала: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю и природу северо-восточной Греции, посетив пещеру Алистрати, древний город Филиппы и живописную Кавалу
Начало: По запросу туриста (в пределах г. Салоники)
Расписание: Ежедневно в 8:00
8 авг в 08:00
9 авг в 08:00
€480 за всё до 6 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия в Мецово
Начало: По запросу туриста (в пределах г. Салоники)
Расписание: Ежедневно в 08:00
7 авг в 08:00
8 авг в 08:00
€562 за всё до 6 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие в Касторию: шубы, храмы и древние поселения
Погрузитесь в атмосферу древней Кастории и доисторического Диспилио. Уникальные храмы, монастыри и захватывающие виды ждут вас
Начало: По запросу туриста (в пределах г. Салоники)
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
7 авг в 07:00
€440 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна22 октября 2023Красивые места, прекрасное обслуживание, косфортный транспорт
- ТТатьяна7 октября 2023Я брала индивидуальную экскурсию к водопадам Эдессы и на темические источники Аридеи. Впечатления потрясающие, сервис супер, природа великолепная, Анастасиос - мой гид - грамотный, увлеченный!!!! Всем советую!!!
- AAnatoly22 августа 2023Наташа отличный экскурсовод и приятный человек. Узнали много нового
- ААнатолий18 октября 2022Большое спасибо Наташе за интересный рассказ и отличную организацию экскурсии!
- ННаталья4 января 2022Прекрасная экскурсия, очень познавательная и содержательная. Спасибо гиду Евгению!
- ООксана28 октября 2021Отличная экскурсия. Незабываемые впечатления
Ответы на вопросы от путешественников по Салоникам в категории «Популярные экскурсии»
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