Все – экскурсии в Салониках

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Салониках на русском языке, цены от €100, скидки до 25%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Добро пожаловать в Салоники
Пешая
40 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Добро пожаловать в Салоники: индивидуальная экскурсия
Знакомство с Салониками через их богатую историю и культуру. Узнайте о древних памятниках, современных традициях и повседневной жизни города
Начало: У вашего отеля в центре города или на площади Арис...
Завтра в 11:30
6 авг в 11:30
100 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Салоникам
Пешая
57 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Салоникам: история, святыни, гастрономия
Прогулка по Салоникам с осмотром крепостных стен, монастыря Влатадон, Белой башни и других достопримечательностей. Индивидуальный маршрут по вашим интересам
Начало: Начало набережной у порта
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
130 за всё до 5 чел.
Еврейское наследие города Салоники
Пешая
скидка
25%
3 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Еврейское наследие города Салоники
Осмыслить историю и культуру Салоник, а также их связь с многотысячным еврейским народом
6 авг в 08:00
8 авг в 08:00
179135 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Стелла
    27 июля 2024
    Еврейское наследие города Салоники
    Экскурсия с гидом Илиасом была просто незабываемой! Илиас отлично знает историю этого удивительного города и поделился с нами увлекательными рассказами
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    о его еврейском наследии. Мы посетили уникальные места, которые раскрыли перед нами богатую культуру и историю евреев в Салониках. Благодаря профессионализму и страсти Илиаса к своей работе, экскурсия стала ярким опытом, который навсегда останется в наших сердцах. Рекомендую всем, кто хочет погрузиться в удивительный мир этого захватывающего города!

  • Е
    Елена
    26 июля 2024
    Еврейское наследие города Салоники
    Экскурсия "Еврейское наследие в г. Салоники" необычайно меня удивила: столько славных и тяжёлых моментов жизни великого народа выпало на долю
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    жителей г. Салоники. Гид - Илиас - профессионал, много знает по вопросу жизнедеятельности еврейского народа в этом городе, интересно интерпретирует ответы на вопросы, дополняя мои знания. Илиас - приятный молодой человек, контактный, речь его правильна и понятна. Я посоветую эту экскурсию своим знакомым!

  • О
    Ольга
    25 июля 2024
    Еврейское наследие города Салоники
    Экскурсия будет интересна тем, кто хочет познакомиться не только с еврейской историей города, но и с богатым прошлым самих Салоников. Замечательная возможность проникнуться атмосферой города, послушать увлекательный рассказ гида. Все было понятно, интересно, познавательно.
  • В
    Владимир
    16 июля 2024
    Добро пожаловать в Салоники
    Отличная экскурсия! Спасибо Яне!! Прекрасные знания гида и ее доброжелательность подкупают)) В Салониках бывал, город мне не понравился, взял экскурсию, чтобы поменять негативное впечатление, и Яне это удалось! Еще раз большое спасибо! Обязательно порекомендую экскурсию друзьям))
  • А
    Алексей
    14 апреля 2024
    Добро пожаловать в Салоники
    Все понравилось. Время у нас было очень мало, поэтому попросили сжатый режим экскурсии, но общее впечатление о городе получили. Большое спасибо!
  • Н
    Наталья
    9 апреля 2024
    Добро пожаловать в Салоники
    Отличная обзорная экскурсия для знакомства с городом и его историей. Яна замечательный рассказчик, влюбленный в Грецию. Рассказ про Салоники включал
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    не только историю, но и образование, гастрономию, что посмотреть в окрестностях с точками геолокации и много всего интересного и познавательного, чтобы проникнуться духом страны. В Салониках мы были впервые, да еще и на мой день рождения. Яна не только провела нам экскурсию, но и заказала столик в ресторане с потрясающим видом на море. Все прошло просто великолепно! Всем советую Яну, как гида!

  • С
    Стелла
    5 октября 2023
    Обзорная экскурсия по Салоникам
    Оксана спасибо, было супер интересно!
    Оксана спасибо, было супер интересно!Оксана спасибо, было супер интересно!Оксана спасибо, было супер интересно!Оксана спасибо, было супер интересно!
  • И
    Ирина
    10 сентября 2023
    Обзорная экскурсия по Салоникам
    Гид Оксана грамотный и очень приятный человек… систематизировала наши разрозненные знания по истории Салоников, два часа пролетели как один миг… получили также ценные советы по дальнейшему пребыванию в Греции… вернёмся в этот город еще раз и обязательно к Оксане!
  • В
    Владимир
    24 августа 2023
    Обзорная экскурсия по Салоникам
    Интересно, насыщенно и увлекательно. Довольны и дети и взрослые. Оксана знает и любит историю и сам город.

Ответы на вопросы от путешественников по Салоникам в категории «Все»

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Сколько стоит экскурсия по Салоникам в августе 2024
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