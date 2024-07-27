2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Добро пожаловать в Салоники: индивидуальная экскурсия
Знакомство с Салониками через их богатую историю и культуру. Узнайте о древних памятниках, современных традициях и повседневной жизни города
Начало: У вашего отеля в центре города или на площади Арис...
Завтра в 11:30
6 авг в 11:30
€100 за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Салоникам: история, святыни, гастрономия
Прогулка по Салоникам с осмотром крепостных стен, монастыря Влатадон, Белой башни и других достопримечательностей. Индивидуальный маршрут по вашим интересам
Начало: Начало набережной у порта
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
€130 за всё до 5 чел.
скидка
25%
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Еврейское наследие города Салоники
Осмыслить историю и культуру Салоник, а также их связь с многотысячным еврейским народом
6 авг в 08:00
8 авг в 08:00
179€135 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССтелла27 июля 2024Экскурсия с гидом Илиасом была просто незабываемой! Илиас отлично знает историю этого удивительного города и поделился с нами увлекательными рассказами
- ЕЕлена26 июля 2024Экскурсия "Еврейское наследие в г. Салоники" необычайно меня удивила: столько славных и тяжёлых моментов жизни великого народа выпало на долю
- ООльга25 июля 2024Экскурсия будет интересна тем, кто хочет познакомиться не только с еврейской историей города, но и с богатым прошлым самих Салоников. Замечательная возможность проникнуться атмосферой города, послушать увлекательный рассказ гида. Все было понятно, интересно, познавательно.
- ВВладимир16 июля 2024Отличная экскурсия! Спасибо Яне!! Прекрасные знания гида и ее доброжелательность подкупают)) В Салониках бывал, город мне не понравился, взял экскурсию, чтобы поменять негативное впечатление, и Яне это удалось! Еще раз большое спасибо! Обязательно порекомендую экскурсию друзьям))
- ААлексей14 апреля 2024Все понравилось. Время у нас было очень мало, поэтому попросили сжатый режим экскурсии, но общее впечатление о городе получили. Большое спасибо!
- ННаталья9 апреля 2024Отличная обзорная экскурсия для знакомства с городом и его историей. Яна замечательный рассказчик, влюбленный в Грецию. Рассказ про Салоники включал
- ССтелла5 октября 2023Оксана спасибо, было супер интересно!
- ИИрина10 сентября 2023Гид Оксана грамотный и очень приятный человек… систематизировала наши разрозненные знания по истории Салоников, два часа пролетели как один миг… получили также ценные советы по дальнейшему пребыванию в Греции… вернёмся в этот город еще раз и обязательно к Оксане!
- ВВладимир24 августа 2023Интересно, насыщенно и увлекательно. Довольны и дети и взрослые. Оксана знает и любит историю и сам город.
Ответы на вопросы от путешественников по Салоникам в категории «Все»
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