Об экскурсии

Онлайн-экскурсия по городу Салоники — столице Северной Греции и одновременно крупнейшему центру региона Македония — это не запись, а именно трансляция экскурсии онлайн в режиме «пешеходки» с постоянной обратной связью и вопросами, адресованными гиду в чате, на которые гид сразу же будет отвечать. Пешеходный маршрут охватит основные достопримечательности города — крепостные сооружения, исторический район Ано Поли, базилику Св. Димитрия Солунского, Арку Галерия, Ротонду и Белую башню — символ города.

Пешеходная прогулка начнется от Кастра – района фортификационных укреплений позднеримского периода, далее мы пройдем уютными улочками старого района Ано Поли, после чего спустимся по красивому променаду вдоль восточных стен города Салоники, башни Ормизда и остатков Кассандровых ворот. После мы повернем на улицу Кассандра, названную так в честь основателя города, пройдем мимо памятника османского периода Алатза Имарет, а затем спустимся к зданию министерства управления регионами Македонии и Фракии с археологическим центром напротив.

После рассказ пойдет о базилике Димитрия Солунского – главном храме города. Затем на нашем пути возникнут развалины Римского форума, бульвар Аристотеля, триумфальная арка Галерия и Ротонда (позднеримские сооружения). После маршрут пройдет мимо фонтана «Хамидийе» османского периода, центрального корпуса университета Аристотеля. Экскурсия завершится на набережной города Салоники, где вы увидите памятник Александру Македонскому, арт-обьект Георгиоса Зонголопулоса «Зонтики». Экскурсия завершится около Белой башни, которая является всемирно признанным символом этого города.