Онлайн-экскурсия по городу Салоники

Онлайн-экскурсия по городу Салоники - столице Северной Греции и одновременно крупнейшему центру...

Онлайн-экскурсия по городу Салоники — столице Северной Греции и одновременно крупнейшему центру региона Македония — это не запись, а именно трансляция экскурсии онлайн в режиме «пешеходки» с постоянной обратной связью и вопросами, адресованными гиду в чате, на которые гид сразу же будет отвечать.

Пешеходный маршрут охватит основные достопримечательности города — крепостные сооружения, исторический район Ано Поли, базилику Св.

Димитрия Солунского, Арку Галерия, Ротонду и Белую башню — символ города.
Онлайн-экскурсия по городу Салоники
Онлайн-экскурсия по городу Салоники
Онлайн-экскурсия по городу Салоники
Онлайн-экскурсия по городу Салоники
Онлайн-экскурсия по городу Салоники
Онлайн-экскурсия по городу Салоники

Что вы увидите 🤩

  • Район фортификационных укреплений позднеримского периода «Кастра»
  • Старый район Ано Поли
  • Памятник османского периода Алатза Имарет
  • Здание министерства управления регионов Македонии и Фракии
  • Здание археологического центра
  • Базилика Димитрия Солунского
  • Развалины Римского форума
  • Бульвар Аристотеля
  • Арка Галерия
  • Ротонда
  • Фонтан «Хамидийе» османского периода
  • Центральный корпус университета Аристотеля
  • Памятник Александру Македонскому
  • Арт-объект Георгиоса Зонголопулоса «Зонтики»
  • Белая башня
Об экскурсии
Онлайн-экскурсия по городу Салоники — столице Северной Греции и одновременно крупнейшему центру региона Македония — это не запись, а именно трансляция экскурсии онлайн в режиме «пешеходки» с постоянной обратной связью и вопросами, адресованными гиду в чате, на которые гид сразу же будет отвечать. Пешеходный маршрут охватит основные достопримечательности города — крепостные сооружения, исторический район Ано Поли, базилику Св. Димитрия Солунского, Арку Галерия, Ротонду и Белую башню — символ города.
Пешеходная прогулка начнется от Кастра – района фортификационных укреплений позднеримского периода, далее мы пройдем уютными улочками старого района Ано Поли, после чего спустимся по красивому променаду вдоль восточных стен города Салоники, башни Ормизда и остатков Кассандровых ворот. После мы повернем на улицу Кассандра, названную так в честь основателя города, пройдем мимо памятника османского периода Алатза Имарет, а затем спустимся к зданию министерства управления регионами Македонии и Фракии с археологическим центром напротив.
После рассказ пойдет о базилике Димитрия Солунского – главном храме города. Затем на нашем пути возникнут развалины Римского форума, бульвар Аристотеля, триумфальная арка Галерия и Ротонда (позднеримские сооружения). После маршрут пройдет мимо фонтана «Хамидийе» османского периода, центрального корпуса университета Аристотеля. Экскурсия завершится на набережной города Салоники, где вы увидите памятник Александру Македонскому, арт-обьект Георгиоса Зонголопулоса «Зонтики». Экскурсия завершится около Белой башни, которая является всемирно признанным символом этого города.

Цены на экскурсию

Для группы 5-99 человек
Общий
€8

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Трансляция экскурсии онлайн.
Что не входит
    Где начинаем и завершаем
    Начало: Встреча будет происходить в сети
    Завершение: Белая Башня
    Когда и сколько длится?
    Когда: Любой день, на который будут набираться желающие. Начало в 9:30
    Экскурсия длится около 3 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальная онлайн-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 99 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

    Любой день, на который будут набираться желающие. Начало в 9:30

    Евгений Б.
    Евгений Б.
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