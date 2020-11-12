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Как добраться до Самоса на самолёте

В Самосе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Samos Airport» вам не избежать

Список аэропортов Самоса

  1. Самос SMI
    Samos Airport

Самые дешёвые билеты в Самос из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
12.11.2020из 🇬🇷Афин4 37035ч 25м (⇵2)
09.11.2020из 🇩🇪Мюнхена9 61723ч 30м (⇵2)
31.10.2020из 🇬🇷Янины11 64819ч 50м (⇵1)
23.10.2020из 🇹🇷Антальи17 37145ч 55м (⇵2)
20.10.2020из 🇺🇦Одессы27 10326ч 50м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Самоса, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Дортмунд и Салоники

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Самоса