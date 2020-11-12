Как добраться до Самоса на самолёте
В Самосе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Samos Airport» вам не избежать
Список аэропортов Самоса
- Самос SMISamos Airport
Самые дешёвые билеты в Самос из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|12.11.2020
|из 🇬🇷Афин
|4 370
|35ч 25м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇩🇪Мюнхена
|9 617
|23ч 30м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇬🇷Янины
|11 648
|19ч 50м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇹🇷Антальи
|17 371
|45ч 55м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇺🇦Одессы
|27 103
|26ч 50м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Самоса
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Самоса, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Дортмунд и Салоники
- 13.10.202022.10.2020
- 04.12.202006.12.2020
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