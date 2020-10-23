Как добраться до Санторини на самолёте
В Санторини 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Santorini International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Санторини
- Санторини JTRSantorini International Airport
Самые дешёвые билеты в Санторини из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|23.10.2020
|из 🇬🇷Афин
|1 153
|50м
|18.10.2020
|из 🇬🇷Салоников
|1 955
|1ч 10м
|17.10.2020
|из 🇧🇪Брюсселя
|2 725
|10ч 15м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇬🇧Лондона
|2 788
|23ч (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇫🇷Парижа
|3 376
|12ч (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|4 083
|7ч 50м (⇵1)
|20.12.2020
|из 🇮🇹Катании
|4 541
|35ч 45м (⇵2)
|15.04.2021
|из 🇵🇹Лиссабона
|4 555
|28ч 40м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇱🇻Риги
|4 966
|22ч 35м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇹🇷Антальи
|5 203
|21ч 5м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇨🇾Ларнаки
|5 722
|25ч 10м (⇵1)
|12.01.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|5 826
|52ч 15м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇩🇪Кёльна
|6 352
|25ч 10м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|6 387
|9ч 35м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇮🇱Тель-Авива
|6 455
|15ч 40м (⇵1)
|27.09.2021
|из 🇺🇦Киева
|6 497
|14ч 10м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇫🇷Нанта
|6 721
|37ч 45м (⇵2)
|01.06.2021
|из 🇩🇪Берлина
|7 033
|13ч 5м (⇵1)
|02.06.2021
|из 🇮🇹Рима
|7 255
|26ч 40м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇧🇾Минска
|8 558
|26ч 50м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇩🇪Дюссельдорфа
|8 764
|28ч 15м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇳🇱Амстердама
|8 916
|44ч 50м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇵🇱Вроцлава
|9 127
|29ч 20м (⇵2)
|13.11.2020
|из 🇷🇺Казани
|9 224
|48ч 50м (⇵2)
|12.08.2021
|из 🇫🇷Ниццы
|9 423
|5ч 25м (⇵1)
|06.01.2021
|из 🇦🇱Тираны
|10 414
|38ч 40м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇬🇷Родоса
|10 535
|29ч 10м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|10 561
|42ч 40м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇨🇭Цюриха
|11 375
|39ч 50м (⇵2)
|11.02.2021
|из 🇷🇺Самары
|13 038
|14ч 55м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|13 213
|14ч 35м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇫🇷Марселя
|13 584
|47ч 30м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|15 915
|15ч 20м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇷🇺Махачкалы
|18 425
|32ч 20м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇰🇿Алматы
|18 822
|31ч 25м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇬🇪Тбилиси
|21 135
|14ч 20м (⇵2)
|21.11.2020
|из 🇨🇦Торонто
|21 892
|36ч 35м (⇵2)
|30.12.2020
|из 🇺🇸Нью-Йорка
|22 569
|28ч 20м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇷🇺Калининграда
|22 777
|45ч 40м (⇵2)
|16.11.2020
|из 🇺🇸Майами
|25 085
|33ч 15м (⇵2)
|02.08.2021
|из 🇷🇺Хабаровска
|27 100
|30ч 40м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇦🇪Дубая
|28 947
|51ч 40м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇦🇪Шарджи
|29 405
|18ч (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇰🇪Найроби
|32 622
|15ч (⇵2)
|23.11.2020
|из 🇺🇸Лос-Анджелеса
|35 426
|39ч 15м (⇵2)
|17.12.2020
|из 🇧🇷Сан-Паулу
|38 201
|30ч 25м (⇵2)
|01.08.2021
|из 🇰🇿Караганды
|53 247
|27ч 5м (⇵2)
|04.06.2021
|из 🇬🇹Гватемалы
|55 239
|53ч 30м (⇵2)
|14.12.2020
|из 🇺🇸Форт-Лодердейла
|73 267
|35ч 55м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Санторини
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Санторини, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Афины и Салоники
- 16.10.202020.10.2020
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