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Летим в Санторини

Как добраться до Санторини на самолёте

В Санторини 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Santorini International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Санторини

  1. Санторини JTR
    Santorini International Airport

Самые дешёвые билеты в Санторини из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
23.10.2020из 🇬🇷Афин1 15350м
18.10.2020из 🇬🇷Салоников1 9551ч 10м
17.10.2020из 🇧🇪Брюсселя2 72510ч 15м (⇵1)
16.10.2020из 🇬🇧Лондона2 78823ч (⇵1)
19.10.2020из 🇫🇷Парижа3 37612ч (⇵1)
17.10.2020из 🇹🇷Стамбула4 0837ч 50м (⇵1)
20.12.2020из 🇮🇹Катании4 54135ч 45м (⇵2)
15.04.2021из 🇵🇹Лиссабона4 55528ч 40м (⇵1)
23.10.2020из 🇱🇻Риги4 96622ч 35м (⇵2)
23.10.2020из 🇹🇷Антальи5 20321ч 5м (⇵2)
23.10.2020из 🇨🇾Ларнаки5 72225ч 10м (⇵1)
12.01.2021из 🇷🇺Санкт-Петербурга5 82652ч 15м (⇵2)
09.11.2020из 🇩🇪Кёльна6 35225ч 10м (⇵2)
08.11.2020из 🇷🇺Москвы6 3879ч 35м (⇵1)
01.11.2020из 🇮🇱Тель-Авива6 45515ч 40м (⇵1)
27.09.2021из 🇺🇦Киева6 49714ч 10м (⇵2)
17.10.2020из 🇫🇷Нанта6 72137ч 45м (⇵2)
01.06.2021из 🇩🇪Берлина7 03313ч 5м (⇵1)
02.06.2021из 🇮🇹Рима7 25526ч 40м (⇵2)
19.10.2020из 🇧🇾Минска8 55826ч 50м (⇵2)
29.10.2020из 🇩🇪Дюссельдорфа8 76428ч 15м (⇵1)
13.10.2020из 🇳🇱Амстердама8 91644ч 50м (⇵2)
09.11.2020из 🇵🇱Вроцлава9 12729ч 20м (⇵2)
13.11.2020из 🇷🇺Казани9 22448ч 50м (⇵2)
12.08.2021из 🇫🇷Ниццы9 4235ч 25м (⇵1)
06.01.2021из 🇦🇱Тираны10 41438ч 40м (⇵2)
18.10.2020из 🇬🇷Родоса10 53529ч 10м (⇵2)
11.11.2020из 🇷🇺Краснодара10 56142ч 40м (⇵2)
14.10.2020из 🇨🇭Цюриха11 37539ч 50м (⇵2)
11.02.2021из 🇷🇺Самары13 03814ч 55м (⇵2)
01.11.2020из 🇷🇺Екатеринбурга13 21314ч 35м (⇵2)
13.10.2020из 🇫🇷Марселя13 58447ч 30м (⇵2)
05.11.2020из 🇷🇺Новосибирска15 91515ч 20м (⇵2)
22.10.2020из 🇷🇺Махачкалы18 42532ч 20м (⇵2)
28.10.2020из 🇰🇿Алматы18 82231ч 25м (⇵2)
11.11.2020из 🇬🇪Тбилиси21 13514ч 20м (⇵2)
21.11.2020из 🇨🇦Торонто21 89236ч 35м (⇵2)
30.12.2020из 🇺🇸Нью-Йорка22 56928ч 20м (⇵2)
27.10.2020из 🇷🇺Калининграда22 77745ч 40м (⇵2)
16.11.2020из 🇺🇸Майами25 08533ч 15м (⇵2)
02.08.2021из 🇷🇺Хабаровска27 10030ч 40м (⇵2)
12.11.2020из 🇦🇪Дубая28 94751ч 40м (⇵2)
10.11.2020из 🇦🇪Шарджи29 40518ч (⇵2)
27.10.2020из 🇰🇪Найроби32 62215ч (⇵2)
23.11.2020из 🇺🇸Лос-Анджелеса35 42639ч 15м (⇵2)
17.12.2020из 🇧🇷Сан-Паулу38 20130ч 25м (⇵2)
01.08.2021из 🇰🇿Караганды53 24727ч 5м (⇵2)
04.06.2021из 🇬🇹Гватемалы55 23953ч 30м (⇵2)
14.12.2020из 🇺🇸Форт-Лодердейла73 26735ч 55м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Санторини, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Афины и Салоники

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