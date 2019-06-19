4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Изучить самые живописные уголки острова и увидеть закат в деревне Ия

Татьяна
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Татьяна – представитель гидов
На севере Санторини путешественников встречают красивейшие места острова — деревни Фиростефани и Имеровигли с их извилистыми улочками и цветущими деревьями, скала Скарос, откуда открывается лучшая панорама, и известнейший монастырь с синими куполами.

Приятным бонусом ко всем этим впечатлениям станет дегустация особенного «вулканического» вина.

А провожать день вы отправитесь в деревню Ия: местный закат — программа классическая, но совершенно невероятная!
От 270 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 15 друзей
На автобусе
Продолжительность 4 часа
До 16 человек
Можно с детьми
Встреча Ваш Отель, Порт, Аэропорт
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У этой экскурсии4 отзыва
4.25
Север Санторини
Север Санторини

Что вас ожидает

Лучшие панорамы
Белоснежные строения и многочисленные лестницы, которые спускаются к водной глади Эгейского моря, — этот райский вид встретит вас в начале экскурсии на вершине горы пророка Ильи. У вас обязательно будет время сделать фотографии и просто полюбоваться панорамой — отсюда даже виден остров Крит. А после вы заглянете в старинный монастырь пророка Ильи, где увидите уникальные коллекции церковных реликвий.

Дегустация «вулканического» вина
Разбушевавшийся за 1,5 тысячи лет до н.э. вулкан Санторин не только навсегда изменил форму острова, но и создал уникальную вулканическую почву. На ней и выращивают местный виноград — вы узнаете, как эта и другие особенности природы Санторини влияют на производство вина, а после оцените его необычный вкус в погребе Venetsanos.

Прогулка по Фиростефани и Имеровигли
Действительно крошечные мощеные улочки и повсеместный белый цвет, местами раскрашенный яркими красками цветов и деревянных дверей, — такие атмосферные открытки приведут вас к пейзажам, которые просто невозможно описать словами. В деревушке Фиростефани, неподалёку от столицы острова, вы разглядите знаменитые синие купола, а в Имеровигли посмотрите на кратер вулкана, узнаете историю возникновения мифологической Атлантиды и вновь полюбуетесь панорамами.

Один из лучших закатов в мире
Каждый день деревня Ия дарит путешественникам незабываемые впечатления своими видами, как на картинке, но встреча заката — это особенно прекрасное время, в которое здесь стоит оказаться! Вы увидите пейзаж, запоминающийся на всю жизнь: сначала белые домики окрашиваются в розовый цвет, и ярко-жёлтый диск медленно опускается, отражаясь в воде золотой дорогой, а после, когда солнце почти погрузилось в воду, в домах зажигаются огни, превращая их в волшебные подсвечники…

Организационные детали

  • Экскурсию проводит команда гидов.
  • Чтобы оказаться в Ие на закате, рекомендуем заказывать экскурсию во второй половине дня.
Север Санторини
Север Санторини
Север Санторини
Север Санторини
Север Санторини
Север Санторини
Север Санторини
Север Санторини
Север Санторини
Север Санторини

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Ваш Отель, Порт, Аэропорт.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Татьяна
Татьяна
Добрый день! Наша команда гидов проводит экскурсии по основным достопримечательностям острова Санторини в Греции: Красный и Черный пляжи, храм с синими куполами, дегустации местных вин. Мы стараемся удовлетворить все потребности путешественников, поэтому вас ждёт максимальный комфорт: комфортабельные автобусы с кондиционированием, профессиональные гиды, а главное — возможность узнать прекрасный Санторини на индивидульных экскурсиях только для вас!
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

19 июня 2019
Оказались очень разочарованными организацией экскурсии. Столкнулись с банальным надувательством. Организатор экскурсии обозначает продолжительность мероприятия - 4,5 часа, при этом гид утверждает, что экскурсия не более 4х часов, а за дополнительное время, в т.ч, указанное на сайте 4,5!! часа, требует дополнительной оплаты! На сайте была представлена информация, что до момента оплаты можно связаться с гидом и обсудить детали тура, а после оплаты будут доступны Контакты гида. По факту получилось, что никакой связи с гидом не было!!! Оказалось, что вся переписка осуществлялась с посредником Алексом, контакты были предоставлены также его. Размещённое якобы фото гида не имело ничего общего с реальным экскурсоводом. Согласованный нами маршрут тура посредник Алекс даже не удосужился передать гиду и не проинформировал о факте наличия детей в группе. Экскурсионный автомобиль был подан с опазданием, при этом оказалось, что это не случайная задержка, а запланированная Алексом ситуация. Алекс назначил встречу группы и гида на одно время, а подачу автомобиля на более позднее время, в связи с чем пришлось ожидать транспорт с маленькими детьми на жаре!!! Рекомендуем выбирать проверенных гидов и обходить стороной недобросовестного посредника Алекса!
13 мая 2019
Экскурсию проводил Сергей. Очень приятный молодой человек. Побывала на вершине горы пророка Ильи, продегустировала вкуснейшее «вулканическое» вино из погреба Venetsanos, прогулялась по Фиростефани и Имеровигли и встретила прекрасный закат в деревушке Ия. Сергей помог мне заселиться в отель в Ие и заказать столик в ресторане с видом на закат. Спасибо ему!
14 июля 2018
Очень понравилась экскурсия! Спасибо!! Только гид у нас была Елена :) У нас была индивидуальная экскурсия для нашей большой семьи. в которой были и маленькая дочка 1,3 и бабушка 78 лет. Все не устали, потому что маршрут корректировался по ходу экскурсии. Мы успели посетить и город Ия, и по нашей просьбе успели искупаться. Рассказывала экскурсовод очень интересно.
5 июня 2018
Очень понравилась экскурсия.
Замечательная команда. И гид Дмитрий, и водитель Алекс, очень отзывчивы к пожеланиям и общительны. Было интересно, познавательно и весело. А еще, накормили свежим инжиром из своего сада:)
Все прошло по графику, приехали без задержек, закат встретили вовремя да еще и в месте с отличным обзором, но без толп туристов.
Большое спасибо!

Татьяна проводит ещё 2 экскурсии

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Греция очень часто представляется краем белых домиков и синих крыш. Не вся страна такая, но Санторини — это те самые картинки. Вы полюбуетесь панорамами острова, прогуляетесь по узким улочкам трёх атмосферных деревушек и двум уникальным пляжам, узнаете об истории острова и увидите вулканическую кальдеру. Прикоснётесь к духовному в храме Святого Георгия и монастыре Ильи Пророка, а также откроете секреты греческого виноделия на дегустации в винном погребке.
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Комфортабельный транспорт, профессиональные водители и качественный сервис
Мы с радостью организуем для вас индивидуальный трансфер в любую точку острова на легковой машине или микроавтобусе. Опытный водитель встретит вас на выходе из терминала аэропорта или морского порта в назначенное время, поможет с багажом и доставит по указанному адресу за фиксированную цену.

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