4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Лучшие панорамы

Белоснежные строения и многочисленные лестницы, которые спускаются к водной глади Эгейского моря, — этот райский вид встретит вас в начале экскурсии на вершине горы пророка Ильи. У вас обязательно будет время сделать фотографии и просто полюбоваться панорамой — отсюда даже виден остров Крит. А после вы заглянете в старинный монастырь пророка Ильи, где увидите уникальные коллекции церковных реликвий.

Дегустация «вулканического» вина

Разбушевавшийся за 1,5 тысячи лет до н.э. вулкан Санторин не только навсегда изменил форму острова, но и создал уникальную вулканическую почву. На ней и выращивают местный виноград — вы узнаете, как эта и другие особенности природы Санторини влияют на производство вина, а после оцените его необычный вкус в погребе Venetsanos.

Прогулка по Фиростефани и Имеровигли

Действительно крошечные мощеные улочки и повсеместный белый цвет, местами раскрашенный яркими красками цветов и деревянных дверей, — такие атмосферные открытки приведут вас к пейзажам, которые просто невозможно описать словами. В деревушке Фиростефани, неподалёку от столицы острова, вы разглядите знаменитые синие купола, а в Имеровигли посмотрите на кратер вулкана, узнаете историю возникновения мифологической Атлантиды и вновь полюбуетесь панорамами.

Один из лучших закатов в мире

Каждый день деревня Ия дарит путешественникам незабываемые впечатления своими видами, как на картинке, но встреча заката — это особенно прекрасное время, в которое здесь стоит оказаться! Вы увидите пейзаж, запоминающийся на всю жизнь: сначала белые домики окрашиваются в розовый цвет, и ярко-жёлтый диск медленно опускается, отражаясь в воде золотой дорогой, а после, когда солнце почти погрузилось в воду, в домах зажигаются огни, превращая их в волшебные подсвечники…