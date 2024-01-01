Отдых в греческом стиле: тур-ретрит на острове Аморгос

Погрузиться в основы аюверды, освоить техники дыхания и заняться йогой с видом на море
Аморгос — удивительный греческий остров, история которого насчитывает несколько тысячелетий.

Мы приглашаем вас окунуться в его атмосферу и перезагрузиться в окружении моря и уютных белоснежных улочек.

В этом путешествии мы сфокусируемся на
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избавлении от напряжения, попробуем разные виды йоги и медитаций, а также вы получите ценные знания о дыхании и восстановительных возможностях восточных практик.

Познакомимся с достопримечательностями Санторини и Аморгоса, а ещё устроим эффектную групповую фотосессию. Вы также сможете порадовать себя бесплатным сеансом массажа и отдыхом в спа-зоне отеля.

Отдых в греческом стиле: тур-ретрит на острове Аморгос
Отдых в греческом стиле: тур-ретрит на острове Аморгос
Отдых в греческом стиле: тур-ретрит на острове Аморгос

Описание тура

Организационные детали

Тур предусмотрен для участия без детей.

Проживание. 2-местное размещение в 5-звёздочном отеле Aegialis Hotel & Spa в номерах с видом на море. На территории отеля есть 2 бассейна, спа-зона и фитнес-центр.

*Некоторые фото отеля взяты с сайта booking.com

Питание. В стоимость входят завтраки и ужины (без напитков) в отеле. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Будем передвигаться на комфортабельном минивэне и пароме.

Дети. Без детей.

Виза. Требуется шенгенская виза.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать на Санторини

После встречи в аэропорту отправимся в деревню Тира на заселение. Отдохнув, пойдём изучать местность. Погуляем по улочкам, посетим деревни Фиростефани и Имеровигли, где со смотровой площадки полюбуемся панорамой скалы Скарос. Сделаем остановку в деревне Мегалохори. В традиционном греческом кафе попробуем кофе или насладимся прохладительными напитками.

Закат встретим в деревне Ия, будем ужинать с потрясающим видом. Затем вернёмся в отель.

Добро пожаловать на СанториниДобро пожаловать на Санторини
2 день

Прибытие на Аморгос

После завтрака доберёмся до порта, откуда паром доставит нас на Аморгос. По прибытии направимся в отель. Разместившись и отдохнув, встретимся на вечерней практике йоги. Мы снимем напряжение после перелёта и настроимся на предстоящий релакс.

Прибытие на АморгосПрибытие на АморгосПрибытие на АморгосПрибытие на АморгосПрибытие на АморгосПрибытие на Аморгос
3 день

Утренняя йога, отдых в пляжном клубе

В 7:30 вас ждёт занятие по йоге. Сделаем дыхательные упражнения, которые помогут окончально проснуться, а динамичные асаны подарят заряд бодрости. Затем плотно позавтракаем: в отеле блюда по вкусу найдут даже вегетарианцы и веганы.

Далее направимся в пляжный клуб, где проведём остаток дня. Днём устроим мастер-класс, во время которого вы узнаете о восстановительных возможностях йоги и восточных практик. На закате вновь попрактикуем йогу и завершим занятие растяжкой и медитацией.

Утренняя йога, отдых в пляжном клубеУтренняя йога, отдых в пляжном клубеУтренняя йога, отдых в пляжном клубеУтренняя йога, отдых в пляжном клубе
4 день

Мастер-класс по дыханию и фотопрогулка

В 7:30 займёмся йогой с видом на море, а после — позавтракаем. Затем вы сможете отдохнуть и заглянуть на массаж.

Днём вас ждёт мастер-класс, на котором мы разберём техники дыхания. На закате облачимся в яркие наряды и отправимся на фотопрогулку по деревне. Белоснежные греческие улицы, залитые светом уходящего солнца, создают невероятную атмосферу.

По возвращении в отель поужинаем и сделаем растяжку.

Мастер-класс по дыханию и фотопрогулкаМастер-класс по дыханию и фотопрогулкаМастер-класс по дыханию и фотопрогулкаМастер-класс по дыханию и фотопрогулка
5 день

Экскурсия по Аморгосу и циклическая медитация

Утро традиционно начнём с йоги и завтрака, а затем отправимся на экскурсию. Первым делом поднимемся к монастырю Панагия Хозовиотисса. Это великолепное белоснежное сооружение, построенное в форме утёса в 11 веке. С него открываются захватывающие виды на Эгейское море.

Прогуляемся по деревне Хора и сделаем кадры у ветряных мельниц. Затем доберёмся до пляжа Святой Анны и осмотрим часовню, известную благодаря фильму «Голубая бездна». Искупаемся и вернёмся в отель.

Вечером проведём циклическую медитацию на открытой площадке. Вас ждёт глубокая релаксация.

Экскурсия по Аморгосу и циклическая медитацияЭкскурсия по Аморгосу и циклическая медитацияЭкскурсия по Аморгосу и циклическая медитацияЭкскурсия по Аморгосу и циклическая медитация
6 день

День релакса

Утром — йога и завтрак, а после — тотальное расслабление у бассейна или на море. Вечером соберёмся на спокойную практику и затем поужинаем.

День релаксаДень релаксаДень релаксаДень релакса
7 день

Погружение в аюверду

Сегодня после утренней йоги и завтрака познакомимся с аювердой. Это древняя система оздоровления, зародившаяся в Индии тысячи лет назад. Она представляет собой комплексный подход к здоровью и рассматривает человека как единое целое, включая тело, психику и образ мышления. Аюрведа основана на убеждении, что каждый человек уникален и имеет свою собственную конституцию, определяемую 3 дошами: вата, питта и капха. Мы обсудим техники и их применение в жизни.

Далее — свободное время. Вечером вас ждёт практика тратака, во время которой мы закрепим состояние спокойствия и расслабления.

Погружение в аювердуПогружение в аювердуПогружение в аювердуПогружение в аюверду
8 день

Наедине с собой

Зарядимся энергией с помощью дыхательных практик и плавных движений, позавтракаем, после чего весь день вы посвятите себе. Сможете отдохнуть на пляже, прогуляться, погружаясь в ощущения. Совместно пообедаем, а вечером устроим заключительное занятие йогой.

За ужином поделимся впечатлениями от путешествия и подведём итоги.

Наедине с собойНаедине с собойНаедине с собойНаедине с собой
9 день

Окончание тура

С утра встретимся на заключительной практике, которая подготовит нас к долгому пути домой. После завтрака отправимся в порт.

До новых встреч!

Окончание тураОкончание тураОкончание тура

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€1 700
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и ужины без напитков
  • Трансфер порт - отель - порт
  • Трансфер по маршруту
  • Экскурсия по Санторини с англоязычным гидом-водителем
  • Йога
  • Посещение спа-зоны
  • Сеанс массажа (30 минут)
  • Лекция и мастер-классы
  • Групповые фотосессии
  • Фотопрогулка по деревне
  • Пляжный клуб отеля
  • Скидка 10% на уход в Lalon Idor SPA
Что не входит в цену
  • Перелёт до Санторини и обратно
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Паром до острова Аморгос и обратно (€80 - €100)
  • Напитки во время ужина
  • Туристический налог - €10 в сутки
  • Виза
  • Дополнительные активности и развлечения (персональные уроки йоги, персональные фотосессии, водные активности, спа-процедуры)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Санторини, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Порт, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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