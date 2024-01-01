Тур предусмотрен для участия без детей.

Проживание. 2-местное размещение в 5-звёздочном отеле Aegialis Hotel & Spa в номерах с видом на море. На территории отеля есть 2 бассейна, спа-зона и фитнес-центр.

*Некоторые фото отеля взяты с сайта booking.com

Питание. В стоимость входят завтраки и ужины (без напитков) в отеле. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Будем передвигаться на комфортабельном минивэне и пароме.

Дети. Без детей.

Виза. Требуется шенгенская виза.