Мы приглашаем вас окунуться в его атмосферу и перезагрузиться в окружении моря и уютных белоснежных улочек.
В этом путешествии мы сфокусируемся на
Описание тура
Организационные детали
Тур предусмотрен для участия без детей.
Проживание. 2-местное размещение в 5-звёздочном отеле Aegialis Hotel & Spa в номерах с видом на море. На территории отеля есть 2 бассейна, спа-зона и фитнес-центр.
*Некоторые фото отеля взяты с сайта booking.com
Питание. В стоимость входят завтраки и ужины (без напитков) в отеле. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Будем передвигаться на комфортабельном минивэне и пароме.
Дети. Без детей.
Виза. Требуется шенгенская виза.
Программа тура по дням
Добро пожаловать на Санторини
После встречи в аэропорту отправимся в деревню Тира на заселение. Отдохнув, пойдём изучать местность. Погуляем по улочкам, посетим деревни Фиростефани и Имеровигли, где со смотровой площадки полюбуемся панорамой скалы Скарос. Сделаем остановку в деревне Мегалохори. В традиционном греческом кафе попробуем кофе или насладимся прохладительными напитками.
Закат встретим в деревне Ия, будем ужинать с потрясающим видом. Затем вернёмся в отель.
Прибытие на Аморгос
После завтрака доберёмся до порта, откуда паром доставит нас на Аморгос. По прибытии направимся в отель. Разместившись и отдохнув, встретимся на вечерней практике йоги. Мы снимем напряжение после перелёта и настроимся на предстоящий релакс.
Утренняя йога, отдых в пляжном клубе
В 7:30 вас ждёт занятие по йоге. Сделаем дыхательные упражнения, которые помогут окончально проснуться, а динамичные асаны подарят заряд бодрости. Затем плотно позавтракаем: в отеле блюда по вкусу найдут даже вегетарианцы и веганы.
Далее направимся в пляжный клуб, где проведём остаток дня. Днём устроим мастер-класс, во время которого вы узнаете о восстановительных возможностях йоги и восточных практик. На закате вновь попрактикуем йогу и завершим занятие растяжкой и медитацией.
Мастер-класс по дыханию и фотопрогулка
В 7:30 займёмся йогой с видом на море, а после — позавтракаем. Затем вы сможете отдохнуть и заглянуть на массаж.
Днём вас ждёт мастер-класс, на котором мы разберём техники дыхания. На закате облачимся в яркие наряды и отправимся на фотопрогулку по деревне. Белоснежные греческие улицы, залитые светом уходящего солнца, создают невероятную атмосферу.
По возвращении в отель поужинаем и сделаем растяжку.
Экскурсия по Аморгосу и циклическая медитация
Утро традиционно начнём с йоги и завтрака, а затем отправимся на экскурсию. Первым делом поднимемся к монастырю Панагия Хозовиотисса. Это великолепное белоснежное сооружение, построенное в форме утёса в 11 веке. С него открываются захватывающие виды на Эгейское море.
Прогуляемся по деревне Хора и сделаем кадры у ветряных мельниц. Затем доберёмся до пляжа Святой Анны и осмотрим часовню, известную благодаря фильму «Голубая бездна». Искупаемся и вернёмся в отель.
Вечером проведём циклическую медитацию на открытой площадке. Вас ждёт глубокая релаксация.
День релакса
Утром — йога и завтрак, а после — тотальное расслабление у бассейна или на море. Вечером соберёмся на спокойную практику и затем поужинаем.
Погружение в аюверду
Сегодня после утренней йоги и завтрака познакомимся с аювердой. Это древняя система оздоровления, зародившаяся в Индии тысячи лет назад. Она представляет собой комплексный подход к здоровью и рассматривает человека как единое целое, включая тело, психику и образ мышления. Аюрведа основана на убеждении, что каждый человек уникален и имеет свою собственную конституцию, определяемую 3 дошами: вата, питта и капха. Мы обсудим техники и их применение в жизни.
Далее — свободное время. Вечером вас ждёт практика тратака, во время которой мы закрепим состояние спокойствия и расслабления.
Наедине с собой
Зарядимся энергией с помощью дыхательных практик и плавных движений, позавтракаем, после чего весь день вы посвятите себе. Сможете отдохнуть на пляже, прогуляться, погружаясь в ощущения. Совместно пообедаем, а вечером устроим заключительное занятие йогой.
За ужином поделимся впечатлениями от путешествия и подведём итоги.
Окончание тура
С утра встретимся на заключительной практике, которая подготовит нас к долгому пути домой. После завтрака отправимся в порт.
До новых встреч!
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€1 700
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и ужины без напитков
- Трансфер порт - отель - порт
- Трансфер по маршруту
- Экскурсия по Санторини с англоязычным гидом-водителем
- Йога
- Посещение спа-зоны
- Сеанс массажа (30 минут)
- Лекция и мастер-классы
- Групповые фотосессии
- Фотопрогулка по деревне
- Пляжный клуб отеля
- Скидка 10% на уход в Lalon Idor SPA
Что не входит в цену
- Перелёт до Санторини и обратно
- Трансфер из/до аэропорта
- Паром до острова Аморгос и обратно (€80 - €100)
- Напитки во время ужина
- Туристический налог - €10 в сутки
- Виза
- Дополнительные активности и развлечения (персональные уроки йоги, персональные фотосессии, водные активности, спа-процедуры)