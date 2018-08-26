Ваше путешествие начнется в порту Уранополиса. Взгляните на построенные на скалах потрясающие монастыри Симонопетр и Дафни во время тура по побережью.

Откройте для себя государство монахов, которое просуществовало более 1000 лет в соответствии с образом жизни и религиозностью византийцев.

Будьте внимательны и не упустите шанс увидеть дельфинов, которые могут проплыть рядом с судном. Воспользуйтесь редкой возможностью увидеть в естественной среде обитания средиземноморского тюленя-монаха – вид, который находится под угрозой исчезновения.