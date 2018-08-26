Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Совершите круиз к горе Афон, входящий в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО
Взгляните на красивые старинные монастыри
Отведайте напиток на обратном пути
Приобретите оригинальные сувениры
Узнайте о жизни монахов и богатой истории монастырей
Ваше путешествие начнется в порту Уранополиса. Взгляните на построенные на скалах потрясающие монастыри Симонопетр и Дафни во время тура по побережью.
Откройте для себя государство монахов, которое просуществовало более 1000 лет в соответствии с образом жизни и религиозностью византийцев.
Будьте внимательны и не упустите шанс увидеть дельфинов, которые могут проплыть рядом с судном. Воспользуйтесь редкой возможностью увидеть в естественной среде обитания средиземноморского тюленя-монаха – вид, который находится под угрозой исчезновения.
Ответы на вопросы
Что входит
3-часовой обзорный круиз
Многоязычный гид на борту
Бесплатный бинокль
Бесплатный Wi-Fi
Трансфер от/до отелей около Уранополиса
Что не входит
Еда и напитки
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Важная информация
В соответствии с законодательством Греции, судам запрещено швартоваться у пляжей или высаживать пассажиров у горы Афон. Соответственно монастыри можно увидеть только на расстоянии
На борту судна можно приобрести еду, напитки и сувениры
Если ваш отель находится на расстоянии примерно 25 км от Уранополиса, пожалуйста, свяжитесь с туроператором для организации бесплатного трансфера от/до отеля
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Вы должны заполнить анкету путешественника
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 82 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
a
april
26 авг 2018
(Великобритания)
Великолепный круиз вдоль побережья к горе Афон с осмотром многочисленных монастырей по пути. Нас забрали из нашего отеля круизами по Калипсо, а в конце нас также отвезли обратно. Персонал был очень дружелюбным, и лодка была прекрасной. Поскольку мы были первыми на лодке, мы смогли занять лучшие места в самой передней части лодки. Он был мягким, и мы тоже могли позагорать. Гид был очень информативным и говорил на многих языках. Определенно стоит своих денег.
D
Denise
7 окт 2021
(Германия)
Wir haben nach einer Bootstour gesucht, die von der Dauer für einen 5 jährigen in Ordnung geht. 3 Stunden fanden wir super. Der Innenbereich ist sehr gemütlich, falls es auf dem Deck zu kalt oder zu nass ist. Getränke und kleine Snacks gab es auch zu einem moderaten Preis. Uns hat es gefallen und würden die Tour weiterempfehlen. Sehr informativ war es natürlich auch und in allen benötigten Sprachen.
А
Аноним
30 авг 2021
Морская прогулка была действительно красивой, мы проехали вдоль побережья мимо монастырей, с неповторимым видом. Трансфер также был включен, как указано, мы были проинформированы о времени встречи по электронной почте накануне вечером и также были возвращены в отель после тура. Это был прекрасный день и очень рекомендую!
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