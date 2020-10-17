Как добраться до Закинтоса на самолёте
В Закинтосе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Zakinthos Airport» вам не избежать
Список аэропортов Закинтоса
- Закинтос ZTHZakinthos Airport
Самые дешёвые билеты в Закинтос из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|17.10.2020
|из 🇬🇧Лондона
|2 449
|22ч 25м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇲🇹Валлетты
|2 841
|10ч 25м (⇵1)
|21.10.2020
|из 🇬🇷Афин
|2 905
|11ч 50м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇱🇹Вильнюса
|5 710
|48ч 40м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇧🇪Брюсселя
|6 989
|52ч 5м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇬🇷Кефалинии
|7 866
|16ч 30м (⇵1)
|25.12.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|9 025
|27ч 30м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇩🇪Дюссельдорфа
|9 366
|23ч 35м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇬🇧Бирмингема
|10 636
|22ч 50м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|11 112
|62ч 10м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇳🇱Амстердама
|12 274
|27ч 30м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇬🇷Родоса
|12 742
|48ч 40м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇬🇧Донкастера
|14 205
|42ч 55м (⇵2)
|10.09.2021
|из Ялты
|42 319
|37ч 55м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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