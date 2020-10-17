  1. Греция

Летим в Закинтос

Как добраться до Закинтоса на самолёте

В Закинтосе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Zakinthos Airport» вам не избежать

Список аэропортов Закинтоса

  1. Закинтос ZTH
    Zakinthos Airport

Самые дешёвые билеты в Закинтос из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
нед.
ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
17.10.2020из 🇬🇧Лондона2 44922ч 25м (⇵1)
14.10.2020из 🇲🇹Валлетты2 84110ч 25м (⇵1)
21.10.2020из 🇬🇷Афин2 90511ч 50м (⇵1)
09.11.2020из 🇱🇹Вильнюса5 71048ч 40м (⇵2)
11.11.2020из 🇧🇪Брюсселя6 98952ч 5м (⇵2)
11.11.2020из 🇬🇷Кефалинии7 86616ч 30м (⇵1)
25.12.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга9 02527ч 30м (⇵2)
17.10.2020из 🇩🇪Дюссельдорфа9 36623ч 35м (⇵2)
17.10.2020из 🇬🇧Бирмингема10 63622ч 50м (⇵2)
29.10.2020из 🇷🇺Екатеринбурга11 11262ч 10м (⇵2)
19.10.2020из 🇳🇱Амстердама12 27427ч 30м (⇵1)
16.10.2020из 🇬🇷Родоса12 74248ч 40м (⇵2)
23.10.2020из 🇬🇧Донкастера14 20542ч 55м (⇵2)
10.09.2021из Ялты42 31937ч 55м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону