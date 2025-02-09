Экскурсии в Батуми

Найдено 165 экскурсий в Батуми, цены от €11, скидки до 30%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Грузинские блюда своими руками
На машине
скидка
19%
36 отзывов
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Грузинская кухня: мастер-класс в Батуми
Погрузитесь в мир грузинской кухни на мастер-классе в Батуми. Научитесь готовить хачапури и хинкали, наслаждаясь дружеской атмосферой и бокалом вина
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 20:00
Завтра в 12:00
5847 за человека
В гармонии с природой: экскурсия в нацпарк Мачахела
На машине
49 отзывов
8 часов
Мини-группа
до 4 чел.
В гармонии с природой: экскурсия в нацпарк Мачахела
Путешествие по Аджарии: водопады, арочные мосты и крепость Гвара. Уникальные природные и исторические достопримечательности ждут вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
13 фев в 11:00
25 за человека
Увлекательное путешествие в мир виноделия из Батуми
На машине
скидка
19%
66 отзывов
3.5 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Групповая экскурсия по винодельням Батуми с дегустацией и ужином
Отправляйтесь на винодельню Тамаза, где вас ждут виноградники, секреты виноделия и дегустация лучших вин. Завершите день душевным грузинским ужином
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
13 фев в 15:00
4738 за человека
Тайны грузинской кулинарии: мастер-класс по приготовлению хинкали и хачапури
На машине
скидка
15%
11 отзывов
3.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Тайны грузинской кулинарии: мастер-класс по приготовлению хинкали и хачапури
Добро пожаловать в мир грузинской кухни! На мастер-классе вы научитесь готовить хинкали и хачапури, а затем насладитесь своими блюдами за бокалом вина или сока
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 14:00
13 фев в 14:00
14 фев в 14:00
5446 за человека
Батуми и горная Аджария за 1 день
На автобусе
766 отзывов
7 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Батуми и горная Аджария за 1 день
Посетите главные достопримечательности Батуми и насладитесь красотами горной Аджарии. В программе экскурсии - водопады, арочные мосты и дегустация вина
Начало: На улице Руставели
14 фев в 11:00
17 фев в 11:00
25 за человека
Лучше гор только горы и вино
На машине
29 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучше гор только горы и вино: эксклюзивное путешествие в Батуми
Погрузитесь в мир грузинских гор, исторических поселений и вкусов Аджарии. Эта экскурсия - ваш шанс насладиться красотой и гостеприимством Грузии
Завтра в 10:00
13 фев в 10:00
150 за всё до 6 чел.
Первое свидание с Батуми
Пешая
50 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Первое свидание с Батуми: пешеходная экскурсия по живописным местам
Откройте для себя красоту Батуми в индивидуальной пешеходной экскурсии. От набережной до грузинских вкусов - все в одном туре
Начало: В районе нижней станции канатной дороги «Арго»
13 фев в 08:00
14 фев в 08:30
42 за всё до 6 чел.
Многоликий Батуми
Пешая
371 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия Многоликий Батуми: Путешествие по Историческим Сокровищам
Вас ждет путешествие по историческим и культурным сокровищам Батуми, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Батумском бульваре. Около Башни грузинского алф...
Сегодня в 19:30
Завтра в 08:00
52 за всё до 4 чел.
Ваш идеальный день в окрестностях Батуми
На машине
3 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Ваш идеальный день в окрестностях Батуми: экскурсия по Аджарии
Погрузитесь в историю и культуру Аджарии на индивидуальной экскурсии. Посетите крепости, мосты и водопады, узнайте о быте местных жителей и продегустируйте вина
15 фев в 09:00
18 фев в 09:00
120 за всё до 4 чел.
По серпантинам Аджарии - на мотоцикле
На мотоцикле
8 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
По серпантинам Аджарии - на мотоцикле
Ощутите дух свободы на мотоцикле по горным серпантинам Аджарии! Насладитесь видами скал, гор и моря, не ограниченные крышей машины
Начало: На улице Шерифа Химшиашвили
Сегодня в 20:00
Завтра в 10:00
от 78 за человека
Из Батуми - в сказочную Имеретию
На машине
скидка
10%
19 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Батуми в сказочную Имеретию: путешествие по историческим сокровищам
Погрузитесь в мир грузинской истории и природы, посетив из Батуми уникальные места Имеретии, включая Кутаиси и пещеру Прометея
Начало: У канатной дороги Арго
Завтра в 10:00
13 фев в 10:00
215194 за всё до 5 чел.
Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Батуми
На машине
214 отзывов
11 часов
Водная прогулка
Индивидуальная экскурсия: каньон Мартвили и пещера Прометея из Батуми
Насладитесь красотой каньона Мартвили и пещеры Прометея. Узнайте больше о грузинской культуре и истории в увлекательном путешествии по западной Грузии
Начало: Возле Макдональдс
13 фев в 08:30
14 фев в 08:30
161 за всё до 4 чел.
Душа старого города
Пешая
234 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Экскурсия «Душа старого города» - погружение в историю Батуми
Откройте для себя уникальный Батуми: исторические памятники и секреты старинных улиц в индивидуальной прогулке
Начало: Согласовывается в переписке
Завтра в 12:00
13 фев в 11:30
75 за всё до 2 чел.
Фотопрогулка по Батуми
Пешая
скидка
25%
5 отзывов
1 час
Фотопрогулка
до 4 чел.
Индивидуальная фото-прогулка по Батуми: выберите свой маршрут
Выберите один из четырёх уникальных маршрутов по Батуми и получите профессиональные фотографии, запечатлевшие красоту города и его атмосферу
Завтра в 18:00
13 фев в 06:00
150113 за всё до 4 чел.
Невероятная горная Аджария
На машине
143 отзыва
5.5 часов
Индивидуальная
до 15 чел.
Горная Аджария: водопады, мосты и крепости в одном туре
Погрузитесь в мир горной Аджарии: водопады, старинные мосты и крепости ждут вас. Узнайте историю Грузии и насладитесь местным вином
Начало: На площади Нептуна
Завтра в 10:00
13 фев в 10:00
от 129 за всё до 15 чел.
Винные бары Батуми
Пешая
6 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия по винным барам Батуми: погружение в мир грузинского вина
Познакомьтесь с уникальными винными барами Батуми, исследуйте традиции грузинского виноделия и насладитесь атмосферой гостеприимства
Начало: У Батумского морского порта
Завтра в 10:00
13 фев в 10:00
от 60 за всё до 6 чел.
Каньон Мартвили и пещера Прометея из Батуми
На машине
95 отзывов
12 часов
Групповая
до 17 чел.
Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Батуми
Проплывите вдоль скал Мартвильского каньона, спуститесь в пещеру Прометея и отдохните в горячих источниках. Уникальная экскурсия из Батуми
Начало: Возле Макдональдс
Расписание: в субботу в 09:00
15 фев в 09:00
22 фев в 09:00
40 за человека
Мир за стенами Мачахельского ущелья
На машине
51 отзыв
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Мир за стенами Мачахельского ущелья
Приключение в Мачахельское ущелье - это не просто экскурсия, это погружение в древние традиции и неповторимые пейзажи Аджарии
Начало: В вашем месте проживания
Сегодня в 19:00
Завтра в 11:00
от 130 за всё до 6 чел.
Каньон Окаце, водопады Кинчха и пещера Сатаплия за один день (из Батуми)
На машине
8 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия по каньону Окаце и водопадам Кинчха
Погрузитесь в мир природы и истории: пещера Сатаплия, каньон Окаце и водопады Кинчха. Уникальная экскурсия из Батуми на комфортабельном автомобиле
Начало: Ваш отель в Батуми
1 мар в 08:00
2 мар в 08:00
от 250 за всё до 7 чел.
Батуми, Аджария и Гурия за один день
На машине
15 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Батуми, Аджария и Гурия за один день
Забудьте о суете и отправьтесь в путешествие, где каждый поворот дороги открывает что-то новое и удивительное в Батуми и его окрестностях
Начало: Ваш отель в Батуми
1 мар в 09:00
2 мар в 09:00
от 150 за всё до 4 чел.
Из Батуми - к чудесам горной Аджарии
На машине
91 отзыв
6 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Батуми - к чудесам горной Аджарии
Откройте для себя Батуми и его окрестности: знаковые места города, живописные горные дороги, водопады и дегустация местного вина
Начало: В вашем отеле в Батуми
1 мар в 08:00
2 мар в 08:00
от 150 за всё до 7 чел.
Путешествие в грузинские тропики
На машине
131 отзыв
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие в грузинские тропики: Индивидуальная экскурсия в Батуми
Забудьте о суете и отправьтесь в путешествие по зелёным тропам Батуми с посещением парка Мтирала и обедом у реки
Начало: В вашем месте проживания
Сегодня в 19:00
13 фев в 11:00
от 120 за всё до 6 чел.
Аджария круглый год
На машине
98 отзывов
5.5 часов
Индивидуальная
до 18 чел.
Аджария круглый год: индивидуальная экскурсия по крепостям и водопадам
Посетите Аджарию и узнайте о ее богатой истории и культуре. Водопады, крепости и мосты ждут вас на этой увлекательной экскурсии
Завтра в 11:30
15 фев в 11:30
от 99 за всё до 18 чел.
Батуми глазами местных жителей
Пешая
225 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Батуми глазами местных: погружение в атмосферу города
Приглашаем вас на экскурсию, где Батуми раскроется с неожиданных сторон: от старых двориков до лучших мест для хачапури
Начало: В районе канатной дороги
Завтра в 09:00
13 фев в 09:00
60 за всё до 4 чел.
Велопрогулка по Батуми
На велосипеде
10 отзывов
3 часа
Индивидуальная
Велосипедная экскурсия по знаковым местам Батуми
Погрузитесь в атмосферу Батуми, катаясь на велосипеде по его знаменитым паркам и бульварам
Начало: У канатной станции
Завтра в 11:00
15 фев в 11:00
от 50 за человека
Велотур по национальному парку Мтирала
На велосипеде
65 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Велотур Мтирала: приключение в сердце природы Аджарии
Забудьте о суете города и отправьтесь в захватывающее путешествие по дорожкам Национального парка Мтирала
Начало: В районе Макдональдс, Магнолия
13 фев в 10:00
14 фев в 10:00
150 за всё до 4 чел.
Все краски Батуми
Пешая
183 отзыва
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия Все краски Батуми: от древности до современности
Погрузитесь в удивительный мир Батуми, где каждый шаг открывает новую страницу истории и культуры этого города
Начало: У Парка 6-ого мая
Завтра в 11:00
15 фев в 11:00
45 за всё до 4 чел.
Мачахельское ущелье и грузинское застолье за 1 день
На машине
29 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Мачахельское ущелье и грузинское застолье за 1 день
Погрузитесь в атмосферу Грузии: горы, реки, водопады и старинные деревни. Вкусные блюда и вино ждут вас на настоящем грузинском застолье
Начало: У вашего отеля
Завтра в 11:00
13 фев в 11:00
175 за всё до 6 чел.
Горная Аджария и фольклорное шоу
На автобусе
167 отзывов
9 часов
Групповая
до 20 чел.
Групповая экскурсия: Горная Аджария и традиционные грузинские танцы
Погрузитесь в культуру и природу Аджарии на экскурсии из Батуми. Водопады, крепости и фольклорное шоу ждут вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
13 фев в 10:00
60 за человека
Сладкая экскурсия в окрестностях Батуми
Пешая
23 отзыва
6 часов
Индивидуальная
Сладкая экскурсия в окрестностях Батуми
Погрузитесь в аутентичную Грузию: пасека в Чайсубани, парк Мтирала и обед в грузинском доме. Узнайте секреты пчеловодства и попробуйте настоящий мед
Начало: В селе Чайсубани
13 фев в 11:00
14 фев в 11:00
от 39 за человека
Красоты горной Аджарии
На машине
69 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Красоты горной Аджарии
Узнайте о древней истории Аджарии, посетите живописные водопады и мосты, сделайте уникальные фотографии и попробуйте местные блюда
Завтра в 09:00
13 фев в 09:00
150 за всё до 6 чел.
Пещера Прометея и Мартвильский каньон за 1 день
На машине
11 отзывов
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия в Батуми: Пещера Прометея и Мартвильский каньон
Насладитесь удивительными природными красотами Грузии в индивидуальной экскурсии. Откройте для себя Пещеру Прометея и Мартвильский каньон за один день
Начало: У места вашего проживания в Батуми
13 фев в 08:30
14 фев в 08:30
от 170 за всё до 6 чел.
Из Батуми - в живописную горную Аджарию
На машине
26 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Батуми - в живописную горную Аджарию
Путешествие по горной Аджарии из Батуми: водопады, мосты, древние крепости и дегустация вина. Индивидуальная экскурсия на современном авто
15 фев в 10:00
16 фев в 10:00
125 за всё до 4 чел.
Необычная экскурсия по Батумскому ботаническому саду
Пешая
19 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по Батумскому ботаническому саду
Исследуйте уникальные растения и живописные уголки Батумского ботанического сада в компании опытного гида
Начало: На Зеленом мысе, у входа в Ботанический сад
Завтра в 10:00
13 фев в 10:00
70 за всё до 5 чел.
Великолепная горная Аджария в мини-группе
На автобусе
На микроавтобусе
49 отзывов
8 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Великолепная горная Аджария в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу горной Аджарии, наслаждаясь её природой, историей и гостеприимством. Вас ждут водопады, древние крепости и домашнее застолье
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 10:00
14 фев в 10:00
17 фев в 10:00
40 за человека
Из прошлого в настоящее Батуми: от античных легенд до небоскребов
Пешая
18 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Из прошлого в настоящее Батуми: от античных легенд до небоскребов
Понять характер города через его историю и архитектуру
Начало: У Нижней станции канатной дороги Арго
Завтра в 10:00
13 фев в 10:00
от 60 за всё до 10 чел.
Батуми - путешествие во времени
Пешая
34 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Батуми - путешествие во времени: от истории к современности
Погрузитесь в историю Батуми, узнайте его тайны и встречайте знаковые места города в компании опытного гида
Начало: В центре города
Завтра в 15:00
13 фев в 16:00
48 за всё до 5 чел.
Природа и памятники горной Аджарии + рафтинг и винные дегустации
14 отзывов
3.5 часа
Водная прогулка
Природа и памятники горной Аджарии + рафтинг и винные дегустации
Познакомьтесь с природными и историческими достопримечательностями горной Аджарии. Водопад, мост царицы Тамары, рафтинг и дегустация вин ждут вас
Начало: Площадь Нептуна на улице Руставели
Завтра в 10:00
13 фев в 10:00
от 250 за всё до 10 чел.
Город на ладони: Cтарый Батуми и монастырь Святой Троицы на горе Самеба
На машине
13 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Батуми: историческое путешествие и монастырь на горе Самеба
Откройте для себя душу Батуми: уникальные здания, величественный монастырь и живописные уголки Старого города
Начало: Возле площади Нептуна
Завтра в 10:00
13 фев в 10:00
116 за всё до 3 чел.
Очаровательная горная Аджария
На машине
8 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Очаровательная горная Аджария
Насладиться живописной природой Мачахельского ущелья и увидеть памятники древней истории
Начало: У места вашего проживания в Батуми
13 фев в 09:00
14 фев в 09:00
от 130 за всё до 6 чел.
Групповой фототур по Батуми: ботанический рай и крепость Петра
На автобусе
4 отзыва
5.5 часов
Фотопрогулка
до 16 чел.
Фото-прогулка в Батуми: Эдемский сад и крепость Петра
Ищете идеальное место для фото? Этот тур познакомит вас с ботаническим садом Батуми и крепостью Петра. Прекрасные локации и исторические места ждут вас
Начало: В центре Батуми
Расписание: в четверг в 10:00
13 фев в 10:00
20 фев в 10:00
39 за человека
Путешествие по горной Аджарии: от Чорохи до Таго
На машине
6 отзывов
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Групповая экскурсия в верхнюю Аджарию
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по горной Аджарии, где вас ждут захватывающие виды, исторические памятники и чистый горный воздух
Завтра в 10:00
13 фев в 10:00
150 за всё до 6 чел.
Квест-экскурсия в музее Аджарии для всей семьи
8 отзывов
1.5 часа
Квест
до 4 чел.
Семейный квест в музее Аджарии: познавательное приключение в Батуми
Погрузитесь в захватывающий мир грузинской истории с квестом для всей семьи в музее Аджарии
Начало: В музее Аджарии
Завтра в 10:00
13 фев в 10:00
17 за всё до 4 чел.
Экскурсия в горную Аджарию с застольем и народными танцами (в мини-группе)
На машине
На микроавтобусе
28 отзывов
7 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Групповая экскурсия в горную Аджарию и ущелье Мачахела
Откройте для себя горную Аджарию, посетите водопады и древние мечети, а затем насладитесь застольем с национальными блюдами и танцами
Начало: На улице Шерифа Химшиашвили
Расписание: в воскресенье в 11:00
16 фев в 11:00
23 фев в 11:00
49 за человека
Найди, если сможешь! Групповая квест-игра в Батуми
Пешая
5 отзывов
3 часа
Квест
до 25 чел.
Найди, если сможешь! Групповая квест-игра в Батуми
Присоединяйтесь к увлекательной квест-игре в Батуми! Откройте для себя город через загадки и задания, наслаждаясь каждым этапом в свободном темпе
Начало: В районе парка «6 мая»
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
35 за человека

Что посмотреть в Батуми на экскурсиях?

Батуми полон удивительных достопримечательностей, это и новая и старая архитектура и улочки старого города и великолепное уличное искусство, причудливые здания и залитые солнцем пляжи и зелёные парки и конечно же шумные рынки. Здесь вы найдёте множество интересных и уникальных мест

Местные экскурсоводы

Батуми прекрасный приморский город, он полон современных и старинных достопримечательностей, которые вы непременно захотите посетить будучи в городе. Чтобы не потеряться в таком многообразии, рекомендуем отправиться на экскурсии, где вы подробно познакомитесь с городом и его главными точками. Найти подходящую можно в нашем каталоге, за вами остается только выбор, все остальное возьмет на себя гид

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    9 февраля 2025
    Первое свидание с Батуми
    Для меня, пожалуй, это лучшая экскурсия, заказанная на данном сайте. Великолепный, грамотный русский язык, хорошо продуманный маршрут, интереснейший рассказ, сразу
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    видна детальная подготовка к экскурсии, плюс ненавязчивость и терпимость, вот качества идеального гида и всеми этими качестааами Иван обладает. Однознано рекомендую, не пожалеете.

  • П
    Платон
    8 февраля 2025
    Мифы, знаки и символы Батуми
    Если вам не столько нужна обзорная экскурсия, сколько погружение в контекст и образ жизни, то вам точно к Павлу Это было круто!
  • С
    Светлана
    7 февраля 2025
    Многоликий Батуми
    Мне повезло - данную экскурсию я посетила в каникулы в январе 2025 года, и на все достопримечательности Батуми накладывался бонус
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    в виде огромных зеленых елок и новогодних украшений. Но полагаю, что и без данного дополнения, экскурсия понравится всем. Гиду удалось отлично составить маршрут и показать достопримечательности и места города, спрятавшиеся от глаз массового туриста. С гидом Александром во время экскурсии очень комфортно и интересно, он не подавляет туриста знаниями, а очень ненавязчиво и в легкой форме дает большой объем информации. Получилась замечательная неторопливая прогулка по Батуми, давшая представление о красотах и достопримечательностях удивительного города на берегу моря. Бонус – совсем немаловажный для туриста – порекомендовал непубличное и вкусное место для обеда. Рекомендую данную экскурсию для посещения с замечательным гидом Александром.

  • С
    Светлана
    7 февраля 2025
    Очаровательная горная Аджария
    Я посетила данную экскурсию в январе 2025 года, но, невзирая на зимнее время, пейзажи и красоты окрестностей Батуми захватывали дух.
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    Гиду удалось отлично составить маршрут и подобрать самые удачные ракурсы, как для фото, так и для созерцания природных красот. С гидом Кахой во время экскурсии очень комфортно и интересно, он не подавляет туриста знаниями, а очень ненавязчиво и в легкой форме дает большой объем информации. Бонус –совсем немаловажный для туриста – очень интересное, непубличное и вкусное место для обеда. Рекомендую данную экскурсию для посещения в любое время года и с замечательным гидом Кахой.

    Я посетила данную экскурсию в январе 2025 года, но, невзирая на зимнее время, пейзажи и красоты
  • Л
    Людмила
    5 февраля 2025
    Батуми и горная Аджария за 1 день
    Благодарим Гиорги за прекрасную экскурсию! Чудесные горы, мощные водопады, дегустация вина и чачи, грузинские танцы! Гиорги- очень гостеприимный, внимательный, интересный гид, аккуратный водитель. Рекомендую.
    Благодарим Гиорги за прекрасную экскурсию! Чудесные горы, мощные водопады, дегустация вина и чачи, грузинские танцы! Гиорги-Благодарим Гиорги за прекрасную экскурсию! Чудесные горы, мощные водопады, дегустация вина и чачи, грузинские танцы! Гиорги-
  • Л
    Людмила
    4 февраля 2025
    Первое свидание с Батуми
    Спасибо Ивану за отлично проведённую экскурсию! Было очень интересно, познавательно, увлекательно! Рекомендую.
  • К
    Ксения
    4 февраля 2025
    Горная Аджария, Мачахела и Махунцети
    Мы побывали на экскурсии 1 февраля. Погода была чудесная. Я ездила с дочкой 17 лет. Мы встретились с Георги у
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    театра. Такого великолепного экскурсовода давно не встречала. Выехали в 11, вернулись в 19. День пролетел как одно счастливое мгновение. Мы узнали и историю Аджарии и быть и литературу. Оооочень вкусно пообедали в гостях у горных аджарцев, посмотрели памятники и многое другое. Я задала миллион вопросов и на все получила ответы. Спасибо, Георги! После такой экскурсии хочется вернуться снова в Батуми и вообще дальше изучать Грузию! Здоровья всем и большое спасибо!

  • Л
    Лена
    3 февраля 2025
    Из Батуми - в живописную горную Аджарию
    Наша экскурсия с Ией была просто замечательной! Она не только потрясающий экскурсовод, а ещё ответственный и опытный водитель – благодаря
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    ее уверенности и профессионализму даже горные дороги не вызывали тревоги. Особый плюс – её умение находить общий язык с детьми. Наша дочка была в восторге, а это лучшая оценка! В качестве приятного бонуса мы получили фотографии и видео, которые теперь будут напоминать нам об этом чудесном дне. Большое спасибо за такую теплую и интересную экскурсию!

    Наша экскурсия с Ией была просто замечательной! Она не только потрясающий экскурсовод, а ещё ответственный и
  • И
    Ирлан
    3 февраля 2025
    Горная Аджария, Мачахела и Махунцети
    Отличный отзывчивый гид. Все подробно расказывал. Красивые горы. Всем советую.
  • В
    Владимир
    2 февраля 2025
    Многоликий Батуми
    Александр провёл очень интересную экскурсию. Нам с дочкой всё понравилось Благодарим спасибо!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Батуми

Самые популярные экскурсии в Батуми
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Грузинские блюда своими руками
  2. В гармонии с природой: экскурсия в нацпарк Мачахела
  3. Увлекательное путешествие в мир виноделия из Батуми
  4. Тайны грузинской кулинарии: мастер-класс по приготовлению хинкали и хачапури
  5. Батуми и горная Аджария за 1 день
Что посмотреть в Батуми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Горная Аджария
  2. Самое главное
  3. Площадь Пьяцца
  4. Водопад Махунцети
  5. Старый город
  6. Парк Мачахела
  7. Набережная
  8. Водопад и мост Махунцети
  9. Пещера Прометея
  10. Мартвильский каньон
Сколько стоит экскурсия по Батуми в феврале 2025
Сейчас в Батуми можно забронировать 165 экскурсий и билетов от 11 до 390 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 4152 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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