скидка
19%
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Грузинская кухня: мастер-класс в Батуми
Погрузитесь в мир грузинской кухни на мастер-классе в Батуми. Научитесь готовить хачапури и хинкали, наслаждаясь дружеской атмосферой и бокалом вина
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 20:00
Завтра в 12:00
58€47 за человека
8 часов
Мини-группа
до 4 чел.
В гармонии с природой: экскурсия в нацпарк Мачахела
Путешествие по Аджарии: водопады, арочные мосты и крепость Гвара. Уникальные природные и исторические достопримечательности ждут вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
13 фев в 11:00
€25 за человека
скидка
19%
3.5 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Групповая экскурсия по винодельням Батуми с дегустацией и ужином
Отправляйтесь на винодельню Тамаза, где вас ждут виноградники, секреты виноделия и дегустация лучших вин. Завершите день душевным грузинским ужином
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
13 фев в 15:00
47€38 за человека
скидка
15%
3.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Тайны грузинской кулинарии: мастер-класс по приготовлению хинкали и хачапури
Добро пожаловать в мир грузинской кухни! На мастер-классе вы научитесь готовить хинкали и хачапури, а затем насладитесь своими блюдами за бокалом вина или сока
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 14:00
13 фев в 14:00
14 фев в 14:00
54€46 за человека
7 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Батуми и горная Аджария за 1 день
Посетите главные достопримечательности Батуми и насладитесь красотами горной Аджарии. В программе экскурсии - водопады, арочные мосты и дегустация вина
Начало: На улице Руставели
14 фев в 11:00
17 фев в 11:00
€25 за человека
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучше гор только горы и вино: эксклюзивное путешествие в Батуми
Погрузитесь в мир грузинских гор, исторических поселений и вкусов Аджарии. Эта экскурсия - ваш шанс насладиться красотой и гостеприимством Грузии
Завтра в 10:00
13 фев в 10:00
€150 за всё до 6 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Первое свидание с Батуми: пешеходная экскурсия по живописным местам
Откройте для себя красоту Батуми в индивидуальной пешеходной экскурсии. От набережной до грузинских вкусов - все в одном туре
Начало: В районе нижней станции канатной дороги «Арго»
13 фев в 08:00
14 фев в 08:30
€42 за всё до 6 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия Многоликий Батуми: Путешествие по Историческим Сокровищам
Вас ждет путешествие по историческим и культурным сокровищам Батуми, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Батумском бульваре. Около Башни грузинского алф...
Сегодня в 19:30
Завтра в 08:00
€52 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Ваш идеальный день в окрестностях Батуми: экскурсия по Аджарии
Погрузитесь в историю и культуру Аджарии на индивидуальной экскурсии. Посетите крепости, мосты и водопады, узнайте о быте местных жителей и продегустируйте вина
15 фев в 09:00
18 фев в 09:00
€120 за всё до 4 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
По серпантинам Аджарии - на мотоцикле
Ощутите дух свободы на мотоцикле по горным серпантинам Аджарии! Насладитесь видами скал, гор и моря, не ограниченные крышей машины
Начало: На улице Шерифа Химшиашвили
Сегодня в 20:00
Завтра в 10:00
от €78 за человека
скидка
10%
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Батуми в сказочную Имеретию: путешествие по историческим сокровищам
Погрузитесь в мир грузинской истории и природы, посетив из Батуми уникальные места Имеретии, включая Кутаиси и пещеру Прометея
Начало: У канатной дороги Арго
Завтра в 10:00
13 фев в 10:00
215€194 за всё до 5 чел.
11 часов
Водная прогулка
Индивидуальная экскурсия: каньон Мартвили и пещера Прометея из Батуми
Насладитесь красотой каньона Мартвили и пещеры Прометея. Узнайте больше о грузинской культуре и истории в увлекательном путешествии по западной Грузии
Начало: Возле Макдональдс
13 фев в 08:30
14 фев в 08:30
€161 за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Экскурсия «Душа старого города» - погружение в историю Батуми
Откройте для себя уникальный Батуми: исторические памятники и секреты старинных улиц в индивидуальной прогулке
Начало: Согласовывается в переписке
Завтра в 12:00
13 фев в 11:30
€75 за всё до 2 чел.
скидка
25%
1 час
Фотопрогулка
до 4 чел.
Индивидуальная фото-прогулка по Батуми: выберите свой маршрут
Выберите один из четырёх уникальных маршрутов по Батуми и получите профессиональные фотографии, запечатлевшие красоту города и его атмосферу
Завтра в 18:00
13 фев в 06:00
150€113 за всё до 4 чел.
5.5 часов
Индивидуальная
до 15 чел.
Горная Аджария: водопады, мосты и крепости в одном туре
Погрузитесь в мир горной Аджарии: водопады, старинные мосты и крепости ждут вас. Узнайте историю Грузии и насладитесь местным вином
Начало: На площади Нептуна
Завтра в 10:00
13 фев в 10:00
от €129 за всё до 15 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия по винным барам Батуми: погружение в мир грузинского вина
Познакомьтесь с уникальными винными барами Батуми, исследуйте традиции грузинского виноделия и насладитесь атмосферой гостеприимства
Начало: У Батумского морского порта
Завтра в 10:00
13 фев в 10:00
от €60 за всё до 6 чел.
12 часов
Групповая
до 17 чел.
Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Батуми
Проплывите вдоль скал Мартвильского каньона, спуститесь в пещеру Прометея и отдохните в горячих источниках. Уникальная экскурсия из Батуми
Начало: Возле Макдональдс
Расписание: в субботу в 09:00
15 фев в 09:00
22 фев в 09:00
€40 за человека
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Мир за стенами Мачахельского ущелья
Приключение в Мачахельское ущелье - это не просто экскурсия, это погружение в древние традиции и неповторимые пейзажи Аджарии
Начало: В вашем месте проживания
Сегодня в 19:00
Завтра в 11:00
от €130 за всё до 6 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия по каньону Окаце и водопадам Кинчха
Погрузитесь в мир природы и истории: пещера Сатаплия, каньон Окаце и водопады Кинчха. Уникальная экскурсия из Батуми на комфортабельном автомобиле
Начало: Ваш отель в Батуми
1 мар в 08:00
2 мар в 08:00
от €250 за всё до 7 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Батуми, Аджария и Гурия за один день
Забудьте о суете и отправьтесь в путешествие, где каждый поворот дороги открывает что-то новое и удивительное в Батуми и его окрестностях
Начало: Ваш отель в Батуми
1 мар в 09:00
2 мар в 09:00
от €150 за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Батуми - к чудесам горной Аджарии
Откройте для себя Батуми и его окрестности: знаковые места города, живописные горные дороги, водопады и дегустация местного вина
Начало: В вашем отеле в Батуми
1 мар в 08:00
2 мар в 08:00
от €150 за всё до 7 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие в грузинские тропики: Индивидуальная экскурсия в Батуми
Забудьте о суете и отправьтесь в путешествие по зелёным тропам Батуми с посещением парка Мтирала и обедом у реки
Начало: В вашем месте проживания
Сегодня в 19:00
13 фев в 11:00
от €120 за всё до 6 чел.
5.5 часов
Индивидуальная
до 18 чел.
Аджария круглый год: индивидуальная экскурсия по крепостям и водопадам
Посетите Аджарию и узнайте о ее богатой истории и культуре. Водопады, крепости и мосты ждут вас на этой увлекательной экскурсии
Завтра в 11:30
15 фев в 11:30
от €99 за всё до 18 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Батуми глазами местных: погружение в атмосферу города
Приглашаем вас на экскурсию, где Батуми раскроется с неожиданных сторон: от старых двориков до лучших мест для хачапури
Начало: В районе канатной дороги
Завтра в 09:00
13 фев в 09:00
€60 за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
Велосипедная экскурсия по знаковым местам Батуми
Погрузитесь в атмосферу Батуми, катаясь на велосипеде по его знаменитым паркам и бульварам
Начало: У канатной станции
Завтра в 11:00
15 фев в 11:00
от €50 за человека
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Велотур Мтирала: приключение в сердце природы Аджарии
Забудьте о суете города и отправьтесь в захватывающее путешествие по дорожкам Национального парка Мтирала
Начало: В районе Макдональдс, Магнолия
13 фев в 10:00
14 фев в 10:00
€150 за всё до 4 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия Все краски Батуми: от древности до современности
Погрузитесь в удивительный мир Батуми, где каждый шаг открывает новую страницу истории и культуры этого города
Начало: У Парка 6-ого мая
Завтра в 11:00
15 фев в 11:00
€45 за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Мачахельское ущелье и грузинское застолье за 1 день
Погрузитесь в атмосферу Грузии: горы, реки, водопады и старинные деревни. Вкусные блюда и вино ждут вас на настоящем грузинском застолье
Начало: У вашего отеля
Завтра в 11:00
13 фев в 11:00
€175 за всё до 6 чел.
9 часов
Групповая
до 20 чел.
Групповая экскурсия: Горная Аджария и традиционные грузинские танцы
Погрузитесь в культуру и природу Аджарии на экскурсии из Батуми. Водопады, крепости и фольклорное шоу ждут вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
13 фев в 10:00
€60 за человека
6 часов
Индивидуальная
Сладкая экскурсия в окрестностях Батуми
Погрузитесь в аутентичную Грузию: пасека в Чайсубани, парк Мтирала и обед в грузинском доме. Узнайте секреты пчеловодства и попробуйте настоящий мед
Начало: В селе Чайсубани
13 фев в 11:00
14 фев в 11:00
от €39 за человека
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Красоты горной Аджарии
Узнайте о древней истории Аджарии, посетите живописные водопады и мосты, сделайте уникальные фотографии и попробуйте местные блюда
Завтра в 09:00
13 фев в 09:00
€150 за всё до 6 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия в Батуми: Пещера Прометея и Мартвильский каньон
Насладитесь удивительными природными красотами Грузии в индивидуальной экскурсии. Откройте для себя Пещеру Прометея и Мартвильский каньон за один день
Начало: У места вашего проживания в Батуми
13 фев в 08:30
14 фев в 08:30
от €170 за всё до 6 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Батуми - в живописную горную Аджарию
Путешествие по горной Аджарии из Батуми: водопады, мосты, древние крепости и дегустация вина. Индивидуальная экскурсия на современном авто
15 фев в 10:00
16 фев в 10:00
€125 за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по Батумскому ботаническому саду
Исследуйте уникальные растения и живописные уголки Батумского ботанического сада в компании опытного гида
Начало: На Зеленом мысе, у входа в Ботанический сад
Завтра в 10:00
13 фев в 10:00
€70 за всё до 5 чел.
8 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Великолепная горная Аджария в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу горной Аджарии, наслаждаясь её природой, историей и гостеприимством. Вас ждут водопады, древние крепости и домашнее застолье
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 10:00
14 фев в 10:00
17 фев в 10:00
€40 за человека
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Из прошлого в настоящее Батуми: от античных легенд до небоскребов
Понять характер города через его историю и архитектуру
Начало: У Нижней станции канатной дороги Арго
Завтра в 10:00
13 фев в 10:00
от €60 за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Батуми - путешествие во времени: от истории к современности
Погрузитесь в историю Батуми, узнайте его тайны и встречайте знаковые места города в компании опытного гида
Начало: В центре города
Завтра в 15:00
13 фев в 16:00
€48 за всё до 5 чел.
3.5 часа
Водная прогулка
Природа и памятники горной Аджарии + рафтинг и винные дегустации
Познакомьтесь с природными и историческими достопримечательностями горной Аджарии. Водопад, мост царицы Тамары, рафтинг и дегустация вин ждут вас
Начало: Площадь Нептуна на улице Руставели
Завтра в 10:00
13 фев в 10:00
от €250 за всё до 10 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Батуми: историческое путешествие и монастырь на горе Самеба
Откройте для себя душу Батуми: уникальные здания, величественный монастырь и живописные уголки Старого города
Начало: Возле площади Нептуна
Завтра в 10:00
13 фев в 10:00
€116 за всё до 3 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Очаровательная горная Аджария
Насладиться живописной природой Мачахельского ущелья и увидеть памятники древней истории
Начало: У места вашего проживания в Батуми
13 фев в 09:00
14 фев в 09:00
от €130 за всё до 6 чел.
5.5 часов
Фотопрогулка
до 16 чел.
Фото-прогулка в Батуми: Эдемский сад и крепость Петра
Ищете идеальное место для фото? Этот тур познакомит вас с ботаническим садом Батуми и крепостью Петра. Прекрасные локации и исторические места ждут вас
Начало: В центре Батуми
Расписание: в четверг в 10:00
13 фев в 10:00
20 фев в 10:00
€39 за человека
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Групповая экскурсия в верхнюю Аджарию
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по горной Аджарии, где вас ждут захватывающие виды, исторические памятники и чистый горный воздух
Завтра в 10:00
13 фев в 10:00
€150 за всё до 6 чел.
1.5 часа
Квест
до 4 чел.
Семейный квест в музее Аджарии: познавательное приключение в Батуми
Погрузитесь в захватывающий мир грузинской истории с квестом для всей семьи в музее Аджарии
Начало: В музее Аджарии
Завтра в 10:00
13 фев в 10:00
€17 за всё до 4 чел.
7 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Групповая экскурсия в горную Аджарию и ущелье Мачахела
Откройте для себя горную Аджарию, посетите водопады и древние мечети, а затем насладитесь застольем с национальными блюдами и танцами
Начало: На улице Шерифа Химшиашвили
Расписание: в воскресенье в 11:00
16 фев в 11:00
23 фев в 11:00
€49 за человека
3 часа
Квест
до 25 чел.
Найди, если сможешь! Групповая квест-игра в Батуми
Присоединяйтесь к увлекательной квест-игре в Батуми! Откройте для себя город через загадки и задания, наслаждаясь каждым этапом в свободном темпе
Начало: В районе парка «6 мая»
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
€35 за человека
Батуми полон удивительных достопримечательностей, это и новая и старая архитектура и улочки старого города и великолепное уличное искусство, причудливые здания и залитые солнцем пляжи и зелёные парки и конечно же шумные рынки. Здесь вы найдёте множество интересных и уникальных мест
Батуми прекрасный приморский город, он полон современных и старинных достопримечательностей, которые вы непременно захотите посетить будучи в городе. Чтобы не потеряться в таком многообразии, рекомендуем отправиться на экскурсии, где вы подробно познакомитесь с городом и его главными точками. Найти подходящую можно в нашем каталоге, за вами остается только выбор, все остальное возьмет на себя гид
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей9 февраля 2025Для меня, пожалуй, это лучшая экскурсия, заказанная на данном сайте. Великолепный, грамотный русский язык, хорошо продуманный маршрут, интереснейший рассказ, сразу
- ППлатон8 февраля 2025Если вам не столько нужна обзорная экскурсия, сколько погружение в контекст и образ жизни, то вам точно к Павлу Это было круто!
- ССветлана7 февраля 2025Мне повезло - данную экскурсию я посетила в каникулы в январе 2025 года, и на все достопримечательности Батуми накладывался бонус
- ССветлана7 февраля 2025Я посетила данную экскурсию в январе 2025 года, но, невзирая на зимнее время, пейзажи и красоты окрестностей Батуми захватывали дух.
- ЛЛюдмила5 февраля 2025Благодарим Гиорги за прекрасную экскурсию! Чудесные горы, мощные водопады, дегустация вина и чачи, грузинские танцы! Гиорги- очень гостеприимный, внимательный, интересный гид, аккуратный водитель. Рекомендую.
- ЛЛюдмила4 февраля 2025Спасибо Ивану за отлично проведённую экскурсию! Было очень интересно, познавательно, увлекательно! Рекомендую.
- ККсения4 февраля 2025Мы побывали на экскурсии 1 февраля. Погода была чудесная. Я ездила с дочкой 17 лет. Мы встретились с Георги у
- ЛЛена3 февраля 2025Наша экскурсия с Ией была просто замечательной! Она не только потрясающий экскурсовод, а ещё ответственный и опытный водитель – благодаря
- ИИрлан3 февраля 2025Отличный отзывчивый гид. Все подробно расказывал. Красивые горы. Всем советую.
- ВВладимир2 февраля 2025Александр провёл очень интересную экскурсию. Нам с дочкой всё понравилось Благодарим спасибо!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми
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