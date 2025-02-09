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в виде огромных зеленых елок и новогодних украшений. Но полагаю, что и без данного дополнения, экскурсия понравится всем. Гиду удалось отлично составить маршрут и показать достопримечательности и места города, спрятавшиеся от глаз массового туриста. С гидом Александром во время экскурсии очень комфортно и интересно, он не подавляет туриста знаниями, а очень ненавязчиво и в легкой форме дает большой объем информации. Получилась замечательная неторопливая прогулка по Батуми, давшая представление о красотах и достопримечательностях удивительного города на берегу моря. Бонус – совсем немаловажный для туриста – порекомендовал непубличное и вкусное место для обеда. Рекомендую данную экскурсию для посещения с замечательным гидом Александром.