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увлекательно и с юмором, что создает прекрасную атмосферу и позволяет узнать множество интересных фактов. Особо хочу отметить его внимание к деталям и индивидуальный подход: он всегда был готов подстроить программу под наши интересы и пожелания. Благодаря Александру мы не только увидели главные достопримечательности, но и узнали много нового о местных традициях и жизни. Это был тур, который останется в памяти на всю жизнь! Рекомендуем всем, кто хочет провести время с пользой и удовольствием!