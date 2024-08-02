11 часов
Групповая
до 17 чел.
Лучший выборПутешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Батуми
Проплывите вдоль скал Мартвильского каньона, спуститесь в пещеру Прометея и отдохните в горячих источниках. Уникальная экскурсия из Батуми
Начало: Возле Макдональдс
Расписание: во вторник и пятницу в 09:00
6 авг в 09:00
9 авг в 09:00
€40 за человека
9 часов
Групповая
до 20 чел.
Групповая экскурсия: Горная Аджария и традиционные грузинские танцы
Погрузитесь в культуру и природу Аджарии на экскурсии из Батуми. Водопады, крепости и фольклорное шоу ждут вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
6 авг в 10:00
9 авг в 10:00
€39 за человека
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Уникальная экскурсия по горной Аджарии: история, культура и живописные виды
Узнайте о древней истории Аджарии, посетите живописные водопады и мосты, сделайте уникальные фотографии и попробуйте местные блюда
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
€150 за всё до 6 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия: природа и история горной Аджарии
Погрузитесь в атмосферу горной Аджарии: национальный парк Мачахела, мост царицы Тамары и крепость Гонио-Апсаросс ждут вас
6 авг в 08:30
7 авг в 08:30
€99 за всё до 4 чел.
скидка
20%
1 час
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка по Батуми
Погрузиться в атмосферу солнечного города и получить яркие кадры на память
Завтра в 16:30
6 авг в 06:00
120€96 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений2 августа 2024Экскурсия с Александром была просто незабываемой! Его глубокие знания истории и культуры региона сделали экскурсию настоящим открытием. Александр умеет рассказывать
- РРоман2 августа 2024Мария - супергид! Ни убавить, ни прибавить.
- ИИгорь1 августа 2024Отличная экскурсия по очень красивым местам горной Аджарии. Доброжелательный гид Александр рассказал много интересных фактов про историю края и показал
- ААндрей30 июля 2024Гага Лучший✊🏻 Жаксы жигит)
- ССветлана30 июля 2024Экскурсия была чудесная! Очень яркая и познавательная). Заза чудесный рассказчик, не умолкал всю дорогу рассказал очень много интересных фактов)))). Не смотря на то, что экскурсия очень длительная, все прошло на одном дыхании). Спасибо!
- DDMITRY29 июля 2024Замечательная экскурсия Александр профессионал с большой буквы!!! Очень интересная программа и очень хороший гид!!! Плюс ко всему очень ответственный и гостиприимный человек. Он помог нам найти аптеку в которой есть максимально возможное количество тво лекарств и подсказал лучший ресторан.
- ННаталья29 июля 2024Огромное спасибо гиду за экскурсию. Всё было отлично организованно. Ужин был прекрасен, шоу великолепно. Молодцы!
- ААнжелика27 июля 2024Экскурсия хорошая, но две локации занимают 2 часа, а в дороге проводишь шесть, тяжеловато
- TTatyana26 июля 2024Мало интересных и захватывающих локаций. Информации от экскурсовода тоже мало. Один из водопадов оказался закрыт, а шли мы к нему
- ААнна25 июля 2024Отличное путешествие на целый день! Отличные локации, и по времени с наименьшим количеством туристов тоже все подобрано гармонично! За весь день нигде не стояли в очереди для фото, не толкались по пути к достопримечательным местам! Очень рекомендую тур с Марией!
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Что ещё посмотреть»
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