Что ещё посмотреть – экскурсии в Батуми

Найдено 5 экскурсий в категории «Что ещё посмотреть» в Батуми, цены от €39, скидки до 20%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Каньон Мартвили и пещера Прометея - из Батуми в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
29 отзывов
11 часов
Групповая
до 17 чел.
Лучший выбор
Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Батуми
Проплывите вдоль скал Мартвильского каньона, спуститесь в пещеру Прометея и отдохните в горячих источниках. Уникальная экскурсия из Батуми
Начало: Возле Макдональдс
Расписание: во вторник и пятницу в 09:00
6 авг в 09:00
9 авг в 09:00
40 за человека
Горная Аджария и фольклорное шоу
На автобусе
155 отзывов
9 часов
Групповая
до 20 чел.
Групповая экскурсия: Горная Аджария и традиционные грузинские танцы
Погрузитесь в культуру и природу Аджарии на экскурсии из Батуми. Водопады, крепости и фольклорное шоу ждут вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
6 авг в 10:00
9 авг в 10:00
39 за человека
Красоты горной Аджарии
На машине
53 отзыва
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Уникальная экскурсия по горной Аджарии: история, культура и живописные виды
Узнайте о древней истории Аджарии, посетите живописные водопады и мосты, сделайте уникальные фотографии и попробуйте местные блюда
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
150 за всё до 6 чел.
Открыть природу горной Аджарии
На машине
136 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия: природа и история горной Аджарии
Погрузитесь в атмосферу горной Аджарии: национальный парк Мачахела, мост царицы Тамары и крепость Гонио-Апсаросс ждут вас
6 авг в 08:30
7 авг в 08:30
99 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по Батуми
Пешая
скидка
20%
1 час
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка по Батуми
Погрузиться в атмосферу солнечного города и получить яркие кадры на память
Завтра в 16:30
6 авг в 06:00
12096 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    2 августа 2024
    Открыть природу горной Аджарии
    Экскурсия с Александром была просто незабываемой! Его глубокие знания истории и культуры региона сделали экскурсию настоящим открытием. Александр умеет рассказывать
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    увлекательно и с юмором, что создает прекрасную атмосферу и позволяет узнать множество интересных фактов. Особо хочу отметить его внимание к деталям и индивидуальный подход: он всегда был готов подстроить программу под наши интересы и пожелания. Благодаря Александру мы не только увидели главные достопримечательности, но и узнали много нового о местных традициях и жизни. Это был тур, который останется в памяти на всю жизнь! Рекомендуем всем, кто хочет провести время с пользой и удовольствием!

  • Р
    Роман
    2 августа 2024
    Красоты горной Аджарии
    Мария - супергид! Ни убавить, ни прибавить.
    Мария - супергид! Ни убавить, ни прибавить
  • И
    Игорь
    1 августа 2024
    Открыть природу горной Аджарии
    Отличная экскурсия по очень красивым местам горной Аджарии. Доброжелательный гид Александр рассказал много интересных фактов про историю края и показал
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    очень интересные локации с прекрасными видами. По пути заехали в небольшое кафе с потрясающим видом на горную реку и недорогой и вкусной едой. Экскурсия очень нам понравилась, всем рекомендуем!

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  • А
    Андрей
    30 июля 2024
    Каньон Мартвили и пещера Прометея - из Батуми в мини-группе
    Гага Лучший✊🏻 Жаксы жигит)
    Гага Лучший✊🏻 Жаксы жигит)
  • С
    Светлана
    30 июля 2024
    Каньон Мартвили и пещера Прометея - из Батуми в мини-группе
    Экскурсия была чудесная! Очень яркая и познавательная). Заза чудесный рассказчик, не умолкал всю дорогу рассказал очень много интересных фактов)))). Не смотря на то, что экскурсия очень длительная, все прошло на одном дыхании). Спасибо!
  • D
    DMITRY
    29 июля 2024
    Открыть природу горной Аджарии
    Замечательная экскурсия Александр профессионал с большой буквы!!! Очень интересная программа и очень хороший гид!!! Плюс ко всему очень ответственный и гостиприимный человек. Он помог нам найти аптеку в которой есть максимально возможное количество тво лекарств и подсказал лучший ресторан.
  • Н
    Наталья
    29 июля 2024
    Горная Аджария и фольклорное шоу
    Огромное спасибо гиду за экскурсию. Всё было отлично организованно. Ужин был прекрасен, шоу великолепно. Молодцы!
    Огромное спасибо гиду за экскурсию. Всё было отлично организованно. Ужин был прекрасен, шоу великолепно. Молодцы!Огромное спасибо гиду за экскурсию. Всё было отлично организованно. Ужин был прекрасен, шоу великолепно. Молодцы!Огромное спасибо гиду за экскурсию. Всё было отлично организованно. Ужин был прекрасен, шоу великолепно. Молодцы!Огромное спасибо гиду за экскурсию. Всё было отлично организованно. Ужин был прекрасен, шоу великолепно. Молодцы!Огромное спасибо гиду за экскурсию. Всё было отлично организованно. Ужин был прекрасен, шоу великолепно. Молодцы!Огромное спасибо гиду за экскурсию. Всё было отлично организованно. Ужин был прекрасен, шоу великолепно. Молодцы!Огромное спасибо гиду за экскурсию. Всё было отлично организованно. Ужин был прекрасен, шоу великолепно. Молодцы!
  • А
    Анжелика
    27 июля 2024
    Каньон Мартвили и пещера Прометея - из Батуми в мини-группе
    Экскурсия хорошая, но две локации занимают 2 часа, а в дороге проводишь шесть, тяжеловато
  • T
    Tatyana
    26 июля 2024
    Горная Аджария и фольклорное шоу
    Мало интересных и захватывающих локаций. Информации от экскурсовода тоже мало. Один из водопадов оказался закрыт, а шли мы к нему
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    долго и по жаре. Шоу понравилось очень, а вот угощения так себе. Шашлык был сухой, вино не очень вкусное. Чачи наливали от души, даже слишком. Имхо не нужно заставлять туристов пить до дна, это чревато излишним опьянением

  • А
    Анна
    25 июля 2024
    Красоты горной Аджарии
    Отличное путешествие на целый день! Отличные локации, и по времени с наименьшим количеством туристов тоже все подобрано гармонично! За весь день нигде не стояли в очереди для фото, не толкались по пути к достопримечательным местам! Очень рекомендую тур с Марией!
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Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Что ещё посмотреть»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Батуми
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Каньон Мартвили и пещера Прометея - из Батуми в мини-группе
  2. Горная Аджария и фольклорное шоу
  3. Красоты горной Аджарии
  4. Открыть природу горной Аджарии
  5. Фотопрогулка по Батуми
Какие места ещё посмотреть в Батуми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Горная Аджария
  2. Самое главное
  3. Водопад Махунцети
  4. Парк Мачахела
  5. Площадь Пьяцца
  6. Набережная
  7. Старый город
  8. Пещера Прометея
  9. Мартвильский каньон
  10. Кафедральный собор
Сколько стоит экскурсия по Батуми в августе 2024
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