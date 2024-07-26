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подсветка, музыка, выход на лодке. Каньон невероятно красивый! Особенно понравилось катание на лодке. Дорога в одну сторону 3 часа, но проходит легко, сами дороги хорошие и водитель аккуратный, рассказывал о Грузии, отдельное ему спасибо! Написала поздно, но организаторы нашли возможность меня отправить, дали контакты, чтобы всегда быть на связи, чувствовалось, что им важно, чтобы гостю все понравилось и было комфортно. Эту поездку я особенно рекомендую!