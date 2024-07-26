10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Дворец князей Дадиани и Ингурская ГЭС: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя величие дворца князей Дадиани и мощь Ингурской ГЭС. Насладитесь видами гор и местной кухней
Начало: У вашего отеля в Батуми
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
€250 за всё до 4 чел.
скидка
18%
5.5 часов
Фотопрогулка
до 16 чел.
Фото-прогулка в Батуми: Эдемский сад и крепость Петра
Ищете идеальное место для фото? Этот тур познакомит вас с ботаническим садом Батуми и крепостью Петра. Прекрасные локации и исторические места ждут вас
Начало: В центре Батуми
Расписание: в четверг в 10:00
Завтра в 10:00
15 авг в 10:00
39€32 за человека
скидка
50%
9 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Путешествие из Батуми: Мартвильский каньон и пещера Прометея
Погрузитесь в удивительное путешествие по каньону Мартвили и пещере Прометея, наслаждаясь красотами природы и грузинской кухней
Начало: От вашего отеля в Батуми
Расписание: в воскресенье в 09:30
11 авг в 09:30
18 авг в 09:30
105€53 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия26 июля 2024Организованно отлично, Лидия нас лично забрала с отеля, Гид Кристина очень грамотный, умный и энергичный рассказчик. Маршрут подобран отлично, созерцали красоту, насытились кислородом, было очень интересно! Спасибо за вдохновляющую поездку и персональное внимание к каждому в группе!
- eelena12 июля 2024Все было отлично, но очень далеко от батуми
- ВВладислав15 июня 2024Нравится что Кристина и агентство подстраивается под конкретную ситуацию гостей. В этот раз гости приезжали после 12:00 по местному времени
- ЯЯрослава13 ноября 2023Все прошло прекрасно. Спасибо большое, Леван!
- ЛЛариса5 ноября 2023Побывала на экскурсии в каньон и пещеру. Из всех экскурсий по Грузии эта понравилась больше всего! В пещере очень интересно,
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Однодневные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Батуми
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Батуми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Батуми в августе 2024
Сейчас в Батуми в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 32 до 250 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию в Батуми на 2024 год по теме «Однодневные», 7 ⭐ отзывов, цены от €32. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь