Однодневные – экскурсии в Батуми

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Батуми, цены от €32, скидки до 50%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Дворец князей Дадиани и Ингурская ГЭС
На машине
2 отзыва
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Дворец князей Дадиани и Ингурская ГЭС: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя величие дворца князей Дадиани и мощь Ингурской ГЭС. Насладитесь видами гор и местной кухней
Начало: У вашего отеля в Батуми
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
250 за всё до 4 чел.
Групповой фототур по Батуми: ботанический рай и крепость Петра
На автобусе
скидка
18%
2 отзыва
5.5 часов
Фотопрогулка
до 16 чел.
Фото-прогулка в Батуми: Эдемский сад и крепость Петра
Ищете идеальное место для фото? Этот тур познакомит вас с ботаническим садом Батуми и крепостью Петра. Прекрасные локации и исторические места ждут вас
Начало: В центре Батуми
Расписание: в четверг в 10:00
Завтра в 10:00
15 авг в 10:00
3932 за человека
Из Батуми - в Мартвильский каньон и пещеру Прометея
На машине
На микроавтобусе
скидка
50%
3 отзыва
9 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Путешествие из Батуми: Мартвильский каньон и пещера Прометея
Погрузитесь в удивительное путешествие по каньону Мартвили и пещере Прометея, наслаждаясь красотами природы и грузинской кухней
Начало: От вашего отеля в Батуми
Расписание: в воскресенье в 09:30
11 авг в 09:30
18 авг в 09:30
10553 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    26 июля 2024
    Групповой фототур по Батуми: ботанический рай и крепость Петра
    Организованно отлично, Лидия нас лично забрала с отеля, Гид Кристина очень грамотный, умный и энергичный рассказчик. Маршрут подобран отлично, созерцали красоту, насытились кислородом, было очень интересно! Спасибо за вдохновляющую поездку и персональное внимание к каждому в группе!
    Организованно отлично, Лидия нас лично забрала с отеля, Гид Кристина очень грамотный, умный и энергичный рассказчикОрганизованно отлично, Лидия нас лично забрала с отеля, Гид Кристина очень грамотный, умный и энергичный рассказчикОрганизованно отлично, Лидия нас лично забрала с отеля, Гид Кристина очень грамотный, умный и энергичный рассказчикОрганизованно отлично, Лидия нас лично забрала с отеля, Гид Кристина очень грамотный, умный и энергичный рассказчикОрганизованно отлично, Лидия нас лично забрала с отеля, Гид Кристина очень грамотный, умный и энергичный рассказчикОрганизованно отлично, Лидия нас лично забрала с отеля, Гид Кристина очень грамотный, умный и энергичный рассказчик
  • e
    elena
    12 июля 2024
    Дворец князей Дадиани и Ингурская ГЭС
    Все было отлично, но очень далеко от батуми
  • В
    Владислав
    15 июня 2024
    Групповой фототур по Батуми: ботанический рай и крепость Петра
    Нравится что Кристина и агентство подстраивается под конкретную ситуацию гостей. В этот раз гости приезжали после 12:00 по местному времени
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    и экскурсию перенесли с 10:00 на 15:00, да вместо 6 часов получилось 3 часа экскурсии, так как многие достопримечательности в Батуми закрываются в 18:00, но все равно удалось получить отличные эмоции и настроение

  • Я
    Ярослава
    13 ноября 2023
    Дворец князей Дадиани и Ингурская ГЭС
    Все прошло прекрасно. Спасибо большое, Леван!
  • Л
    Лариса
    5 ноября 2023
    Из Батуми - в Мартвильский каньон и пещеру Прометея
    Побывала на экскурсии в каньон и пещеру. Из всех экскурсий по Грузии эта понравилась больше всего! В пещере очень интересно,
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    подсветка, музыка, выход на лодке. Каньон невероятно красивый! Особенно понравилось катание на лодке. Дорога в одну сторону 3 часа, но проходит легко, сами дороги хорошие и водитель аккуратный, рассказывал о Грузии, отдельное ему спасибо! Написала поздно, но организаторы нашли возможность меня отправить, дали контакты, чтобы всегда быть на связи, чувствовалось, что им важно, чтобы гостю все понравилось и было комфортно. Эту поездку я особенно рекомендую!

    Побывала на экскурсии в каньон и пещеру. Из всех экскурсий по Грузии эта понравилась больше всего!Побывала на экскурсии в каньон и пещеру. Из всех экскурсий по Грузии эта понравилась больше всего!Побывала на экскурсии в каньон и пещеру. Из всех экскурсий по Грузии эта понравилась больше всего!

Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Однодневные»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Дворец князей Дадиани и Ингурская ГЭС
  2. Групповой фототур по Батуми: ботанический рай и крепость Петра
  3. Из Батуми - в Мартвильский каньон и пещеру Прометея
Какие места ещё посмотреть в Батуми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Горная Аджария
  2. Самое главное
  3. Водопад Махунцети
  4. Парк Мачахела
  5. Площадь Пьяцца
  6. Старый город
  7. Набережная
  8. Мартвильский каньон
  9. Пещера Прометея
  10. Ботанический сад
Сколько стоит экскурсия по Батуми в августе 2024
Сейчас в Батуми в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 32 до 250 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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