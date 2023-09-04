М Максим Путешествие в волшебный Кеда Отличное сочетание активного отдыха и красивых мест. И плюсом было, что гид сделал много замечательных фото нас на память. Очень рекомендую эту экскурсию для всей семьи, мы остались очень довольны.

О Ольга Путешествие в волшебный Кеда У нас была потрясающая экскурсия в приятной компании. Все продумано до мелочей. Понравилось, что в группе было немного людей, и каждому уделялось внимание. Еще раз благодарю гида и организаторов!