Популярные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные экскурсии» в Батуми, цены от $39. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Путешествие в Горную Аджарию и знакомство с грузинским фольклором
Пешая
88 отзывов
10 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Путешествие в Горную Аджарию и знакомство с грузинским фольклором
Начало: Батуми
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 авг в 10:00
$39 за человека
Путешествие в волшебный Кеда
Пешая
10 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие в волшебный Кеда
Начало: Удобное для вас место встречи в Батуми
Расписание: с понедельника по воскресенье в 9:00 - 11:00 утра
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
$245 за всё до 5 чел.
Авто-пешеходная экскурсия по Батуми
2 отзыва
2 часа 18 минут
Индивидуальная
до 5 чел.
Авто-пешеходная экскурсия по Батуми
Начало: Холл вашего отеля
Расписание: В любое обговоренное с вами время.
8 авг в 09:00
9 авг в 09:00
$90 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Максим
    4 сентября 2023
    Путешествие в волшебный Кеда
    Отличное сочетание активного отдыха и красивых мест. И плюсом было, что гид сделал много замечательных фото нас на память. Очень рекомендую эту экскурсию для всей семьи, мы остались очень довольны.
  • О
    Ольга
    21 августа 2023
    Путешествие в волшебный Кеда
    У нас была потрясающая экскурсия в приятной компании. Все продумано до мелочей. Понравилось, что в группе было немного людей, и каждому уделялось внимание. Еще раз благодарю гида и организаторов!
  • Д
    Дмитрий
    21 августа 2023
    Путешествие в волшебный Кеда
    Природа Кеды невероятно красивая, а наш гид интересно и увлекательно рассказывал о местных достопримечательностей. Поэтому мы решили и в Кутаиси отправиться с этой компанией, и вам рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Популярные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Батуми
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Путешествие в Горную Аджарию и знакомство с грузинским фольклором
  2. Путешествие в волшебный Кеда
  3. Авто-пешеходная экскурсия по Батуми
Какие места ещё посмотреть в Батуми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Горная Аджария
  2. Самое главное
  3. Водопад Махунцети
  4. Парк Мачахела
  5. Площадь Пьяцца
  6. Набережная
  7. Старый город
  8. Пещера Прометея
  9. Мартвильский каньон
  10. Кафедральный собор
Сколько стоит экскурсия по Батуми в августе 2024
Сейчас в Батуми в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 39 до 245. Туристы уже оставили гидам 100 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте экскурсию в Батуми на 2024 год по теме «Популярные экскурсии», 100 ⭐ отзывов, цены от $39. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам