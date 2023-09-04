10 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 авг в 10:00
$39 за человека
7 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие в волшебный Кеда
Начало: Удобное для вас место встречи в Батуми
Расписание: с понедельника по воскресенье в 9:00 - 11:00 утра
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
$245 за всё до 5 чел.
2 часа 18 минут
Индивидуальная
до 5 чел.
Авто-пешеходная экскурсия по Батуми
Начало: Холл вашего отеля
Расписание: В любое обговоренное с вами время.
8 авг в 09:00
9 авг в 09:00
$90 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММаксим4 сентября 2023Отличное сочетание активного отдыха и красивых мест. И плюсом было, что гид сделал много замечательных фото нас на память. Очень рекомендую эту экскурсию для всей семьи, мы остались очень довольны.
- ООльга21 августа 2023У нас была потрясающая экскурсия в приятной компании. Все продумано до мелочей. Понравилось, что в группе было немного людей, и каждому уделялось внимание. Еще раз благодарю гида и организаторов!
- ДДмитрий21 августа 2023Природа Кеды невероятно красивая, а наш гид интересно и увлекательно рассказывал о местных достопримечательностей. Поэтому мы решили и в Кутаиси отправиться с этой компанией, и вам рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Популярные экскурсии»
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