Все – экскурсии в Батуми

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Батуми, цены от €25, скидки до 20%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Батуми и горная Аджария за 1 день
На автобусе
589 отзывов
7 часов
Групповая
до 18 чел.
Лучший выбор
Батуми и горная Аджария за 1 день
Посетите главные достопримечательности Батуми и насладитесь красотами горной Аджарии. В программе экскурсии - водопады, арочные мосты и дегустация вина
Начало: На улице Руставели
8 авг в 11:00
10 авг в 11:00
25 за человека
Увлекательное путешествие в мир виноделия из Батуми
На машине
скидка
19%
33 отзыва
3.5 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Лучший выбор
Увлекательное путешествие в мир виноделия из Батуми с мастером Тамазом
Вас ждет незабываемое путешествие в сердце грузинского виноделия. Познакомьтесь с искусством создания вина и насладитесь аутентичным ужином
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
4738 за человека
Фотопрогулка по Батуми
Пешая
скидка
20%
1 час
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка по Батуми
Погрузиться в атмосферу солнечного города и получить яркие кадры на память
Завтра в 13:30
6 авг в 06:00
12096 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • а
    алина
    2 августа 2024
    Батуми и горная Аджария за 1 день
    Георгий очень приятный человек. И интересный экскурсовод. Удобный автобус. Очень удачно выбрано место для остановки на обед - обед, музыка, танцы, всё очень круто. Мне нехватило только погружения в лес, природу, очень часто мы были на маленьком клочке земли с другими группами.
  • A
    Adam
    1 августа 2024
    Батуми и горная Аджария за 1 день
    I really liked it, I recommend everyone to go on this tour.
    I really liked it, I recommend everyone to go on this tourI really liked it, I recommend everyone to go on this tourI really liked it, I recommend everyone to go on this tour
  • О
    Оксана
    31 июля 2024
    Батуми и горная Аджария за 1 день
    Экскурсия очень понравилась. Георгий - приятный, доброжелательный и очень знающий гид. Маршрут красивый. Много интересных локаций посетили. Отдельная благодарность за обед. Очень вкусно и интересно было.
    Экскурсия очень понравилась. Георгий - приятный, доброжелательный и очень знающийЭкскурсия очень понравилась. Георгий - приятный, доброжелательный и очень знающийЭкскурсия очень понравилась. Георгий - приятный, доброжелательный и очень знающий
  • D
    Daniel
    23 июля 2024
    Увлекательное путешествие в мир виноделия из Батуми
    Невероятная экскурсия в винодельню, узнали много нового и попробовали весь ассортимент:)
    Невероятная экскурсия в винодельню, узнали много нового и попробовали весь ассортимент:)Невероятная экскурсия в винодельню, узнали много нового и попробовали весь ассортимент:)
  • А
    Аида
    22 июля 2024
    Увлекательное путешествие в мир виноделия из Батуми
    Очень весело провели время, хозяин винодельной все хорошо рассказал и показал 👍🏻
  • S
    Sviatlana
    22 июля 2024
    Увлекательное путешествие в мир виноделия из Батуми
    Очень красивое место с радушным хозяином и его семьей. Узнали много нового. Все доступно рассказано, на любой вопрос развернутый ответ. Тамаз,
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    хозяин - очень гостеприимный. Угостили вкусным ужином, потанцевали, красивые песни послушали, продегустировали вина. Все было великолепно и в сердце это место останется точно. Рекомендую к посещению!!!

    Очень красивое место с радушным хозяином и его семьей. Узнали много нового. Все доступно рассказано, на любой вопрос развернутый ответОчень красивое место с радушным хозяином и его семьей. Узнали много нового. Все доступно рассказано, на любой вопрос развернутый ответОчень красивое место с радушным хозяином и его семьей. Узнали много нового. Все доступно рассказано, на любой вопрос развернутый ответОчень красивое место с радушным хозяином и его семьей. Узнали много нового. Все доступно рассказано, на любой вопрос развернутый ответОчень красивое место с радушным хозяином и его семьей. Узнали много нового. Все доступно рассказано, на любой вопрос развернутый ответ

Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Все»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Горная Аджария
  2. Самое главное
  3. Водопад Махунцети
  4. Парк Мачахела
  5. Площадь Пьяцца
  6. Набережная
  7. Старый город
  8. Пещера Прометея
  9. Мартвильский каньон
  10. Кафедральный собор
Сколько стоит экскурсия по Батуми в августе 2024
Сейчас в Батуми в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 96 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 622 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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