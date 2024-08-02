7 часов
Групповая
до 18 чел.
Лучший выборБатуми и горная Аджария за 1 день
Посетите главные достопримечательности Батуми и насладитесь красотами горной Аджарии. В программе экскурсии - водопады, арочные мосты и дегустация вина
Начало: На улице Руставели
8 авг в 11:00
10 авг в 11:00
€25 за человека
скидка
19%
3.5 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Лучший выборУвлекательное путешествие в мир виноделия из Батуми с мастером Тамазом
Вас ждет незабываемое путешествие в сердце грузинского виноделия. Познакомьтесь с искусством создания вина и насладитесь аутентичным ужином
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
47€38 за человека
скидка
20%
1 час
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка по Батуми
Погрузиться в атмосферу солнечного города и получить яркие кадры на память
Завтра в 13:30
6 авг в 06:00
120€96 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- аалина2 августа 2024Георгий очень приятный человек. И интересный экскурсовод. Удобный автобус. Очень удачно выбрано место для остановки на обед - обед, музыка, танцы, всё очень круто. Мне нехватило только погружения в лес, природу, очень часто мы были на маленьком клочке земли с другими группами.
- AAdam1 августа 2024I really liked it, I recommend everyone to go on this tour.
- ООксана31 июля 2024Экскурсия очень понравилась. Георгий - приятный, доброжелательный и очень знающий гид. Маршрут красивый. Много интересных локаций посетили. Отдельная благодарность за обед. Очень вкусно и интересно было.
- DDaniel23 июля 2024Невероятная экскурсия в винодельню, узнали много нового и попробовали весь ассортимент:)
- ААида22 июля 2024Очень весело провели время, хозяин винодельной все хорошо рассказал и показал 👍🏻
- SSviatlana22 июля 2024Очень красивое место с радушным хозяином и его семьей. Узнали много нового. Все доступно рассказано, на любой вопрос развернутый ответ. Тамаз,
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