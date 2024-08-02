а алина

Георгий очень приятный человек. И интересный экскурсовод. Удобный автобус. Очень удачно выбрано место для остановки на обед - обед, музыка, танцы, всё очень круто. Мне нехватило только погружения в лес, природу, очень часто мы были на маленьком клочке земли с другими группами.