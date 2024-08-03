За городом и природа – экскурсии в Батуми

Найдено 3 экскурсии в категории «За городом и природа» в Батуми, цены от €25. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Батуми и горная Аджария за 1 день
На автобусе
589 отзывов
7 часов
Групповая
до 18 чел.
Лучший выбор
Батуми и горная Аджария за 1 день
Посетите главные достопримечательности Батуми и насладитесь красотами горной Аджарии. В программе экскурсии - водопады, арочные мосты и дегустация вина
Начало: На улице Руставели
8 авг в 11:00
10 авг в 11:00
25 за человека
Каньон Мартвили и пещера Прометея - из Батуми в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
29 отзывов
11 часов
Групповая
до 17 чел.
Лучший выбор
Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Батуми
Проплывите вдоль скал Мартвильского каньона, спуститесь в пещеру Прометея и отдохните в горячих источниках. Уникальная экскурсия из Батуми
Начало: Возле Макдональдс
Расписание: во вторник и пятницу в 09:00
6 авг в 09:00
9 авг в 09:00
40 за человека
Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Батуми
На машине
179 отзывов
11 часов
Водная прогулка
Индивидуальная экскурсия: каньон Мартвили и пещера Прометея из Батуми
Насладитесь красотой каньона Мартвили и пещеры Прометея. Узнайте больше о грузинской культуре и истории в увлекательном путешествии по западной Грузии
Начало: Возле Макдональдс
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
160 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Люда
    3 августа 2024
    Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Батуми
    Гид была Ия, она просто молодец. Было очень познавательно, не скучно, она прекрасный водитель, что немало важно, интересный рассказчик, вообщем, всем друзьям будем ее рекомендовать!!
  • а
    алина
    2 августа 2024
    Батуми и горная Аджария за 1 день
    Георгий очень приятный человек. И интересный экскурсовод. Удобный автобус. Очень удачно выбрано место для остановки на обед - обед, музыка, танцы, всё очень круто. Мне нехватило только погружения в лес, природу, очень часто мы были на маленьком клочке земли с другими группами.
  • A
    Adam
    1 августа 2024
    Батуми и горная Аджария за 1 день
    I really liked it, I recommend everyone to go on this tour.
    I really liked it, I recommend everyone to go on this tourI really liked it, I recommend everyone to go on this tourI really liked it, I recommend everyone to go on this tour
  • О
    Оксана
    31 июля 2024
    Батуми и горная Аджария за 1 день
    Экскурсия очень понравилась. Георгий - приятный, доброжелательный и очень знающий гид. Маршрут красивый. Много интересных локаций посетили. Отдельная благодарность за обед. Очень вкусно и интересно было.
    Экскурсия очень понравилась. Георгий - приятный, доброжелательный и очень знающийЭкскурсия очень понравилась. Георгий - приятный, доброжелательный и очень знающийЭкскурсия очень понравилась. Георгий - приятный, доброжелательный и очень знающий
  • Е
    Елена
    30 июля 2024
    Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Батуми
    У нас была гид Ия-очень увлекательно провела нам экскурсию, было интересно и познавательно. Доброжелательная и позитивная, остались очень довольны.
  • А
    Андрей
    30 июля 2024
    Каньон Мартвили и пещера Прометея - из Батуми в мини-группе
    Гага Лучший✊🏻 Жаксы жигит)
    Гага Лучший✊🏻 Жаксы жигит)
  • С
    Светлана
    30 июля 2024
    Каньон Мартвили и пещера Прометея - из Батуми в мини-группе
    Экскурсия была чудесная! Очень яркая и познавательная). Заза чудесный рассказчик, не умолкал всю дорогу рассказал очень много интересных фактов)))). Не смотря на то, что экскурсия очень длительная, все прошло на одном дыхании). Спасибо!
  • L
    Luiza
    30 июля 2024
    Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Батуми
    Мы в первые в Грузии и нас встретила патрисающей гид Ия. Нам все очень понравилась,Ия провела с нами весь день,припаднисла нам
    читать дальше

    Грузию во всех красках. Объясняла и паказывала каждую диталь была очень лояльна к нашем прозьбам. мы очень рады что встретили такого професианального гида и хорошего человека как Ия Спасибо вам большое за такой приём 🤍🤍🤍

  • А
    Анжелика
    27 июля 2024
    Каньон Мартвили и пещера Прометея - из Батуми в мини-группе
    Экскурсия хорошая, но две локации занимают 2 часа, а в дороге проводишь шесть, тяжеловато

Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «За городом и природа»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Батуми и горная Аджария за 1 день
  2. Каньон Мартвили и пещера Прометея - из Батуми в мини-группе
  3. Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Батуми
Какие места ещё посмотреть в Батуми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Горная Аджария
  2. Самое главное
  3. Водопад Махунцети
  4. Парк Мачахела
  5. Площадь Пьяцца
  6. Набережная
  7. Старый город
  8. Пещера Прометея
  9. Мартвильский каньон
  10. Кафедральный собор
Сколько стоит экскурсия по Батуми в августе 2024
Сейчас в Батуми в категории "За городом и природа" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 160. Туристы уже оставили гидам 797 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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