Л Люда Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Батуми Гид была Ия, она просто молодец. Было очень познавательно, не скучно, она прекрасный водитель, что немало важно, интересный рассказчик, вообщем, всем друзьям будем ее рекомендовать!!

а алина Батуми и горная Аджария за 1 день Георгий очень приятный человек. И интересный экскурсовод. Удобный автобус. Очень удачно выбрано место для остановки на обед - обед, музыка, танцы, всё очень круто. Мне нехватило только погружения в лес, природу, очень часто мы были на маленьком клочке земли с другими группами.

A Adam Батуми и горная Аджария за 1 день I really liked it, I recommend everyone to go on this tour.

О Оксана Батуми и горная Аджария за 1 день Экскурсия очень понравилась. Георгий - приятный, доброжелательный и очень знающий гид. Маршрут красивый. Много интересных локаций посетили. Отдельная благодарность за обед. Очень вкусно и интересно было.

Е Елена Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Батуми У нас была гид Ия-очень увлекательно провела нам экскурсию, было интересно и познавательно. Доброжелательная и позитивная, остались очень довольны.

А Андрей Каньон Мартвили и пещера Прометея - из Батуми в мини-группе Гага Лучший✊🏻 Жаксы жигит)

С Светлана Каньон Мартвили и пещера Прометея - из Батуми в мини-группе Экскурсия была чудесная! Очень яркая и познавательная). Заза чудесный рассказчик, не умолкал всю дорогу рассказал очень много интересных фактов)))). Не смотря на то, что экскурсия очень длительная, все прошло на одном дыхании). Спасибо!

L Luiza Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Батуми читать дальше Грузию во всех красках. Объясняла и паказывала каждую диталь была очень лояльна к нашем прозьбам. мы очень рады что встретили такого професианального гида и хорошего человека как Ия Спасибо вам большое за такой приём 🤍🤍🤍 Мы в первые в Грузии и нас встретила патрисающей гид Ия. Нам все очень понравилась,Ия провела с нами весь день,припаднисла нам