3-дневный частный тур в Местию и Ушгули из Батуми

Описание
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3-дневный частный тур в Местию и Ушгули из Батуми
3-дневный частный тур в Местию и Ушгули из Батуми
3-дневный частный тур в Местию и Ушгули из Батуми
3-дневный частный тур в Местию и Ушгули из Батуми
3-дневный частный тур в Местию и Ушгули из Батуми
3-дневный частный тур в Местию и Ушгули из Батуми
3-дневный частный тур в Местию и Ушгули из Батуми
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Кутаиси
  • Собор Баграта
  • Пещера Прометея
  • Каньон Мартвили
  • Река Ингури
  • Местия
  • Сванетский историко-этнографический музей
  • Горнолыжный курорт Хацвали
  • Ушгулинский этнографический музей
  • Ушгули
  • Историко-архитектурный музей дворцов Дадиани
  • Зугдиди
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Во время этого тура вы увидите сказочную красоту Сванетии, Кавказские горы и старинные средневековые башни. Мы подарим вам незабываемые дни с нашими опытными водителями.

Каждый день в 07:00.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Комфортабельный автомобиль и русско-англоговорящий водитель-гид
  • Оставшуюся сумму можно оплатить кредитной картой
Что не входит
  • Отель и еда
Место начала и завершения?
Улица Гогебашвили Матуми 5
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 07:00.
Экскурсия длится около 2 дней 14 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 19 чел.
Важная информация
  • Напишите нам свой адрес и мы приедем к вам
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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На автобусе
Можно с детьми
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