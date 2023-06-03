Ближайшие даты:
6
апр
апр
7
апр
апр
8
апр
апр
9
апр
апр
10
апр
апр
11
апр
апр
12
апр
апр
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Кутаиси
- Собор Баграта
- Пещера Прометея
- Каньон Мартвили
- Река Ингури
- Местия
- Сванетский историко-этнографический музей
- Горнолыжный курорт Хацвали
- Ушгулинский этнографический музей
- Ушгули
- Историко-архитектурный музей дворцов Дадиани
- Зугдиди
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Во время этого тура вы увидите сказочную красоту Сванетии, Кавказские горы и старинные средневековые башни. Мы подарим вам незабываемые дни с нашими опытными водителями.
Каждый день в 07:00.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Комфортабельный автомобиль и русско-англоговорящий водитель-гид
- Оставшуюся сумму можно оплатить кредитной картой
- Что не входит
- Отель и еда
- Место начала и завершения?
- Улица Гогебашвили Матуми 5
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый день в 07:00.Экскурсия длится около 2 дней 14 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 19 чел.
- Важная информация
- Напишите нам свой адрес и мы приедем к вам
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Батуми
Индивидуальные
Пешеходные
На автобусе
Можно с детьми
Многодневные туры
Похожие туры из Батуми
Авторский тур
Saqartvelo
Сказочный отпуск в Батуми (по субботам)
33 Nikoloz Baratashvili Street, Batumi, Грузия
3 июня
10 июня
17 июня
24 июня
от $710 за человека
Авторский тур
Maya
От Грузии до Турции: знакомство с Батуми и день в стране по соседству
Погулять по курорту, поучаствовать в грузинском застолье и посмотреть на нетуристическую Турцию
Батуми, ресепшн апарт-отеля «Колхида», 14:00
13 апр
20 апр
27 апр
4 мая
6900062 100₽ за человека
Авторский тур
Saqartvelo
Сказочный отпуск в Батуми из Алматы, Кишинева по вторникам
33 Nikoloz Baratashvili Street, Batumi, Грузия
11 апр
18 апр
25 апр
2 мая
от $710 за человека
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии