Бар-хоппинг в Батуми

«Опрокинуть» по аутентичному шоту и узнать больше об истории города

Привет! Мы два профессиональных гида с опытом работы в разных странах.

На прогулке мы предлагаем совместить приятное с полезным: познакомиться с барной культурой Батуми, попробовать напитки из местных ингредиентов и узнать много интересного о грузинской культуре и истории — глазами молодого поколения. А еще научим, как сказать по-грузински «До дна!».
Бар-хоппинг в Батуми
Бар-хоппинг в Батуми
Бар-хоппинг в Батуми
Бар-хоппинг в Батуми
Бар-хоппинг в Батуми
Бар-хоппинг в Батуми
Бар-хоппинг в Батуми
Бар-хоппинг в Батуми
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Знакомство с барной культурой🥂

Мы хотим показать, что Батуми — это не только набережная, площадь Европы с Медеей, порт и новостройки, а ещё и город с быстро развивающейся барной культурой. В Батуми приезжает много творческих и амбициозных людей — которые открывают новые места, не забывая при этом о местном колорите.
Мы посетим три бара. В каждом вы попробуете не классические коктейли и вино, а напитки на основе того, что производят и выращивают местные. В одном баре нам будет предложен сет из 4 шотов, во втором баре — аутентичный коктейль, а в третьем — сет из 6 настоек. Все включено в стоимость экскурсии.

Прогулка по городу

В процессе нас ждет небольшая прогулка по городу с рассказом об этих местах. Вы узнаете:

  • Почему Медея — самая знаменитая грузинка в мире?
  • Кто первая феминистка Закавказья?
  • Кто разбил сердце самому известному поэту всея Сакартвело?
  • Почему Батуми — вторая Тортуга?
  • Как так вышло, что Булгаков посвятил свой самый знаменитый роман одному известному грузину?
  • Чем грузины меряются, чтобы показать, кто из них больше мужчина?

А еще мы расскажем, как сказать по-грузински «До дна!» и как здесь можно сэкономить на ведущем праздника.

Организационные детали

  • Экскурсия только для взрослых (18+). Хоть в Грузии и не просят показать паспорт, мы советуем взять с собой документ, подтверждающий возраст.
  • Все напитки включены в стоимость

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Европы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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