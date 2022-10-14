Привет! Мы два профессиональных гида с опытом работы в разных странах. На прогулке мы предлагаем совместить приятное с полезным: познакомиться с барной культурой Батуми, попробовать напитки из местных ингредиентов и узнать много интересного о грузинской культуре и истории — глазами молодого поколения. А еще научим, как сказать по-грузински «До дна!».

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Знакомство с барной культурой🥂

Мы хотим показать, что Батуми — это не только набережная, площадь Европы с Медеей, порт и новостройки, а ещё и город с быстро развивающейся барной культурой. В Батуми приезжает много творческих и амбициозных людей — которые открывают новые места, не забывая при этом о местном колорите.

Мы посетим три бара. В каждом вы попробуете не классические коктейли и вино, а напитки на основе того, что производят и выращивают местные. В одном баре нам будет предложен сет из 4 шотов, во втором баре — аутентичный коктейль, а в третьем — сет из 6 настоек. Все включено в стоимость экскурсии.

Прогулка по городу

В процессе нас ждет небольшая прогулка по городу с рассказом об этих местах. Вы узнаете:

Почему Медея — самая знаменитая грузинка в мире?

Кто первая феминистка Закавказья?

Кто разбил сердце самому известному поэту всея Сакартвело?

Почему Батуми — вторая Тортуга?

Как так вышло, что Булгаков посвятил свой самый знаменитый роман одному известному грузину?

Чем грузины меряются, чтобы показать, кто из них больше мужчина?

А еще мы расскажем, как сказать по-грузински «До дна!» и как здесь можно сэкономить на ведущем праздника.

Организационные детали