Мы хотим показать, что Батуми — это не только набережная, площадь Европы с Медеей, порт и новостройки, а ещё и город с быстро развивающейся барной культурой. В Батуми приезжает много творческих и амбициозных людей — которые открывают новые места, не забывая при этом о местном колорите.
Мы посетим три бара. В каждом вы попробуете не классические коктейли и вино, а напитки на основе того, что производят и выращивают местные. В одном баре нам будет предложен сет из 4 шотов, во втором баре — аутентичный коктейль, а в третьем — сет из 6 настоек. Все включено в стоимость экскурсии.
В процессе нас ждет небольшая прогулка по городу с рассказом об этих местах. Вы узнаете:
А еще мы расскажем, как сказать по-грузински «До дна!» и как здесь можно сэкономить на ведущем праздника.