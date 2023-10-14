Автобусная и пешеходная экскурсия по Батуми: Встреча с историей и природой
Важно! Дети до 5 лет включительно, бесплатно (в случае полной заполненности транспорта, ребенка придеться посадить на колени).
Если в группе до 3 человек включительно, то экскурсия проходит на комфортабельной легковой машине с гидом-водителем, если 4 и более человек на комфортабельном микроавтобусе Mercedes с профессиональными водителем и гидом из нашей команды.
Что вас ожидает:
- Музей "Боргало"
- Реки Чорохи и Аджарисцкали
- Мост Махо и Махунцети
- Село Мирвети
- Национальный парк Мачахела
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Программа
Первая остановка в музее «Боргало», где вы познакомитесь с прошлым Аджарии.
Здесь представлены модели жилых и сельскохозяйственных построек, народные ремесла, аграрное хозяйство, быт (в сопровождении народных песен) и многое другое. Вы встретите манекены с учетом их трудовой активности, возраста и характера. Также на выставке представлены изделия основателя музея Кемаля Турманидзе по дереву, получившие множество международных признаний.
Путешествие в горную Аджарию — это постоянное наслаждение видами! Сегодня вы полюбуетесь реликтовыми лесами, горными ущельями и бурными реками, а также слиянием двух рек Чорохи и Аджарисцкали, надышитесь чистым воздухом. И среди красот природы перед вами предстанут арочный мост времен царицы Тамары — Махо и Махунцети. Мы расскажем, как этот и другие подобные мосты Аджарии не разрушаются веками, и расскажем о правлении великой женщины, о «Золотом веке» грузинской истории. Так побываем у живописного 48-метрового водопада Махунцети, сделаем массу умопомрачительных фото.
А сейчас вишенка на тортике! Готовы получить незабываемые и яркие эмоции? Представьте себе на высоте 118 метров, в прекрасной природе гор Аджарии, зиплайн-тур длиной 512 метров, впечатления, от которого будут сопровождать вас еще долго. Зиплайн начинается от начала водопада Махунцети и заканчивается в конце моста Тамары. По дороге вы прокатитесь мимо потрясающе красивого водопада, живописных гор, реки Аджарисцкали, АцГЭС.
Продолжая экскурсию, мы проедем по еще одному подвесному мосту и попадаем в горное село Мирвети, где вы увидите аутентичный быт местных жителей. Здесь же пройдем по самшитовой роще к «водопаду любви» - Мирвети. Кроме того, вас ждет Национальный парк Мачахела с удивительной природой: вы полюбуетесь ступенчатым водопадом Чхутунети, пройдете по Мачахельскому ущелью и посмотрите на него с высоты смотровой площадки.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное и транспортное обслуживание
- Что не входит
- Питание Входные билеты Музей Борджгало - 10 лари с чел. Зиплайн в Махунцети – 70 лари с чел. (по желанию) Рафтинг в Махунцети – 80 лари с чел. (по желанию)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Пятница, Суббота в 10:00Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.