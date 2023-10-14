Первая остановка в музее «Боргало», где вы познакомитесь с прошлым Аджарии.

Здесь представлены модели жилых и сельскохозяйственных построек, народные ремесла, аграрное хозяйство, быт (в сопровождении народных песен) и многое другое. Вы встретите манекены с учетом их трудовой активности, возраста и характера. Также на выставке представлены изделия основателя музея Кемаля Турманидзе по дереву, получившие множество международных признаний.

Путешествие в горную Аджарию — это постоянное наслаждение видами! Сегодня вы полюбуетесь реликтовыми лесами, горными ущельями и бурными реками, а также слиянием двух рек Чорохи и Аджарисцкали, надышитесь чистым воздухом. И среди красот природы перед вами предстанут арочный мост времен царицы Тамары — Махо и Махунцети. Мы расскажем, как этот и другие подобные мосты Аджарии не разрушаются веками, и расскажем о правлении великой женщины, о «Золотом веке» грузинской истории. Так побываем у живописного 48-метрового водопада Махунцети, сделаем массу умопомрачительных фото.

А сейчас вишенка на тортике! Готовы получить незабываемые и яркие эмоции? Представьте себе на высоте 118 метров, в прекрасной природе гор Аджарии, зиплайн-тур длиной 512 метров, впечатления, от которого будут сопровождать вас еще долго. Зиплайн начинается от начала водопада Махунцети и заканчивается в конце моста Тамары. По дороге вы прокатитесь мимо потрясающе красивого водопада, живописных гор, реки Аджарисцкали, АцГЭС.

Продолжая экскурсию, мы проедем по еще одному подвесному мосту и попадаем в горное село Мирвети, где вы увидите аутентичный быт местных жителей. Здесь же пройдем по самшитовой роще к «водопаду любви» - Мирвети. Кроме того, вас ждет Национальный парк Мачахела с удивительной природой: вы полюбуетесь ступенчатым водопадом Чхутунети, пройдете по Мачахельскому ущелью и посмотрите на него с высоты смотровой площадки.