Черноморское побережье с прелестями горной Аджарии

Автобусная и пешеходная экскурсия по Батуми: Встреча с историей и природой

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Смешенная: автобусная и пешеходная.

Важно! Дети до 5 лет включительно, бесплатно (в случае полной заполненности транспорта, ребенка придеться посадить на колени).

Если в группе до 3 человек включительно, то экскурсия проходит на комфортабельной легковой машине с гидом-водителем, если 4 и более человек на комфортабельном микроавтобусе Mercedes с профессиональными водителем и гидом из нашей команды.
Черноморское побережье с прелестями горной Аджарии
Черноморское побережье с прелестями горной Аджарии
Черноморское побережье с прелестями горной Аджарии
Черноморское побережье с прелестями горной Аджарии

Что вас ожидает:

  • Музей "Боргало"
  • Реки Чорохи и Аджарисцкали
  • Мост Махо и Махунцети
  • Село Мирвети
  • Национальный парк Мачахела
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Аджария – один из самых разнообразных регионов Грузии. Аджария делится на нагорную и приморскую части, самое время познакомится с ними поближе! Мы с вами отправимся в захватывающее путешествие вдоль побережья Черного моря. Нас ждет посещение природных достопримечательностей и водопадов, крепости времен Римской империи и моста царицы Тамары. Завершится наш тур сюрпризом. Каким? Скорее присоединяйтесь к нам и обо всем узнаете!

Программа

Первая остановка в музее «Боргало», где вы познакомитесь с прошлым Аджарии.

Здесь представлены модели жилых и сельскохозяйственных построек, народные ремесла, аграрное хозяйство, быт (в сопровождении народных песен) и многое другое. Вы встретите манекены с учетом их трудовой активности, возраста и характера. Также на выставке представлены изделия основателя музея Кемаля Турманидзе по дереву, получившие множество международных признаний.

Путешествие в горную Аджарию — это постоянное наслаждение видами! Сегодня вы полюбуетесь реликтовыми лесами, горными ущельями и бурными реками, а также слиянием двух рек Чорохи и Аджарисцкали, надышитесь чистым воздухом. И среди красот природы перед вами предстанут арочный мост времен царицы Тамары — Махо и Махунцети. Мы расскажем, как этот и другие подобные мосты Аджарии не разрушаются веками, и расскажем о правлении великой женщины, о «Золотом веке» грузинской истории. Так побываем у живописного 48-метрового водопада Махунцети, сделаем массу умопомрачительных фото.

А сейчас вишенка на тортике! Готовы получить незабываемые и яркие эмоции? Представьте себе на высоте 118 метров, в прекрасной природе гор Аджарии, зиплайн-тур длиной 512 метров, впечатления, от которого будут сопровождать вас еще долго. Зиплайн начинается от начала водопада Махунцети и заканчивается в конце моста Тамары. По дороге вы прокатитесь мимо потрясающе красивого водопада, живописных гор, реки Аджарисцкали, АцГЭС.

Продолжая экскурсию, мы проедем по еще одному подвесному мосту и попадаем в горное село Мирвети, где вы увидите аутентичный быт местных жителей. Здесь же пройдем по самшитовой роще к «водопаду любви» - Мирвети. Кроме того, вас ждет Национальный парк Мачахела с удивительной природой: вы полюбуетесь ступенчатым водопадом Чхутунети, пройдете по Мачахельскому ущелью и посмотрите на него с высоты смотровой площадки.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание
Что не входит
  • Питание Входные билеты Музей Борджгало - 10 лари с чел. Зиплайн в Махунцети – 70 лари с чел. (по желанию) Рафтинг в Махунцети – 80 лари с чел. (по желанию)
Когда и сколько длится?
Когда: Пятница, Суббота в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Природа и пейзажи
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