«День по-батумски» - авторская экскурсия

На этой экскурсии вы почувствуете настоящую атмосферу столица Аджарии

В группе
до 5 чел.
На этой экскурсии вы почувствуете настоящую атмосферу столица Аджарии.

Мы проведем день как жители Батуми.

Выпьем кофе в местном кафе, погуляем по улочкам Старого города, продегустируем вино с хозяином атмосферного заведения, попробуем любимый напиток батумцев и сходим на любимый жителями пляж.

А завершим прогулку обедом в традиционном грузинском стиле.
«День по-батумски» - авторская экскурсия
«День по-батумски» - авторская экскурсия
«День по-батумски» - авторская экскурсия
«День по-батумски» - авторская экскурсия
«День по-батумски» - авторская экскурсия
«День по-батумски» - авторская экскурсия

Что вы можете увидеть 🤩

  • Набережная Батуми
  • Старый город Батуми
  • Площадь Пьяцца
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Кофе по-батумски и атмосферный Старый город
В 10:00 мы встретимся в кафе на берегу моря, взбодримся чашечкой кофе по-батумски и обсудим последние новости, как это делают местные жители.
После этого мы отправимся в Старый город, погуляем по мощеным улочкам, сделаем атмосферные фотографии и узнаем некоторые факты из истории города.

Грузинское вино и знаменитый лимонад

В процессе нашей прогулки мы сделаем остановку на винную дегустацию в очень атмосферном месте. Хозяин кафе поделится с нами секретами изготовления вина.
После мы продолжим прогулку по городу и следующую остановку сделаем для дегустации знаменитого лимонада «Лагидзе». Этот лимонад считался брендом в советское время, его пили самые высокопоставленные люди страны. Лимонад полностью натуральный, состоит сиропа и слабогазированной воды.
Далее мы отправимся к морю, именно на тот пляж, которые выбирают местные жители. Насладимся солнцем и теплым морем, а после отправимся на обед в традиционном грузинском стиле.
Будьте осторожны! После этой экскурсии возникает непреодолимое желание остаться жить в Батуми.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Кофе
  • Дегустация вина
  • Обед.
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кафе «Санапиро», ул. Гогебашвили 3
Завершение: Площадь Европы, Батуми
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно в 10:00

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