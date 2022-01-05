Что вы можете увидеть 🤩

Кофе по-батумски и атмосферный Старый город

В 10:00 мы встретимся в кафе на берегу моря, взбодримся чашечкой кофе по-батумски и обсудим последние новости, как это делают местные жители.

После этого мы отправимся в Старый город, погуляем по мощеным улочкам, сделаем атмосферные фотографии и узнаем некоторые факты из истории города.

Грузинское вино и знаменитый лимонад

В процессе нашей прогулки мы сделаем остановку на винную дегустацию в очень атмосферном месте. Хозяин кафе поделится с нами секретами изготовления вина.

После мы продолжим прогулку по городу и следующую остановку сделаем для дегустации знаменитого лимонада «Лагидзе». Этот лимонад считался брендом в советское время, его пили самые высокопоставленные люди страны. Лимонад полностью натуральный, состоит сиропа и слабогазированной воды.

Далее мы отправимся к морю, именно на тот пляж, которые выбирают местные жители. Насладимся солнцем и теплым морем, а после отправимся на обед в традиционном грузинском стиле.

Будьте осторожны! После этой экскурсии возникает непреодолимое желание остаться жить в Батуми.