Ингурская ГЭС

Рано утром начнется наше путешествие в Батуми. И первой остановкой в пути станет Ингурская ГЭС (Ингурское водохранилище). Это самое большое водохранилище Грузии с самой высокой платиной. Отсюда открываются потрясающие виды на горы.

На обед мы отведаем грузинские блюда мегрельской и сванской кухни, насладимся не только едой, но и потрясающими пейзажами.

Прогулка к леднику «Чалаади».

После обеда мы отправимся в Местиа. Здесь нас ждет восьмикилометровый поход через горный реликтовый лес. Легкая 3-4 часовая прогулка с незначительными перепадами высот — то, что нужно после сытного обеда. Мы выйдем на плато, подойдем к леднику и сделаем прекрасные фото на память.

Музей «Сванская башня» в Местиа

Здесь мы познакомимся с бытом древних сванов и их традициями. Посетим настоящие жилище и место, где собирался совет старейшин, узнаем, кто такие «Мавши» и какая власть была им дана. Посетим настоящую сванскую Башню!

После насыщенного дня мы разместимся в семейном отеле (санузел в номере). Здесь нас ждет традиционный ужин с настоящими сванскими закусками. А потом можно будет посидеть на веранде и пообщаться под бокал ароматного вина, вдохнуть прохладный воздух и поднять тост за уходящий день.

Курорт Хацвали

Проснувшись, мы позавтракаем и выпьем ароматный чай или кофе с видом на еще спящий город. Молчаливые башни проводят нас взглядом еще закрытых ставень и мы отправимся покорять вершины курорта Хацвали. На канатной дороге мы поднимемся на панорамную площадку. Насладимся живописными видами на Местиа, ледник и на заснеженную вершину горы Ушба.

Дворец князей Дадиани в Зугдиди.

Тут вы познакомитесь с историей края Мигрелии, а также узнаете, что объединяет Наполеона и Грузию. Довольные и счастливые мы вернемся в Батуми и оставим эту поездку в нашей памяти, сердце и многочисленных фото.