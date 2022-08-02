Двухдневный тур в Сванетию

Нас ждет насыщенная программа

Нас ждет насыщенная программа.

Нас ждет путешествие в мир сванского радушия и кулинарных рецептов.

Поднявшись на смотровую площадку, почувствуем себя горными орлами, которые гордо парят в облаках.

Мы совершим небольшую прогулку к леднику, из которого берет свое начало горная река.

И конечно же нас ждет интересная культурная программа: музей сванского быта или этнографический музей с множеством уникальных экспонатов.
Двухдневный тур в Сванетию
Двухдневный тур в Сванетию
Двухдневный тур в Сванетию
Двухдневный тур в Сванетию
Двухдневный тур в Сванетию
Двухдневный тур в Сванетию
Двухдневный тур в Сванетию

Что вас ожидает 🤩

  • Дворец князей Дадиани в Зугдиди
  • Ингурская ГЭС
  • Музей Сванская башня
  • Ледник Чалаади
  • Местиа
  • Канатная дорога

Ингурская ГЭС

Рано утром начнется наше путешествие в Батуми. И первой остановкой в пути станет Ингурская ГЭС (Ингурское водохранилище). Это самое большое водохранилище Грузии с самой высокой платиной. Отсюда открываются потрясающие виды на горы.
На обед мы отведаем грузинские блюда мегрельской и сванской кухни, насладимся не только едой, но и потрясающими пейзажами.

Прогулка к леднику «Чалаади».

После обеда мы отправимся в Местиа. Здесь нас ждет восьмикилометровый поход через горный реликтовый лес. Легкая 3-4 часовая прогулка с незначительными перепадами высот — то, что нужно после сытного обеда. Мы выйдем на плато, подойдем к леднику и сделаем прекрасные фото на память.

Музей «Сванская башня» в Местиа

Здесь мы познакомимся с бытом древних сванов и их традициями. Посетим настоящие жилище и место, где собирался совет старейшин, узнаем, кто такие «Мавши» и какая власть была им дана. Посетим настоящую сванскую Башню!
После насыщенного дня мы разместимся в семейном отеле (санузел в номере). Здесь нас ждет традиционный ужин с настоящими сванскими закусками. А потом можно будет посидеть на веранде и пообщаться под бокал ароматного вина, вдохнуть прохладный воздух и поднять тост за уходящий день.

Курорт Хацвали

Проснувшись, мы позавтракаем и выпьем ароматный чай или кофе с видом на еще спящий город. Молчаливые башни проводят нас взглядом еще закрытых ставень и мы отправимся покорять вершины курорта Хацвали. На канатной дороге мы поднимемся на панорамную площадку. Насладимся живописными видами на Местиа, ледник и на заснеженную вершину горы Ушба.

Дворец князей Дадиани в Зугдиди.

Тут вы познакомитесь с историей края Мигрелии, а также узнаете, что объединяет Наполеона и Грузию. Довольные и счастливые мы вернемся в Батуми и оставим эту поездку в нашей памяти, сердце и многочисленных фото.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Обед в первый день
  • Входные билеты в музей «Сванская башня»
  • Бутылка воды в день
  • Проживание в 2-х местном номере в Местиа
  • Ужин во второй день
  • Завтрак во второй день
  • Входные билеты в музей Дадиани
  • Канатная дорога в Местиа
Что не входит
  • Доплата за одноместное размещение (20 дол)
Место начала и завершения?
Батуми, парнаваз мепе 17
Когда и сколько длится?
Когда: По расписанию
Экскурсия длится около 1 дня 16 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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