Боржоми – это оздоровительный курорт с горячими источниками, расположенный в южном регионе Грузии – Самске-Джавахети - живописное место на высоте 800 метров над уровнем моря 🌊 давно заслужил всемирную славу как отличный курорт с геотермальными минеральными источниками. Его удобное расположение в красивых 🤩 горах ⛰️ Малого Кавказа круглый год привлекает множество туристов своими пейзажами, возможностью отдохнуть и оздоровиться.

Во время этого тура Вы можете посетить:

1. Центральный парк 🌳 Боржоми: В парке находиться тематические и развлекательные аттракционы для детей, бассейн и кинотеатр. Также имеется канатная дорога, ведущая к площадке с живописным пейзажем. В парке расположены источники минеральной воды «Боржоми» – настоящее богатство города. По всей территории оборудованы специальные фонтанчики-поилки. У главного входа продаются емкости, в которые можно набрать вкусной и целебной воды.

2. Дворец Романовых – это один из красивейших образцов архитектуры в Грузии, который расположен в селе Ликани, в непосредственной близости от Боржоми. Строительство дворца по проекту архитектора Леона Бенуа было завершено в 1895 году. Находясь прямо на берегу реки Кура, дворец служил летней резиденцией русской царской семьи Романовых во главе с Великим Князем Николаем Михайловичем

3. Национальный парк Боржоми-Харагаули: Этот крупный массив хвойных лесов занимает примерно 1% от общей площади суши Грузии. Парк разделен на 6 районов, каждый из которых имеет хорошо сохранившиеся тропы, проходящие через нетронутый лес. Он содержит эндемичную флору и фауну, и представляет собой уникальную экосистему. 4. «Фируза»: Символом города является Дом Мирза-Риза-хана, построенный недалеко от центрального парка в XIX веке. Само здание выполнено из камня, а балкон и крыша – из резного дерева.