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Экскурсия по Боржоми из Батуми

Dreams T.
Dreams T. – Гид из Батуми
Экскурсия по Боржоми из Батуми
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • $80 за экскурсию

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Экскурсия по Боржоми из Батуми
Экскурсия по Боржоми из Батуми

Что вы увидите

  • Центральный парк Боржоми
  • Дворец Романовых
  • Национальный парк Боржоми-Харагаули
  • Дом Мирза-Риза-хана - «Фируза».
Боржоми – это оздоровительный курорт с горячими источниками, расположенный в южном регионе Грузии – Самске-Джавахети - живописное место на высоте 800 метров над уровнем моря 🌊 давно заслужил всемирную славу как отличный курорт с геотермальными минеральными источниками. Его удобное расположение в красивых 🤩 горах ⛰️ Малого Кавказа круглый год привлекает множество туристов своими пейзажами, возможностью отдохнуть и оздоровиться.

Во время этого тура Вы можете посетить:

  • 1. Центральный парк 🌳 Боржоми: В парке находиться тематические и развлекательные аттракционы для детей, бассейн и кинотеатр. Также имеется канатная дорога, ведущая к площадке с живописным пейзажем. В парке расположены источники минеральной воды «Боржоми» – настоящее богатство города. По всей территории оборудованы специальные фонтанчики-поилки. У главного входа продаются емкости, в которые можно набрать вкусной и целебной воды.
2. Дворец Романовых – это один из красивейших образцов архитектуры в Грузии, который расположен в селе Ликани, в непосредственной близости от Боржоми. Строительство дворца по проекту архитектора Леона Бенуа было завершено в 1895 году. Находясь прямо на берегу реки Кура, дворец служил летней резиденцией русской царской семьи Романовых во главе с Великим Князем Николаем Михайловичем
3. Национальный парк Боржоми-Харагаули: Этот крупный массив хвойных лесов занимает примерно 1% от общей площади суши Грузии. Парк разделен на 6 районов, каждый из которых имеет хорошо сохранившиеся тропы, проходящие через нетронутый лес. Он содержит эндемичную флору и фауну, и представляет собой уникальную экосистему. 4. «Фируза»: Символом города является Дом Мирза-Риза-хана, построенный недалеко от центрального парка в XIX веке. Само здание выполнено из камня, а балкон и крыша – из резного дерева.
Что входит
  • Трансфер
  • Услуги гида
  • Комфортабельный транспорт
  • фотосессия
Что не входит
  • Дополнительные сборы за входные билеты
Начало и место завершения
🚩 Ул. Руставели 59 Батуми, Грузия
Экскурсия по Боржоми из Батуми
Экскурсия по Боржоми из Батуми
Экскурсия по Боржоми из Батуми
Экскурсия по Боржоми из Батуми

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Dreams T.
Dreams T.
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