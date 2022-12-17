Новый год по-грузински и шопинг в Турции

Изучить очаровательный Батуми, отметить 2023 под чача-шоу и съездить за покупками в соседнюю Турцию

«Гуляли, танцевали и наслаждались пхали!» — так вы ответите на вопрос о том, как встретили Новый год, если отправитесь с нами в солнечную и душевную Грузию.

Мы покажем вам самые известные достопримечательности Батуми и расскажем о смыслах знаменитых скульптур. Вы побываете в музыкальном парке, где сможете спеть вместе с любимыми исполнителями. Целый день проведём в Турции, игриво торгуясь с продавцами и выбирая качественный текстиль. А праздничная ночь с традиционным застольем и музыкантами станет незабываемой!
Новый год по-грузински и шопинг в Турции
Новый год по-грузински и шопинг в Турции
Новый год по-грузински и шопинг в Турции
Новый год по-грузински и шопинг в Турции
Новый год по-грузински и шопинг в Турции
Новый год по-грузински и шопинг в Турции
Новый год по-грузински и шопинг в Турции
Ближайшие даты:
29
дек
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Для пересечения границы с Турцией вам понадобится только загранпаспорт.
Возможно участие с детьми от 6 лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Батуми, ресепшн апарт-отеля «Колхида», 14:00
Завершение: Батуми, ресепшн апарт-отеля «Колхида», 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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