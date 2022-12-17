«Гуляли, танцевали и наслаждались пхали!» — так вы ответите на вопрос о том, как встретили Новый год, если отправитесь с нами в солнечную и душевную Грузию.



Мы покажем вам самые известные достопримечательности Батуми и расскажем о смыслах знаменитых скульптур. Вы побываете в музыкальном парке, где сможете спеть вместе с любимыми исполнителями. Целый день проведём в Турции, игриво торгуясь с продавцами и выбирая качественный текстиль. А праздничная ночь с традиционным застольем и музыкантами станет незабываемой!