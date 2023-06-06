За полтора часа мы обойдём самые фотогеничные локации в Старом городе и на набережной возле Морского порта.



На профессиональный фотоаппарат я сделаю атмосферные снимки, которые вы будете пересматривать с улыбкой и ностальгией.



А по пути поговорим о правилах дорожного движения на грузинский манер; чаче, льющейся прямо из башни; муралах, вдохнувших жизнь в облик советских построек и других колоритных деталях батумской жизни.