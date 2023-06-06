Фотопрогулка: контрасты солнечного Батуми

Запечатлеть эмоции от встречи с городом и услышать яркие, живые факты о столице Аджарии

Описание
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Ответы на вопросы
За полтора часа мы обойдём самые фотогеничные локации в Старом городе и на набережной возле Морского порта.

На профессиональный фотоаппарат я сделаю атмосферные снимки, которые вы будете пересматривать с улыбкой и ностальгией.

А по пути поговорим о правилах дорожного движения на грузинский манер; чаче, льющейся прямо из башни; муралах, вдохнувших жизнь в облик советских построек и других колоритных деталях батумской жизни.
Фотопрогулка: контрасты солнечного Батуми
Фотопрогулка: контрасты солнечного Батуми
Фотопрогулка: контрасты солнечного Батуми
Фотопрогулка: контрасты солнечного Батуми
Фотопрогулка: контрасты солнечного Батуми
Фотопрогулка: контрасты солнечного Батуми
Фотопрогулка: контрасты солнечного Батуми
Фотопрогулка: контрасты солнечного Батуми
Ближайшие даты:
6
июн
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июн
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июн
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Интересные факты, которые вы точно запомните

  • Вы узнаете об особенностях дорожного движения и поймёте, что некоторые правила — не для грузин;)
  • Перенесёмся на несколько столетий в прошлое и представим, что здесь происходило в Средние века, когда Батуми был важным торговым центром: здесь соединялись маршруты между Востоком и Западом.
  • Ещё несколько лет назад толпы туристов выстраивались в очередь и ждали, когда из крана в башне потечет чача. Она всегда текла в разное время и привлекала гостей города, а вот местных — нет. Почему? Об этом расскажу при встрече.
  • What is the weather like today? Для этого нам, батумцам, не нужны прогнозы синоптиков. Наш секрет раскрою вам на набережной.
  • Батумские муралы. Столица Аджарии ещё и живое воплощение современного искусства на стенах невзрачных советских построек. Посмотрим некоторые. На одной из стен изображён пес, который живёт рядом и переводит людей через дорогу. Если повезёт, то мы встретим его на экскурсии!
  • Кроме того, я буду рада поделиться с вами рекомендациями, где купить вино и сувениры. Для всех моих гостей бесплатно предоставлю гайд по лучшим местам для посещения в Батуми и окрестностях, а также гастрономический путеводитель по городу.

А фотографии-то будут?

Ну конечно! Я подскажу лучшие ракурсы и обеспечу комфортную дружескую атмосферу, чтобы фотосессия прошла легко и с удовольствием. Вы можете взять на прогулку дополнительный образ, чтобы сделать более разноплановые фотографии. Также для антуража можно по дороге купить цветы или шоти — грузинский национальный хлеб.

Места на маршруте: площадь Европы, Старый город, Морской порт, отель Bloom.

Организационные детали

  • Вы получите минимум 40-50 обработанных фотографий, если мы будем гулять вдвоём. Для пар, семей и компаний я сделаю 70-80 снимков. После прогулки я пришлю вам их через облачное хранилище.
  • Дополнительные расходы по пути — по желанию: цветы для образа (около 2$), шоти (около 0,5$).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Можно с детьми
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Летние
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