Запечатлеть эмоции от встречи с городом и услышать яркие, живые факты о столице Аджарии
За полтора часа мы обойдём самые фотогеничные локации в Старом городе и на набережной возле Морского порта.
На профессиональный фотоаппарат я сделаю атмосферные снимки, которые вы будете пересматривать с улыбкой и ностальгией.
А по пути поговорим о правилах дорожного движения на грузинский манер; чаче, льющейся прямо из башни; муралах, вдохнувших жизнь в облик советских построек и других колоритных деталях батумской жизни.
На профессиональный фотоаппарат я сделаю атмосферные снимки, которые вы будете пересматривать с улыбкой и ностальгией.
А по пути поговорим о правилах дорожного движения на грузинский манер; чаче, льющейся прямо из башни; муралах, вдохнувших жизнь в облик советских построек и других колоритных деталях батумской жизни.
Ближайшие даты:
6
июн
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7
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июн
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июн
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Интересные факты, которые вы точно запомните
- Вы узнаете об особенностях дорожного движения и поймёте, что некоторые правила — не для грузин;)
- Перенесёмся на несколько столетий в прошлое и представим, что здесь происходило в Средние века, когда Батуми был важным торговым центром: здесь соединялись маршруты между Востоком и Западом.
- Ещё несколько лет назад толпы туристов выстраивались в очередь и ждали, когда из крана в башне потечет чача. Она всегда текла в разное время и привлекала гостей города, а вот местных — нет. Почему? Об этом расскажу при встрече.
- What is the weather like today? Для этого нам, батумцам, не нужны прогнозы синоптиков. Наш секрет раскрою вам на набережной.
- Батумские муралы. Столица Аджарии ещё и живое воплощение современного искусства на стенах невзрачных советских построек. Посмотрим некоторые. На одной из стен изображён пес, который живёт рядом и переводит людей через дорогу. Если повезёт, то мы встретим его на экскурсии!
- Кроме того, я буду рада поделиться с вами рекомендациями, где купить вино и сувениры. Для всех моих гостей бесплатно предоставлю гайд по лучшим местам для посещения в Батуми и окрестностях, а также гастрономический путеводитель по городу.
А фотографии-то будут?
Ну конечно! Я подскажу лучшие ракурсы и обеспечу комфортную дружескую атмосферу, чтобы фотосессия прошла легко и с удовольствием. Вы можете взять на прогулку дополнительный образ, чтобы сделать более разноплановые фотографии. Также для антуража можно по дороге купить цветы или шоти — грузинский национальный хлеб.
Места на маршруте: площадь Европы, Старый город, Морской порт, отель Bloom.
Организационные детали
- Вы получите минимум 40-50 обработанных фотографий, если мы будем гулять вдвоём. Для пар, семей и компаний я сделаю 70-80 снимков. После прогулки я пришлю вам их через облачное хранилище.
- Дополнительные расходы по пути — по желанию: цветы для образа (около 2$), шоти (около 0,5$).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — ваш гид в Батуми
Всем привет, я Алина — ваш самый запоминающийся гид в Батуми. Провожу необычные экскурсии по городу. После нашей экскурсии вы узнаете самые интересные факты о Грузии, которые легко запомнятся и которые вы сможете рассказать своим знакомым. А ещё у вас останутся яркие снимки в обработанном виде, сделанные на профессиональный фотоаппарат. Жду встречи с вами!Задать вопрос
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