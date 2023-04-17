Гарантированный тур в Грузию «Выходные в Батуми-2023»

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Наше пятидневное путешествие в Батуми подарит Вам сказочное настроение и яркие воспоминания. Неважно, отправитесь Вы с компанией или в одиночку — наша программа не даст Вам заскучать.

Яркая Аджария, древние пещеры и каньоны, солнечные пляжи, грузинские застолья и увлекательные маршруты с талантливыми экскурсоводами — вы точно прочувствуете дух города и поразитесь его национальному колориту!
Гарантированный тур в Грузию «Выходные в Батуми-2023»
Гарантированный тур в Грузию «Выходные в Батуми-2023»
Гарантированный тур в Грузию «Выходные в Батуми-2023»
Гарантированный тур в Грузию «Выходные в Батуми-2023»
Гарантированный тур в Грузию «Выходные в Батуми-2023»
Гарантированный тур в Грузию «Выходные в Батуми-2023»
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Батуми
  • Ботанический сад
  • Водопады Мирвети и Махунцети
  • Пляж с магнитным песком Шекветили
  • Каньон Мартвили
  • Пещера Прометея
  • Чайная фабрика
  • Крепость Петра
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Короткое знакомство с прекрасной АджариейВы проведете пять дней счастья в Батуми среди красивейших закатов, атмосферы умиротворения, любви и гостеприимства. Батуми — город, окруженный изумрудными горами, где вас ждет вкуснейшая грузинская кухня и команда профессионалов, которая покажет Вам Грузию!
Наша поездка откроет Вам отдых в Батуми с другой стороны. Чтобы почувствовать горы, насладиться прохладой рек и водопадов, отобедать в национальных традициях, сделать замечательные фото и отдохнуть от зноя и суеты, мы предлагаем посетить горную Аджарию.
Наше путешествие пройдет вдоль рек Чорохи и Аджарисцкали, слияние которых Вы сможете наблюдать. Мы будем делать остановки, чтобы сделать фото, насладиться красотой природы, понаблюдать за ее покоем, за размеренной жизнью сельских жителей, пообщаться и выпить стаканчик грузинского вина. Дары природыНо и это еще не все! После посещения Аджарии мы покажем вам местный ботанический сад и удивительные природные памятники, сохранившиеся в своей первозданной красоте еще с древних времен! А прекрасным досугом после путешествий станет отдых на море. Дополнительная информацияНаши туры прекрасны тем, что не нужно дожидаться, пока соберется группа: если вас двое, мы уже готовы провести тур. А если Вы путешествуете в одиночестве, то, доплатив за одноместное размещение, вы также получите гарантированный индивидуальный тур.

ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в отеле Батуми (4 ночи с завтраком)
  • Трансфер аэропорт-отель-аэропорт
  • Обзорная пешеходная экскурсия по Батуми
  • Питьевая вода
Что не входит
  • Личные расходы
  • Авиабилеты
  • Страховка (Не обязательно, но рекомендуем)
  • Факультативная экскурсия «Мартвильская сказка + пещера Прометея» —70$ (обед, дегустация вин, чачи, коньяка, грузинского чая на фабрике включены, входные билеты оплачиваются отдельно)
  • Факультативная экскурсия «Вкусная Аджария» — 65$ (дегустация вин, мастер-класс по хинкали, застолье с вином и чачей включены)
  • Факультативная экскурсия «Волшебные субтропики» — 65$ (обед с морепродуктами и вином включен, входные билеты оплачиваются отдельно)
  • Одноместное размещение — 150$
Место начала и завершения?
Международный аэропорт Батуми
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Добрый день, благодарим за бронирование нашего тура.
  • Контакты: +995557605394, обязательно свяжитесь с нами по телефону, Viber, Telegram или WhatsApp.
  • До встречи в Батуми!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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