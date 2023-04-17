Наше пятидневное путешествие в Батуми подарит Вам сказочное настроение и яркие воспоминания. Неважно, отправитесь Вы с компанией или в одиночку — наша программа не даст Вам заскучать.
Яркая Аджария, древние пещеры и каньоны, солнечные пляжи, грузинские застолья и увлекательные маршруты с талантливыми экскурсоводами — вы точно прочувствуете дух города и поразитесь его национальному колориту!
Яркая Аджария, древние пещеры и каньоны, солнечные пляжи, грузинские застолья и увлекательные маршруты с талантливыми экскурсоводами — вы точно прочувствуете дух города и поразитесь его национальному колориту!
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Батуми
- Ботанический сад
- Водопады Мирвети и Махунцети
- Пляж с магнитным песком Шекветили
- Каньон Мартвили
- Пещера Прометея
- Чайная фабрика
- Крепость Петра
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Короткое знакомство с прекрасной АджариейВы проведете пять дней счастья в Батуми среди красивейших закатов, атмосферы умиротворения, любви и гостеприимства. Батуми — город, окруженный изумрудными горами, где вас ждет вкуснейшая грузинская кухня и команда профессионалов, которая покажет Вам Грузию!
Наша поездка откроет Вам отдых в Батуми с другой стороны. Чтобы почувствовать горы, насладиться прохладой рек и водопадов, отобедать в национальных традициях, сделать замечательные фото и отдохнуть от зноя и суеты, мы предлагаем посетить горную Аджарию.
Наше путешествие пройдет вдоль рек Чорохи и Аджарисцкали, слияние которых Вы сможете наблюдать. Мы будем делать остановки, чтобы сделать фото, насладиться красотой природы, понаблюдать за ее покоем, за размеренной жизнью сельских жителей, пообщаться и выпить стаканчик грузинского вина. Дары природыНо и это еще не все! После посещения Аджарии мы покажем вам местный ботанический сад и удивительные природные памятники, сохранившиеся в своей первозданной красоте еще с древних времен! А прекрасным досугом после путешествий станет отдых на море. Дополнительная информацияНаши туры прекрасны тем, что не нужно дожидаться, пока соберется группа: если вас двое, мы уже готовы провести тур. А если Вы путешествуете в одиночестве, то, доплатив за одноместное размещение, вы также получите гарантированный индивидуальный тур.
ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в отеле Батуми (4 ночи с завтраком)
- Трансфер аэропорт-отель-аэропорт
- Обзорная пешеходная экскурсия по Батуми
- Питьевая вода
- Что не входит
- Личные расходы
- Авиабилеты
- Страховка (Не обязательно, но рекомендуем)
- Факультативная экскурсия «Мартвильская сказка + пещера Прометея» —70$ (обед, дегустация вин, чачи, коньяка, грузинского чая на фабрике включены, входные билеты оплачиваются отдельно)
- Факультативная экскурсия «Вкусная Аджария» — 65$ (дегустация вин, мастер-класс по хинкали, застолье с вином и чачей включены)
- Факультативная экскурсия «Волшебные субтропики» — 65$ (обед с морепродуктами и вином включен, входные билеты оплачиваются отдельно)
- Одноместное размещение — 150$
- Место начала и завершения?
- Международный аэропорт Батуми
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневноЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Добрый день, благодарим за бронирование нашего тура.
- Контакты: +995557605394, обязательно свяжитесь с нами по телефону, Viber, Telegram или WhatsApp.
- До встречи в Батуми!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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