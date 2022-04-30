Сванетия – «край тысячи башен». Сванетия известна живописными горными вершинами, свободолюбивыми горцами – сванами, особым менталитетом благодаря изолированности. Приглашаю вас отправиться с нами в это увлекательное путешествие. Эмоции, светлые воспоминания и множество красивых фотографии гарантированы!

Что вас ждет:

Ингурская ГЭС. Крупнейшая на Кавказе гидроэлектростанция. Распологается на реке Ингури. Арочная бетонная плотина высотой 271,5 м и длиной 728 м. Вода в здешних водоемах имеет очень красивый циановый цвет.

По дороге мы будем встречать водопады и делать остановки для фотографий.

Купание в горной реке(в летний период)

Город Местиа. Это столица Сванетии, расположенный на высоте 1500 над уровнем моря. Местиа является центром высокогорного туризма и альпинизма.

В Сванети популярны пешие и конные походы. Это рай для любителей первозданной природы. Сванские башни - предмет гордости местных жителей. А местная кухня известна своими жирными и сытными блюдами. Мясной пирог кубдари – блюдо номер один.

Музей Михаила Хергиани Выставка посвященная жизни великого советского альпиниста в Местиа. Здесь вы можете ознакомиться с историческим описанием восхождений альпиниста и с трагичным случаем его гибели.

Канатная дорога. Самый простой способ увидеть горы Местии с высоты - подняться на канатке.

Ледник Лардаади. Это самый большой ледник Сванети и один из красивейших ледников на Кавказе. Его высота 1,5 километра. Часто из ледопада доносится гул движущихся ледяных глыб. Это по настоящему масштабное зрелище от которого сводит дух.

Важно знать

отправляясь в Сванетию, желательно надевайте лучше всего кроссовки и берите с собой теплую, сменную одежду.

возьмите с собой наличные на все расходы и купальные принадлежности.

Включено в стоимость экскурсии:

трансфер в обе стороны

Туристы оплачивают самостоятельно: