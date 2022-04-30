Групповая экскурсия в Сванетию

Сванетия - «край тысячи башен»

Авторский тур
Сванетия – «край тысячи башен».

Сванетия известна живописными горными вершинами, свободолюбивыми горцами – сванами, особым менталитетом благодаря изолированности.

Приглашаю вас отправиться с нами в это увлекательное путешествие.

Эмоции, светлые воспоминания и множество красивых фотографии гарантированы!
Групповая экскурсия в Сванетию
Групповая экскурсия в Сванетию
Групповая экскурсия в Сванетию
Групповая экскурсия в Сванетию
Групповая экскурсия в Сванетию
Групповая экскурсия в Сванетию
Групповая экскурсия в Сванетию
Групповая экскурсия в Сванетию
Групповая экскурсия в Сванетию
Групповая экскурсия в Сванетию
Групповая экскурсия в Сванетию
Групповая экскурсия в Сванетию

Что вас ожидает 🤩

  • Ингурское водохранилище
  • Водопады
  • Местиа
  • Музей Хергиани
  • Ледник Лардаади
Сванетия – «край тысячи башен». Сванетия известна живописными горными вершинами, свободолюбивыми горцами – сванами, особым менталитетом благодаря изолированности. Приглашаю вас отправиться с нами в это увлекательное путешествие. Эмоции, светлые воспоминания и множество красивых фотографии гарантированы!

Что вас ждет:

  • Ингурская ГЭС. Крупнейшая на Кавказе гидроэлектростанция. Распологается на реке Ингури. Арочная бетонная плотина высотой 271,5 м и длиной 728 м. Вода в здешних водоемах имеет очень красивый циановый цвет.
  • По дороге мы будем встречать водопады и делать остановки для фотографий.
Купание в горной реке(в летний период)
Город Местиа. Это столица Сванетии, расположенный на высоте 1500 над уровнем моря. Местиа является центром высокогорного туризма и альпинизма.
В Сванети популярны пешие и конные походы. Это рай для любителей первозданной природы. Сванские башни - предмет гордости местных жителей. А местная кухня известна своими жирными и сытными блюдами. Мясной пирог кубдари – блюдо номер один.
Музей Михаила Хергиани Выставка посвященная жизни великого советского альпиниста в Местиа. Здесь вы можете ознакомиться с историческим описанием восхождений альпиниста и с трагичным случаем его гибели.
Канатная дорога. Самый простой способ увидеть горы Местии с высоты - подняться на канатке.
Ледник Лардаади. Это самый большой ледник Сванети и один из красивейших ледников на Кавказе. Его высота 1,5 километра. Часто из ледопада доносится гул движущихся ледяных глыб. Это по настоящему масштабное зрелище от которого сводит дух.

Важно знать

  • отправляясь в Сванетию, желательно надевайте лучше всего кроссовки и берите с собой теплую, сменную одежду.
  • возьмите с собой наличные на все расходы и купальные принадлежности.

Включено в стоимость экскурсии:

  • трансфер в обе стороны

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • питание
  • канатная дорога (взр. 20 лари/дет(6-10 лет) 25 лари, до 6 лет бесплатно
  • вход в музей Хергиани 5 лари
  • проживание. Вам поможет разместиться наш водитель за адекватную стоимость.
  • подъем в Ушгули оплачивается отдельно по желанию. Примерно 70 лари за машину.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер в обе стороны
Что не входит
  • Питание
  • Канатная дорога (взр. 20 лари/дет(6-10 лет) 25 лари, до 6 лет бесплатно
  • Вход в музей Хергиани 5 лари
  • Проживание. Вам поможет разместиться наш водитель за адекватную стоимость.
  • Подъем в Ушгули оплачивается отдельно по желанию. Примерно 70 лари за машину
Место начала и завершения?
Батуми
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 6:00
Экскурсия длится около 1 дня 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Спасибо, что выбрали нас!
  • Мы заберем вас от вашего места проживания и доставим туда же. С вами свяжется водитель для уточнения всех деталей.
  • Возьмите с собой наличные на все расходы и купальные принадлежности
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно в 6:00

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