Групповой тур по Грузии: Батуми (Аджария) , Местия и Ушгули (Сванетия)

Отправляемся исследовать живописные места - Аджария, Сванетия и Местия (Местиа) - самые «медвежьи...

Отправляемся исследовать живописные места — Аджария, Сванетия и Местия (Местиа) — самые «медвежьи уголки» Грузии.
Групповой тур по Грузии: Батуми (Аджария) , Местия и Ушгули (Сванетия)
Групповой тур по Грузии: Батуми (Аджария) , Местия и Ушгули (Сванетия)
Групповой тур по Грузии: Батуми (Аджария) , Местия и Ушгули (Сванетия)
Групповой тур по Грузии: Батуми (Аджария) , Местия и Ушгули (Сванетия)
Групповой тур по Грузии: Батуми (Аджария) , Местия и Ушгули (Сванетия)
Групповой тур по Грузии: Батуми (Аджария) , Местия и Ушгули (Сванетия)

Что вы увидите 🤩

  • Батуми
  • Местия
  • Ушгули

Что вас ожидает:

    День 1
    Встреча в Батуми и отправляемся в горы Сванетии (перевал 220 км) в центральный город Местиа. Туристический город расположен около Кавказского хребта, Сегмент специфический очень увлекает туристов, поселение в гестхаусе, для туристов выделено 3 номера. Экскурсии по городу Местия, посещение этнографического музея Сванети с опытным гидом. Посещение «сванских» башен, которые были построены после X века, и находятся под защитой всемирной организации Юнеско.
    Посещение музея, посвященного чемпиону мира по альпинизму Миши Хергиани. Следующая экскурсия: на горно–лыжной канатной дороге поднимемся на гору Зурулди, 1800 метров над уровнем моря, где расположена большая смотровая площадка и европейское кафе, в котором можно продегустировать грузинскую кухню. Со смотровой площадки можно увидеть горы-ледники: Ужба 4780 м. уровнем моря, Тетнулди 5200 м. над уровнем моря, Шхара и Лаила. Вечером ждет ужин в гестхаусе и прогулка по городу пешком, а также ночлег.
    День 2
    Завтрак в гостинице, джип-тур (экстрим) в сторону села Ужгули (45 км до населенного пункта Ужгули на высоте 2300 м. над уровнем моря). По дороге встречаются источники минеральных вод и села в уникальных природных условиях. По пути следования посещение старых православных церквей IX-XI веков с уникальными фресками. В селе Ужгули нас ждут уникальные башни средневековья, исторический музей, где хранятся сокровища старых «сванов», живших до нашей эры. Подойдем к леднику Шхара и вернемся обратно. Трансфер в город Батуми.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

    Цены на экскурсионный тур

    Для группы 1-6 человек
    Стандартное предложение
    $198.35

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Комфортабельный минивен Мерседес Вито
    • Услуги джипа высокой проходимости в горах
    • Стоимость гестхауса
    • 2 завтрака и ужин в гестхаусе
    • Услуги тур-оператора
    • Билеты в платные туристические места и музеи
    Что не входит
    • Личные расходы
    Место начала и завершения
    По согласованию с туристом
    Когда и сколько длится?
    Когда: По договоренности
    Экскурсия длится около 2 дней
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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    Начало экскурсии обговаривается с вами

    Travel I.
    Travel I.
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