Что вас ожидает:

День 1

Встреча в Батуми и отправляемся в горы Сванетии (перевал 220 км) в центральный город Местиа. Туристический город расположен около Кавказского хребта, Сегмент специфический очень увлекает туристов, поселение в гестхаусе, для туристов выделено 3 номера. Экскурсии по городу Местия, посещение этнографического музея Сванети с опытным гидом. Посещение «сванских» башен, которые были построены после X века, и находятся под защитой всемирной организации Юнеско.

Посещение музея, посвященного чемпиону мира по альпинизму Миши Хергиани. Следующая экскурсия: на горно–лыжной канатной дороге поднимемся на гору Зурулди, 1800 метров над уровнем моря, где расположена большая смотровая площадка и европейское кафе, в котором можно продегустировать грузинскую кухню. Со смотровой площадки можно увидеть горы-ледники: Ужба 4780 м. уровнем моря, Тетнулди 5200 м. над уровнем моря, Шхара и Лаила. Вечером ждет ужин в гестхаусе и прогулка по городу пешком, а также ночлег.

День 2

Завтрак в гостинице, джип-тур (экстрим) в сторону села Ужгули (45 км до населенного пункта Ужгули на высоте 2300 м. над уровнем моря). По дороге встречаются источники минеральных вод и села в уникальных природных условиях. По пути следования посещение старых православных церквей IX-XI веков с уникальными фресками. В селе Ужгули нас ждут уникальные башни средневековья, исторический музей, где хранятся сокровища старых «сванов», живших до нашей эры. Подойдем к леднику Шхара и вернемся обратно. Трансфер в город Батуми.

Важная информация: