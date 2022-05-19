В Грузии в целом, и в Аджарии в частности, огромное количество храмов и церквей. Это большая и важная часть грузинской истории и культуры, поэтому посещение церквей и храмов рекомендуем абсолютно всем туристам, не только верующим. Грузинские церкви - это не только источник религии, но и историческая достопримечательность. Посещение таких мест позволит по настоящему прочувствовать дух и культуру Грузии.

В этом туре мы посетим старые и ценные храмы, расположеные в Батуми или недалеко от него.

Армянская церковь

Церковь датируется 1885 годом и является кирпично-купольным зданием, с пристроенной к западной стороне колокольней. Фасады здания украшены аркадами и пилястрами. Колокольня представляет собой открытую беседку с восемью арками. Входы и окна в здании тоже арочные, встречается и несколько круглых окон. Купол, колокольня/беседка и несколько фасадных плоскостей выкрашены в белый цвет.

Церковь Святого Николая

Батумская церковь Святого Николая была построена в 1865 году и являлась вестником конца турецкого господства в Батуми. Делегация греков Батуми обратилась к турецкому султану с просьбой построить собор. Просьба была удовлетворена с условием, что колокола никогда не будут звонить в соборе.

В 1878 году освобожденный от Турции в городе вход русского войска известил жителям Батуми торжественный звонок колокола собора Святого Николая. Как указывают очевидцы, недавно построенная церковь была одним из важнейших архитектурных сооружений Батуми того времени. Эта церковь хорошо построена, за некоторыми заметными исключениями.

В 1999 году при финансовой поддержке покойного господина Олега Галогре и под руководства господина Александра Ахвледиани был восстановлен интерьер собора, был сброшен существующая роспись и штукатурка, и вместо старого деревянного иконостас был установлен новый розовый иконостас из каменного туфа, настил пол из гранитных плит, двор собора был расширен и благоустроен, в настоящее время проходит работы для росписи собора.

Собор Рождества Пресвятой Богородицы

Собор представляет собой памятник культурного наследия национального значения. Он был построен в 1897 году и имеет как архитектурную, так и художественный ценность. Собор построен в неоготическом стиле с тремя куполами. В советское время здесь существовал архив, затем высоковольтная лаборатория. Позднее по решению правительства Аджарии здание было передано Грузинской православной церкви.

Батумский собор Пресвятой Богородицы именуется собором кафедральный. Сегодня Батумский церковь Богородицы является главным кафедральный собором Батумской и Лазской епархии.

Батумская синагога

Батумская синагога была построена в 1904 году по проекту архитектора Семена Вулковича.

В начале XX-го века местные евреи подали петицию на тогдашний российскому императору Николаю II того, чтобы дать им разрешение на строительство синагоги и после получения разрешения началось строительство „Ашкеназской“ (еврейской) каменной синагоги, которое было завершено в 1904 году под руководством архитектора Семена Вулковича. Это был аналог синагог в Амстердаме и Гааге.

Батумский Свято Троицкий собор - собор расположен примерно в 8 километрах от Батуми.

Со двора храма открываются прекрасные виды на Батуми и море. За храмом находится Свято-Троицкий женский монастырь.

Летом 1976 года храм загорелся и полностью был разрушен. Собор был построен заново в 1979 году в том виде, в котором он был в течение многих лет.

Батумская католическая церковь Святого Духа

Церковь была построеан в 2000 году батумскими католиками. Церковь была освящена архиепископом Джузеппе Пазотто, администратором Закавказья. Храм часто посещает в Грузии посол Ватикана, и проводится торжественная литургия.