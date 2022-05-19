Храмы Аджарии

Храмы Аджарии
Храмы Аджарии
Храмы Аджарии
Храмы Аджарии
Храмы Аджарии
Храмы Аджарии
Храмы Аджарии

Что вас ожидает 🤩

  • Армянская церковь
  • Церковь Святого Николая
  • Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  • Батумская синагога
  • Батумский Свято Троицкий собор
  • Батумская католическая церковь Святого Духа
В Грузии в целом, и в Аджарии в частности, огромное количество храмов и церквей. Это большая и важная часть грузинской истории и культуры, поэтому посещение церквей и храмов рекомендуем абсолютно всем туристам, не только верующим. Грузинские церкви - это не только источник религии, но и историческая достопримечательность. Посещение таких мест позволит по настоящему прочувствовать дух и культуру Грузии.
В этом туре мы посетим старые и ценные храмы, расположеные в Батуми или недалеко от него.

Армянская церковь

Церковь датируется 1885 годом и является кирпично-купольным зданием, с пристроенной к западной стороне колокольней. Фасады здания украшены аркадами и пилястрами. Колокольня представляет собой открытую беседку с восемью арками. Входы и окна в здании тоже арочные, встречается и несколько круглых окон. Купол, колокольня/беседка и несколько фасадных плоскостей выкрашены в белый цвет.

Церковь Святого Николая

Батумская церковь Святого Николая была построена в 1865 году и являлась вестником конца турецкого господства в Батуми. Делегация греков Батуми обратилась к турецкому султану с просьбой построить собор. Просьба была удовлетворена с условием, что колокола никогда не будут звонить в соборе.
В 1878 году освобожденный от Турции в городе вход русского войска известил жителям Батуми торжественный звонок колокола собора Святого Николая. Как указывают очевидцы, недавно построенная церковь была одним из важнейших архитектурных сооружений Батуми того времени. Эта церковь хорошо построена, за некоторыми заметными исключениями.
В 1999 году при финансовой поддержке покойного господина Олега Галогре и под руководства господина Александра Ахвледиани был восстановлен интерьер собора, был сброшен существующая роспись и штукатурка, и вместо старого деревянного иконостас был установлен новый розовый иконостас из каменного туфа, настил пол из гранитных плит, двор собора был расширен и благоустроен, в настоящее время проходит работы для росписи собора.

Собор Рождества Пресвятой Богородицы

Собор представляет собой памятник культурного наследия национального значения. Он был построен в 1897 году и имеет как архитектурную, так и художественный ценность. Собор построен в неоготическом стиле с тремя куполами. В советское время здесь существовал архив, затем высоковольтная лаборатория. Позднее по решению правительства Аджарии здание было передано Грузинской православной церкви.
Батумский собор Пресвятой Богородицы именуется собором кафедральный. Сегодня Батумский церковь Богородицы является главным кафедральный собором Батумской и Лазской епархии.

Батумская синагога

Батумская синагога была построена в 1904 году по проекту архитектора Семена Вулковича.
В начале XX-го века местные евреи подали петицию на тогдашний российскому императору Николаю II того, чтобы дать им разрешение на строительство синагоги и после получения разрешения началось строительство „Ашкеназской“ (еврейской) каменной синагоги, которое было завершено в 1904 году под руководством архитектора Семена Вулковича. Это был аналог синагог в Амстердаме и Гааге.
Батумский Свято Троицкий собор - собор расположен примерно в 8 километрах от Батуми.
Со двора храма открываются прекрасные виды на Батуми и море. За храмом находится Свято-Троицкий женский монастырь.
Летом 1976 года храм загорелся и полностью был разрушен. Собор был построен заново в 1979 году в том виде, в котором он был в течение многих лет.
Батумская католическая церковь Святого Духа
Церковь была построеан в 2000 году батумскими католиками. Церковь была освящена архиепископом Джузеппе Пазотто, администратором Закавказья. Храм часто посещает в Грузии посол Ватикана, и проводится торжественная литургия.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Комфортабельный трансфер
  • Фотограф (по желанию) 30$
  • Гид (по желанию) 25$
Что не входит
  • Дополнительные покупки
  • Стоимость дополнительных развлечений и входных билетов
  • Еда и напитки оплачиваются отдельно
Место начала и завершения?
Gorgasali Str 125. Batumi, Georgia
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Спасибо за то
  • Что заинтересовались нашей экскурсией! Надеемся
  • Что наше совместное путешествие запомнится Вам надолго и после него останутся только самые приятные воспоминания! Давайте влюбляться в Грузию вместе!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Батуми

🎩Индивидуальные🚶Пешеходные🚌На автобусе⚙️Необычные☀️На весь деньСоборы и храмы⛪️Монастыри, церкви, храмы

Еще несколько похожих предложений в Батуми

Настоящая горная Аджария
7 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Константин
Нет отзывов
Настоящая горная Аджария
Аджария известна своим пейзажами, долинами и ущельями, прекрасными водопадами и гостеприимством жителей
от $130 за 1-3 чел.
Путешествие по горной Аджарии
6 часов
Индивидуальная
Сергей
5
2 отзыва
Путешествие по горной Аджарии
Горная Аджария - один из самых живописных регионов юго-западной Грузии
от $96 за 1-3 чел.
Горная Аджария: самый удивительный уголок Европы
6 часов
Индивидуальная
Заур
Нет отзывов
Горная Аджария: самый удивительный уголок Европы
Горная Аджария - это уникальное по своей красоте место, где величие гор сочетается с архитектурным наследием древности
$200 за 1-6 чел.
Групповой тур по Грузии: Батуми (Аджария) , Местия и Ушгули (Сванетия)
2 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
Travel
Нет отзывов
Групповой тур по Грузии: Батуми (Аджария) , Местия и Ушгули (Сванетия)
Отправляемся исследовать живописные места - Аджария, Сванетия и Местия (Местиа) - самые «медвежьи уголки» Грузии
$198.35 за 1 человека
Аджария круглый год
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Arkadiy
5
57 отзывов
Аджария круглый год
Авто-путешествие из Батуми за природными и историческими открытиями горного края
Завтра
20 мая
21 мая
от 90 за 1-2 чел.
Неизведанная горная Аджария
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Sergey
Нет отзывов
Неизведанная горная Аджария
Насладиться природными видами, увидеть старинные крепости и побывать в аутентичной деревне
20 мая
21 мая
22 мая
91 за 1-3 чел.
Батуми, Аджария и Гурия за один день
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Levan
4.8
10 отзывов
Батуми, Аджария и Гурия за один день
Горная природа, парк эвкалиптов, древняя крепость и форелевая ферма на увлекательной экскурсии
24 мая
25 мая
26 мая
90 за 1-4 чел.
Винная Аджария: авторский эногастротур
9 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Люся
Нет отзывов
Винная Аджария: авторский эногастротур
Оценить лучшие вина на семейных винодельнях, приготовить хачапури и побывать на грузинском застолье
22 мая
23 мая
26 мая
от 250 за 1-3 чел.
Батуми и горная Аджария за 1 день
5.5 часов
🚗 На машине
Групповая
Арсен и Гиорги
4.8
142 отзыва
Батуми и горная Аджария за 1 день
Открыть историю, красоту природы и традиции теплого города и гостеприимного края
21 мая
26 мая
29 мая
25 за 1 человека
Все краски Аджарии: 3 экскурсии за 1 день
12 часов
🚗 На машине
Мини-группа
Katerina
5
4 отзыва
Все краски Аджарии: 3 экскурсии за 1 день
Путешествие к горным водопадам, достопримечательностям Батуми, в ботанический сад и крепость Гонио
23 мая
30 мая
6 июня
100 за 1 человека
Горная Аджария
12 часов
Индивидуальная
Георгий
5
2 отзыва
Горная Аджария
Знаменитый ботанический сад Батуми, крепость Гонио, водопад Махунцети
$150 за 1-5 чел.
Из Батуми - к чудесам горной Аджарии
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Levan
4.9
60 отзывов
Из Батуми - к чудесам горной Аджарии
Водопад Махунцети, мост царицы Тамары, древнеримская крепость и дегустация вина за один день
23 мая
24 мая
25 мая
90 за 1-4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Батуми. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Батуми
ХОРОШО
ТАМ