Что вас ожидает

Грузия во всей красе

Путь из Батуми в Сванетию запомнится вам не только живописными ландшафтами, но и интересными остановками. Мы заедем в модный приморский курорт Кобулети и в городок Поти, построенный на месте одной из древнейших греческих колоний. Посетим старинный Хобский монастырь и дворец мегрельских князей Дадиани с прекрасным парком. А также полюбуемся Ингурской ГЭС и огромным бирюзовым озером, зажатым между скал.

Колоритная столица Сванетии

Расположенная на высоте 1500 метров, Местиа известна древними сванскими башнями. Вы узнаете, когда они были построены, в чем их предназначение и как они используются сегодня. А также прокатитесь по канатной дороге, рассмотрите традиционные горные дома и раскроете особенности местного уклада жизни. Оцените памятник царице Тамаре и увидите заснеженные вершины. Если пожелаете, подниметесь в Ушгули — самую высокогорную общину в Европе.

Организационные детали