Из Батуми — в горную Сванетию!

Автомобильное путешествие в один из самых красивых и труднодоступных регионов Грузии

4.5
2 отзыва
Сванетия — высокогорная часть Грузии, которая покорит вас фантастическими пейзажами.

Вы окажетесь в волшебном мире альпийских лугов, ущелий, ледников, рек, водопадов и озер.

Погрузитесь в многовековую историю знаменитых сванских башен и узнаете о жизни местных: их традициях, кухне и менталитете.
Из Батуми — в горную Сванетию!
Из Батуми — в горную Сванетию!
Из Батуми — в горную Сванетию!
Из Батуми — в горную Сванетию!
Из Батуми — в горную Сванетию!
Из Батуми — в горную Сванетию!
Из Батуми — в горную Сванетию!
Из Батуми — в горную Сванетию!
Из Батуми — в горную Сванетию!
Из Батуми — в горную Сванетию!
Из Батуми — в горную Сванетию!
Из Батуми — в горную Сванетию!
Из Батуми — в горную Сванетию!
Из Батуми — в горную Сванетию!
Из Батуми — в горную Сванетию!

Что вас ожидает

Грузия во всей красе

Путь из Батуми в Сванетию запомнится вам не только живописными ландшафтами, но и интересными остановками. Мы заедем в модный приморский курорт Кобулети и в городок Поти, построенный на месте одной из древнейших греческих колоний. Посетим старинный Хобский монастырь и дворец мегрельских князей Дадиани с прекрасным парком. А также полюбуемся Ингурской ГЭС и огромным бирюзовым озером, зажатым между скал.

Колоритная столица Сванетии

Расположенная на высоте 1500 метров, Местиа известна древними сванскими башнями. Вы узнаете, когда они были построены, в чем их предназначение и как они используются сегодня. А также прокатитесь по канатной дороге, рассмотрите традиционные горные дома и раскроете особенности местного уклада жизни. Оцените памятник царице Тамаре и увидите заснеженные вершины. Если пожелаете, подниметесь в Ушгули — самую высокогорную общину в Европе.

Организационные детали

  • Входные билеты не включены в стоимость: канатная дорога — 5 лари, дворец Дадиани — 5 лари/взрослые, 1 лари/дети
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • В Ушгули наша машина не пройдет и вам будет предложен подъем на комфортных джипах с местными жителями. Доплата составит около 100 лари.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Алина
Алина
Привет, друзья! Меня зовут Алина, и я ваш добросовестный гид, помощник для выбора качественного и доступного отдыха в Сочи, Грузии и Абхазии. Люблю общаться с людьми и стараюсь найти подход к каждому клиенту, внимательно изучить запросы и уже после предлагать то что вас обязательно порадует и оставит только приятные и яркие впечатления.
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2 настоящих отзыва от туристов

Сергей
29 авг 2021
Сам маршрут экскурсии был отличный. Мега крутые виды. Ночевали в отличном отеле который выбрали сами. Гид Геннадий постарался сделать наш маршрут максимально комфортным и интересным. НО это точно не Экскурсия в том виде как мы ожидали. Геннадий супер крутой проводник, который без сомнения заберёт у Вас рюкзак и будет тянуть его на высоту 2500 метров, постарается сделать остановки в самых ярких местах, но он не экскурсовод который может рассказать об истории Сванетии. Если бы к его умениям проводника ещё добавить и знания экскурсовода, я бы с 200% уверенностью сказал -Экскурсия огонь! Вообщем есть куда расти организаторам.
Е
29 авг 2021
Оценка положительная складывается из-за увиденной красоты, горы, которые можно наблюдать на протяжении 2-х часовой дороги. Остановка в замке Дадиани не представляется необходимой, так как обход занимает всего лишь минут 15-20.

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