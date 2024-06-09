Незабываемый мальчишник в прекрасном Батуми! Уникальная программа отдыха для жениха с друзьями на побережье Черного моря и путешествие по главным достопримечательностям Грузии в нашем однодневном туре.

Описание экскурсии

Мы предоставляем проживание с видом на море и удобный авто с водителем и гидом-фотографом. В программе праздника: экскурсии по Батуми и окрестностям, путешествие на яхте, русская баня, квадроциклы в горах, рафтинг, винный ужин и предсвадебная вечеринка в ночном клубе. Вы выбираете подходящие варианты развлечений и мы организуем уникальную программу отдыха, который запомнится на всю жизнь. Бонус: подарок жениху от наших партнеров.