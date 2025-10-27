Наши экскурсии подходят как для тех у кого есть большой опыт управления мотоциклом, так и для тех у кого его совсем нет. Как для мужчин так и для прекрасных дам. У нас в наличии есть несколько мотоциклов, подходящих под разный уровень владения. Мы не просто покатаемся, но и посетим 6 замечательных локаций, и я расскажу вам о каждой из них.
Описание экскурсии
Локации, которые мы увидим:• Женский монастырь Ионна Богослова — умиротворяющее место с прекрасным видом. Добраться сюда пешком нелегко, а на мотоцикле запросто! • Водопады. Мы подъедем к двум потрясающим каскадам, которые скрыты от глаз обычного туриста. • Мужской заброшенный монастырь — очень красивое, пропитанное историей и религией старообрядцев место. • Смотровая площадка на КПП Грузия/Турция. Локация без толп туристов, с прекрасным видом как на Грузию, так и на Турцию. • Крест в Гонио, установленный на границе Грузии и Турции с очень необычным видом на Батуми и интереснейшей дорогой. • Набережная реки Чорохи. Прекрасное место на стыке двух рек: вы увидите, как соединяются их воды, и проедете по руслу. Важная информация:
Стоимость экскурсии зависит от типа мотоцикла • Права не нужны • Так же, если вы хотите, я могу организовать фото и видео съемку во время экскурсии специально для вас, ориентировочная стоимость: 100 лари • Подойдет всем, чей рост больше 140 см.
Дети до 16 лет допускаются в сопровождении родителей • Если у вас достаточный опыт управления мотоциклом, вы можете взять себе пассажира • Если у вас маленький опыт или его нет совсем и вы хотите потренироваться перед поездкой, то я проведу 15-минутный инструктаж на поляне (входит в стоимость) • Я буду сопровождать вас и могу взять пассажира на заднее кресло!
Понедельник - Воскресенье в 10.00 и в 14.30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Женский монастырь Ионна Богослова
- Водопады
- Мужской заброшенный монастырь
- Смотровая площадка на КПП Грузия/Турция
- Крест в Гонио
- Набережная реки Чорохи
Что включено
- Аренда мотоцикла
- Защитная форма и шлем
- Экскурсионное сопровождение
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
22 Ioane lazis, Kvariati 6010, Грузия
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник - Воскресенье в 10.00 и в 14.30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
- Стоимость экскурсии зависит от типа мотоцикла
- Права не нужны
- Так же, если вы хотите, я могу организовать фото и видео съемку во время экскурсии специально для вас, ориентировочная стоимость: 100 лари
- Подойдет всем, чей рост больше 140 см
- Дети до 16 лет допускаются в сопровождении родителей
- Если у вас достаточный опыт управления мотоциклом, вы можете взять себе пассажира
- Если у вас маленький опыт или его нет совсем и вы хотите потренироваться перед поездкой, то я проведу 15-минутный инструктаж на поляне (входит в стоимость)
- Я буду сопровождать вас и могу взять пассажира на заднее кресло
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
