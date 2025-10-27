Локации, которые мы увидим:• Женский монастырь Ионна Богослова — умиротворяющее место с прекрасным видом. Добраться сюда пешком нелегко, а на мотоцикле запросто! ‭• Водопады. Мы подъедем к двум потрясающим каскадам, которые скрыты от глаз обычного туриста. ‭• Мужской заброшенный монастырь — очень красивое, пропитанное историей и религией старообрядцев место. ‭• Смотровая площадка на КПП Грузия/Турция. Локация без толп туристов, с прекрасным видом как на Грузию, так и на Турцию. ‭• Крест в Гонио, установленный на границе Грузии и Турции с очень необычным видом на Батуми и интереснейшей дорогой. ‭• Набережная реки Чорохи. Прекрасное место на стыке двух рек: вы увидите, как соединяются их воды, и проедете по руслу. Важная информация:

Стоимость экскурсии зависит от типа мотоцикла • Права не нужны • Так же, если вы хотите, я могу организовать фото и видео съемку во время экскурсии специально для вас, ориентировочная стоимость: 100 лари • Подойдет всем, чей рост больше 140 см.

Дети до 16 лет допускаются в сопровождении родителей • Если у вас достаточный опыт управления мотоциклом, вы можете взять себе пассажира • Если у вас маленький опыт или его нет совсем и вы хотите потренироваться перед поездкой, то я проведу 15-минутный инструктаж на поляне (входит в стоимость) • Я буду сопровождать вас и могу взять пассажира на заднее кресло!