Неизведанная горная Аджария

Насладиться природными видами, увидеть старинные крепости и побывать в аутентичной деревне

С радостью приглашаю вас в те места горной Аджарии, где пока нет толп туристов.

Мы полюбуемся городом на Черноморском побережье с высоты площадки Джвари, проедем по долинам рек, отыщем развалины крепости Гвара, а попутно поговорим о дивной Грузии.

Затем вас ждет деревушка Капнистави: маленький музей быта, треккинг к водопадам и частный винный погреб.
Неизведанная горная Аджария
Неизведанная горная Аджария
Неизведанная горная Аджария
Неизведанная горная Аджария
Неизведанная горная Аджария
Неизведанная горная Аджария
Неизведанная горная Аджария
Неизведанная горная Аджария
Неизведанная горная Аджария
Неизведанная горная Аджария
Неизведанная горная Аджария
Неизведанная горная Аджария

Что вас ожидает

Старинные крепости и захватывающие панорамы

Наша первая остановка — смотровая площадка Джвари — подарит вам виды на весь Батуми с высоты, на Черноморское побережье, на дельту реки и даже на Турцию. Отсюда же взглянем на крепость Гонио, старейшую в Грузии. Затем вдоль реки Чорох поедем к крепости Гвара и прогуляемся до ее руин, увидим древние квеври, сосуды для вина. На протяжении экскурсии я расскажу об этом крае, о знаковых событиях — без дат и углубления в исторические хитросплетения.

Капнистави: аутентичная деревня и водопады

Вторая часть путешествия — волшебный уголок Аджарии. В тихой уютной деревне, где повсюду журчат горные источники, вы посетите частный музей под открытым небом. Местные жители-энтузиасты собрали здесь старинные предметы деревенского быта. Вместе мы совершим небольшой треккинг к нижним водопадам Капнистави (1, 5 км в обе стороны), по пути увидим многовековые мельницы. Потом на машине доберемся до речного бассейна — летом вы по желанию искупаетесь.

В финале путешествия нас ждет в гости дедушка Зураб: он покажет вам винный погреб, расскажет о виноделии и предложит простой грузинский обед.

Организационные детали

  • В путешествие отправимся на автомобиле Subaru Justy (для 1-3 чел. )
  • Я заберу вас из вашего отеля в Батуми и после привезу обратно
  • Экскурсию можно провести и для большего количества путешественников (до 7 чел. на минивэне Mercedes Vito). В этом случае доплачивается 30€ за группу).
  • Обед в гостях у дедушки Зураба по желанию (400-500 руб. с человека)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Sergey
Sergey
Приветствую! Меня зовут Сергей, более 20 лет я занимаюсь аутдор-туризмом, из них 15 в качестве организатора разнообразных программ на открытом воздухе. Профессиональный каякер и рафт-гид, трип-лидер. Более 10 лет живу и работаю со своей командой в Грузии, знаю язык, культуру, традиции. Упор в работе делаю на организацию нестандартных программ, по возможности вдали от популярных мест. Если вам такой подход близок, то жду ваших вопросов и до встречи!
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