Что вас ожидает

Старинные крепости и захватывающие панорамы

Наша первая остановка — смотровая площадка Джвари — подарит вам виды на весь Батуми с высоты, на Черноморское побережье, на дельту реки и даже на Турцию. Отсюда же взглянем на крепость Гонио, старейшую в Грузии. Затем вдоль реки Чорох поедем к крепости Гвара и прогуляемся до ее руин, увидим древние квеври, сосуды для вина. На протяжении экскурсии я расскажу об этом крае, о знаковых событиях — без дат и углубления в исторические хитросплетения.

Капнистави: аутентичная деревня и водопады

Вторая часть путешествия — волшебный уголок Аджарии. В тихой уютной деревне, где повсюду журчат горные источники, вы посетите частный музей под открытым небом. Местные жители-энтузиасты собрали здесь старинные предметы деревенского быта. Вместе мы совершим небольшой треккинг к нижним водопадам Капнистави (1, 5 км в обе стороны), по пути увидим многовековые мельницы. Потом на машине доберемся до речного бассейна — летом вы по желанию искупаетесь.

В финале путешествия нас ждет в гости дедушка Зураб: он покажет вам винный погреб, расскажет о виноделии и предложит простой грузинский обед.

Организационные детали