Ириндий — ваш гид в Батуми

Добрый день! Меня зовут Ириндий, я коренной батумчанин, историк по образованию. С 2014 года — профессиональный гид по Аджарии. Ощутив тягу к путешествиям ещё в юности, я не прекращаю движение до сих пор. Обожаю колесить по миру, наслаждаться невероятными местами и узнавать о них интересные факты. Но сильнее всего люблю родную страну и край. На своих экскурсиях всегда стараюсь показать намного больше стандартного набора достопримечательностей и помочь не просто увидеть, но и прочувствовать посещаемые места.

Задать вопрос