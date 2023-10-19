Однодневная поездка на горячие источники, в монастырь Джихети и каньон Сакукхиа

Отдохнуть в природной ванне с видом на горы и полюбоваться пейзажами региона Гурия

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Приглашаю вас в релакс-поездку по гостеприимной Грузии.

Будет приятно, красиво и очень полезно для души и тела! Вы насладитесь термальными ваннами на фоне горных вершин, проникнетесь успокаивающей атмосферой женского монастыря и насытитесь свежим воздухом живописного ущелья. А по дороге я поделюсь нескучными историями о крае и его жителях.
Однодневная поездка на горячие источники, в монастырь Джихети и каньон Сакукхиа
Однодневная поездка на горячие источники, в монастырь Джихети и каньон Сакукхиа
Однодневная поездка на горячие источники, в монастырь Джихети и каньон Сакукхиа
Однодневная поездка на горячие источники, в монастырь Джихети и каньон Сакукхиа
Однодневная поездка на горячие источники, в монастырь Джихети и каньон Сакукхиа
Однодневная поездка на горячие источники, в монастырь Джихети и каньон Сакукхиа
Однодневная поездка на горячие источники, в монастырь Джихети и каньон Сакукхиа
Однодневная поездка на горячие источники, в монастырь Джихети и каньон Сакукхиа
Однодневная поездка на горячие источники, в монастырь Джихети и каньон Сакукхиа
Однодневная поездка на горячие источники, в монастырь Джихети и каньон Сакукхиа
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Термальные источники в Вани

Вы отдохнёте в ванне с комфортной температурой 42℃ без ярко выраженного запаха. Сероводородная вода из самых недр земли успокаивает нервную систему, улучшает состояние суставов и кожи, укрепляет ногти и волосы, нормализует давление, лечит заболевания опорно-двигательного аппарата. И самое главное — дарит исключительно положительные эмоции!

Древний храм и нерукотворные красоты

Порадовав тело, поедем услаждать душу. Посетим монастырь Джихети — одно из самых тихих мест в Грузии с умиротворяющей атмосферой. Затем отправимся за природными красотами в соседний регион Гурия, увидим небольшой красочный каньон Сакукхиа и удивительное творение природы — уникальный горящий источник. По дороге расскажу о регионе и необычных традициях гурийцев. На обратном пути, по вашему желанию, можно посетить археологический музей в Вани с очень богатой экспозицией.

Примерный тайминг маршрута

08:00 – выезд из Батуми
10:30 – прибытие на источники, отдых 40–60 мин.
12:00 – прибытие к монастырю Джихети, прогулка 30–40 мин.
14:00 – посещение каньона Сакукхиа, прогулка 20–30 мин.
15:30 – прогулка возле горящего источника
16:00 – обед в Озургети около 30 мин.
18:00 – прибытие в Батуми

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги гида, чай и лёгкий перекус
  • Поездка пройдёт на автомобиле Mercedes GL (на 6 мест), Ford Escape (на 4 места) или микроавтобусе Mercedes Vito (на 8 мест)
  • Посещение ванн бесплатно
  • Дополнительно оплачиваются (по желанию) билет в музей в Вани — 20 лари/чел., обед в Озургети
  • Возьмите с собой полотенца и купальные костюмы, которые не жалко. Запах от источников исчезает не с первой стирки.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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