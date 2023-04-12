Долгожданный отпуск, Вы очень хотите на море, а еще вкусной кухни, хорошего вина, и новых впечатлений…

Все это вы получите в нашем туре "Сказочный отпуск в Батуми".

8 ночей в Батуми:

отличный новый комфортный отель с завтраками, недалеко от моря.

*ВСЕ экскурсии в стоимости тура (водопады, каньон, пещера, ботанический сад, древняя крепость, горы, чайная фабрика, пляж с магнитным черным песком):

*ВСЕ трансферы в стоимости тура (комфортные авто с профессиональными водителями):

*3 дегустации вина:

*дегустация коньяка, чачи:

*дегустация грузинского чая:

мастер класс по приготовлению хинкали.