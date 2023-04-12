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Что вас ожидает:
- Батуми
- Пещера Прометея
- Мартвильский каньон
- Магнитный пляж Шекветили
- Водопады Мирвети
- Махунцети
- Ботанический сад Батуми
- Крепость Петра
- Мост времен царицы Тамары
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Долгожданный отпуск, Вы очень хотите на море, а еще вкусной кухни, хорошего вина, и новых впечатлений…
Все это вы получите в нашем туре "Сказочный отпуск в Батуми".
8 ночей в Батуми:
отличный новый комфортный отель с завтраками, недалеко от моря.
*ВСЕ экскурсии в стоимости тура (водопады, каньон, пещера, ботанический сад, древняя крепость, горы, чайная фабрика, пляж с магнитным черным песком):
*ВСЕ трансферы в стоимости тура (комфортные авто с профессиональными водителями):
*3 дегустации вина:
*дегустация коньяка, чачи:
*дегустация грузинского чая:
мастер класс по приготовлению хинкали.
с мая по октябрь 2023 заезды каждое воскресенье
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в отеле 3* с завтраками (раннее поселение включено)
- ВСЕ трансферы по программе
- ВСЕ экскурсии по программе
- Прогулка на кораблике
- Мастер класс по приготовлению хинкали
- 3 дегустации грузинских вин
- Дегустация коньяка, чачи
- Обед по-грузински во время экскурсии в Аджарию
- Обед на форелевой ферме
- Обед в семейном ресторане во время экскурсии в каньон
- Питьевая вода во время экскурсий и трансферов для каждого участника тура
- Дегустация грузинского чая
- Что не входит
- Авиа билеты (Airastana, AirMoldova)
- Личные расходы
- Страховка (не обязательно, НО рекомендовано)
- Питание, не указанное в программе
- Входные билеты по программе (Пещера Прометея, Мартвильский каньон, крепость Петра, ботанический сад)
- Доплата за одноместное размещение 200$
- Место начала и завершения?
- 33 Nikoloz Baratashvili Street, Batumi, Грузия
- Когда и сколько длится?
- Когда: с мая по октябрь 2023 заезды каждое воскресеньеЭкскурсия длится около 8 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Добрый день, благодарим за бронирование нашего тура.
- Контакты:+995557605394, обязательно свяжитесь с нами по телефону, вайбер, телеграм, ватсап.
- До встречи в Батуми!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Гастрономические
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