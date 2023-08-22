Исследовать Старый город, попробовать грузинские вина и редкие аджарские блюда
Вам понравится эта экскурсия, если вы приехали на пару дней, хотите вкусно поесть, выпить и увидеть самые красивые места города.
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Описание
Что вас ожидает
В сердце города
Наша прогулка начнётся в центре Старого Батуми. Мы пройдём по старинным улочкам и зарядимся царящей там мультикультурной атмосферой. Посмотрим на памятник Медее, площадь Европы и Пьяцца, кинотеатр, мечеть, православную грузинскую и армянскую церкви, заколдованный дом. Прогуляемся по набережной и, если повезет, увидим дельфинов в море.
Попробовать Грузию на вкус
По ходу экскурсии заглянем в несколько винных марани, где вы попробуете Саперави, Аладастури, Чхавери, Ркацители и даже аджарское вино, которое взяло награду Патриархии Грузии. Научитесь разбираться в сортах и сможете найти «своё вино». Также вы продегустируете местные блюда: от редких аджарских до новомодного грузинского фастфуда. Вы познакомитесь с 4 разновидностями кухни и узнаете, что такое купадог, синори, борано и яхни.
Организационные детали
- Питание и винные дегустации оплачиваются отдельно. Возьмите с собой около 45$ на человека.
- Выбор марани и ресторанов зависит от сезона (зимой некоторые из них не работают)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Европы, около статуи Медее
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.