Приятное с полезным: гастро-винный-сити тур по Батуми

Исследовать Старый город, попробовать грузинские вина и редкие аджарские блюда

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Обычно винные, сити и гастротуры проводят отдельно, но я решила изменить подход и объединить всё вместе! В программе — заколдованный дом, несколько уютных винных погребов, дегустация борано и яхни.

Вам понравится эта экскурсия, если вы приехали на пару дней, хотите вкусно поесть, выпить и увидеть самые красивые места города.
Приятное с полезным: гастро-винный-сити тур по Батуми
Приятное с полезным: гастро-винный-сити тур по Батуми
Приятное с полезным: гастро-винный-сити тур по Батуми
Приятное с полезным: гастро-винный-сити тур по Батуми
Приятное с полезным: гастро-винный-сити тур по Батуми
Приятное с полезным: гастро-винный-сити тур по Батуми
Приятное с полезным: гастро-винный-сити тур по Батуми
Приятное с полезным: гастро-винный-сити тур по Батуми
Приятное с полезным: гастро-винный-сити тур по Батуми
Приятное с полезным: гастро-винный-сити тур по Батуми
Ближайшие даты:
22
авг
23
авг
24
авг
25
авг
26
авг
27
авг
28
авг
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

В сердце города

Наша прогулка начнётся в центре Старого Батуми. Мы пройдём по старинным улочкам и зарядимся царящей там мультикультурной атмосферой. Посмотрим на памятник Медее, площадь Европы и Пьяцца, кинотеатр, мечеть, православную грузинскую и армянскую церкви, заколдованный дом. Прогуляемся по набережной и, если повезет, увидим дельфинов в море.

Попробовать Грузию на вкус

По ходу экскурсии заглянем в несколько винных марани, где вы попробуете Саперави, Аладастури, Чхавери, Ркацители и даже аджарское вино, которое взяло награду Патриархии Грузии. Научитесь разбираться в сортах и сможете найти «своё вино». Также вы продегустируете местные блюда: от редких аджарских до новомодного грузинского фастфуда. Вы познакомитесь с 4 разновидностями кухни и узнаете, что такое купадог, синори, борано и яхни.

Организационные детали

  • Питание и винные дегустации оплачиваются отдельно. Возьмите с собой около 45$ на человека.
  • Выбор марани и ресторанов зависит от сезона (зимой некоторые из них не работают)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Европы, около статуи Медее
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Батуми

Групповые
Пешеходные
Необычные
Летние
Гастрономические
Старый город
Популярные места
Площадь Пьяцца
Площадь Европы
Винные туры

Похожие туры из Батуми

Пешеходный квест «Сокровища Старого Батуми»
🚶 Пешая
Квест
3 часа
3 отзыва
Популярное предложение
Пешеходный квест «Сокровища Старого Батуми»
Погулять по красивым улицам города и окунуться в его историю, самостоятельно решая задания
на площади Пьяцца
Сегодня
Завтра
21 авг
22 авг
12 за всё до 4 чел.
Увлекательное путешествие в мир виноделия из Батуми
🚗 На машине
Мини-группа
3.5 часа
5 отзывов
Увлекательное путешествие в мир виноделия из Батуми
Посетить частную винодельню, продегустировать местное вино и насладиться грузинским ужином
у вашего отеля
21 авг
22 авг
23 авг
24 авг
4635 за человека
Батуми: кулинарный мастер-класс
🚗 На машине
Мини-группа
5 часов
42 отзыва
Батуми: кулинарный мастер-класс
Побывать на душевном застолье в горной деревне и приготовить традиционные аджарские блюда
у вашего отеля
21 авг
23 авг
24 авг
25 авг
49 за человека
У нас ещё много экскурсий в Батуми. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Батуми
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ