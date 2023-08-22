Обычно винные, сити и гастротуры проводят отдельно, но я решила изменить подход и объединить всё вместе! В программе — заколдованный дом, несколько уютных винных погребов, дегустация борано и яхни. Вам понравится эта экскурсия, если вы приехали на пару дней, хотите вкусно поесть, выпить и увидеть самые красивые места города.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

В сердце города

Наша прогулка начнётся в центре Старого Батуми. Мы пройдём по старинным улочкам и зарядимся царящей там мультикультурной атмосферой. Посмотрим на памятник Медее, площадь Европы и Пьяцца, кинотеатр, мечеть, православную грузинскую и армянскую церкви, заколдованный дом. Прогуляемся по набережной и, если повезет, увидим дельфинов в море.

Попробовать Грузию на вкус

По ходу экскурсии заглянем в несколько винных марани, где вы попробуете Саперави, Аладастури, Чхавери, Ркацители и даже аджарское вино, которое взяло награду Патриархии Грузии. Научитесь разбираться в сортах и сможете найти «своё вино». Также вы продегустируете местные блюда: от редких аджарских до новомодного грузинского фастфуда. Вы познакомитесь с 4 разновидностями кухни и узнаете, что такое купадог, синори, борано и яхни.

Организационные детали