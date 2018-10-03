Грузинский Батуми - туристический центр страны. Здесь жизнь похожа на праздник с красивыми видами, вином и историей
Грузинский Батуми – туристический центр страны.
Здесь жизнь похожа на праздник с красивыми видами, вином и историей. Вместе со мной вы осмотрите Батумский маяк, пройдетесь по улицам Старого города и увидите, как двигаются статуи «Али и Нино». Также вас ждут другие архитектурные памятники, в том числе Армянская церковь. Всего за пару часов вы сможете навсегда влюбиться в Батуми.
Здесь жизнь похожа на праздник с красивыми видами, вином и историей. Вместе со мной вы осмотрите Батумский маяк, пройдетесь по улицам Старого города и увидите, как двигаются статуи «Али и Нино». Также вас ждут другие архитектурные памятники, в том числе Армянская церковь. Всего за пару часов вы сможете навсегда влюбиться в Батуми.
Что вас ожидает 🤩
- Мечеть
- Площадь Пиацца
- Армянская церковь
- Площадь Европы
- Памятник Мэдеи
- Памятник Али и Нино
- Маяк
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Батуми - город вечного праздника, поэтому туристы здесь отключаются от всего мира и наслаждаются грузинской кухней, вином, историей и достопримечательностями. Добавим к этому неповторимую природу и город-сказка навсегда останется в твоем сердце!
Что вас ожидает:
Наша увлекательная экскурсия начинается с осмотра старой части города возле канатной дороги Арго. Канатку запустили в 2013 году, но она уже стала символом туристического города и привлекает большое количество туристов.
Далее мы посетим единственную уцелевшую мечеть в Батуми, которая была построена в далеком 1866 году. Следующий пункт - уникальная площадь Пьяцца. К ее созданию приложили руки самые лучшие мастера. Здесь уютно, красиво и спокойно - дороги с автомобилями далеко. Идеальное место для крутых фото из путешествия!
Все, кто увлекается архитектурой и историей, получат шанс увидеть известную армянскую церковь, где однажды сам И. Айвазовский высадил магнолии. Они растут в саду до сих пор!
В Батуми еще много интересных достопримечательностей, которые мы обязательно покажем:
- площадь Европы и памятник Мэдеи.
- батумский маяк (1850 г.).
- памятник влюбленных Али и Нино.
- Организационные детали.
- Экскурсия длится 3 — 4 часа в зависимости от темпа путешественников. Экскурсия пешая, поэтому не забудьте про удобную обувь.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание
- Что не входит
- Питание
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Улица Якоба Гогебаишвили 32 / 2Завершение: Центр Батуми
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 11:00Экскурсия длится около 3 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Многие улицы Батуми на нашем пути вымощены камнем. Наденьте удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
1
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария Говоруха
3 окт 2018
К сожалению и разочарованию экскурсии не было. Мы приехали на место встречи, а нас никто не ждал. Оказывается экскурсовод отменил экскурсию. Мы потратили время, у нас сбились все планы.
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