Батуми - город вечного праздника, поэтому туристы здесь отключаются от всего мира и наслаждаются грузинской кухней, вином, историей и достопримечательностями. Добавим к этому неповторимую природу и город-сказка навсегда останется в твоем сердце!

Что вас ожидает:

Наша увлекательная экскурсия начинается с осмотра старой части города возле канатной дороги Арго. Канатку запустили в 2013 году, но она уже стала символом туристического города и привлекает большое количество туристов.

Далее мы посетим единственную уцелевшую мечеть в Батуми, которая была построена в далеком 1866 году. Следующий пункт - уникальная площадь Пьяцца. К ее созданию приложили руки самые лучшие мастера. Здесь уютно, красиво и спокойно - дороги с автомобилями далеко. Идеальное место для крутых фото из путешествия!

Все, кто увлекается архитектурой и историей, получат шанс увидеть известную армянскую церковь, где однажды сам И. Айвазовский высадил магнолии. Они растут в саду до сих пор!

В Батуми еще много интересных достопримечательностей, которые мы обязательно покажем: