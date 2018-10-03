Прогулка по Батуми

Грузинский Батуми - туристический центр страны. Здесь жизнь похожа на праздник с красивыми видами, вином и историей

Грузинский Батуми – туристический центр страны.

Здесь жизнь похожа на праздник с красивыми видами, вином и историей. Вместе со мной вы осмотрите Батумский маяк, пройдетесь по улицам Старого города и увидите, как двигаются статуи «Али и Нино». Также вас ждут другие архитектурные памятники, в том числе Армянская церковь. Всего за пару часов вы сможете навсегда влюбиться в Батуми.
Прогулка по Батуми
Прогулка по Батуми
Прогулка по Батуми

Что вас ожидает 🤩

  • Мечеть
  • Площадь Пиацца
  • Армянская церковь
  • Площадь Европы
  • Памятник Мэдеи
  • Памятник Али и Нино
  • Маяк
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Батуми - город вечного праздника, поэтому туристы здесь отключаются от всего мира и наслаждаются грузинской кухней, вином, историей и достопримечательностями. Добавим к этому неповторимую природу и город-сказка навсегда останется в твоем сердце!

Что вас ожидает:

Наша увлекательная экскурсия начинается с осмотра старой части города возле канатной дороги Арго. Канатку запустили в 2013 году, но она уже стала символом туристического города и привлекает большое количество туристов.
Далее мы посетим единственную уцелевшую мечеть в Батуми, которая была построена в далеком 1866 году. Следующий пункт - уникальная площадь Пьяцца. К ее созданию приложили руки самые лучшие мастера. Здесь уютно, красиво и спокойно - дороги с автомобилями далеко. Идеальное место для крутых фото из путешествия!
Все, кто увлекается архитектурой и историей, получат шанс увидеть известную армянскую церковь, где однажды сам И. Айвазовский высадил магнолии. Они растут в саду до сих пор!

В Батуми еще много интересных достопримечательностей, которые мы обязательно покажем:

  • площадь Европы и памятник Мэдеи.
  • батумский маяк (1850 г.).
  • памятник влюбленных Али и Нино.
  • Организационные детали.
  • Экскурсия длится 3 — 4 часа в зависимости от темпа путешественников. Экскурсия пешая, поэтому не забудьте про удобную обувь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Питание
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Якоба Гогебаишвили 32 / 2
Завершение: Центр Батуми
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Многие улицы Батуми на нашем пути вымощены камнем. Наденьте удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

1
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
3
2
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1
М
3 окт 2018
К сожалению и разочарованию экскурсии не было. Мы приехали на место встречи, а нас никто не ждал. Оказывается экскурсовод отменил экскурсию. Мы потратили время, у нас сбились все планы.

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