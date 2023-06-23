Шоппинг и монастыри в Трабзоне: путешествие с выездом из Батуми

Закупиться турецкими вкусностями и погулять по старинным улочкам

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Трабзон (или Трапезунд) — это город с богатой историей! Сюда стоит приехать не только ради шоппинга в ТЦ, но и чтобы увидеть монастыри, дворцы и мечети, погулять по старым улочкам, посетить колоритный местный базар, побывать в пещере и полюбоваться видами на озере Узунгёль.
Шоппинг и монастыри в Трабзоне: путешествие с выездом из Батуми
Шоппинг и монастыри в Трабзоне: путешествие с выездом из Батуми
Шоппинг и монастыри в Трабзоне: путешествие с выездом из Батуми
Шоппинг и монастыри в Трабзоне: путешествие с выездом из Батуми
Шоппинг и монастыри в Трабзоне: путешествие с выездом из Батуми
Шоппинг и монастыри в Трабзоне: путешествие с выездом из Батуми
Шоппинг и монастыри в Трабзоне: путешествие с выездом из Батуми
Ближайшие даты:
23
июн
14
июл
28
июл
25
авг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Грузия, Батуми, Дом Юстиции, 9:30

Грузия, Батуми, Дом Юстиции, 19-20 вечера

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Грузия, Батуми, Дом Юстиции, 9:30
Завершение: Грузия, Батуми, Дом Юстиции, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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