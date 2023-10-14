Дорога из Батуми занимает около часа но совсем не заметно, так как очень живописная.

Дендрологический парк Шекветили. Крупномасштабная реконструкция завораживает красотой своего ландшафта, впервые открыта для посещения в 2020 году. На территории дендропарка собрана уникальная коллекция растений со всего мира, которые служат местом обитания стай редких и исчезающих видов птиц. Территория дендропарка разделена на две зоны: гигантские деревья и птицы с лемурами.

В ближайших к входу вольерах живут павлины, цапли и прочие крупные пернатые с хохолками. В дальних вольерах – лемуры и редкие птицы: туканы, гиацинтовые ара. На островке в озере стоят розовые фламинго, черные и белые аисты. Многие деревья сопровождают иллюстрации того, как их сюда перевозили - по суше или по морю. Тут же перекинут мост, а под ним аллея болотных кипарисов (длительность прогулки 1 час 30 минут).

Далее отправимся в Парк Музыкантов, который находится на побережье Черного моря! На территории нескольких гектаров прекрасной эвкалиптовой рощи представлены скульптуры мировых музыкальных звезд - певцов, музыкантов, композиторов, а также известных грузинских исполнителей, выполненные в полный человеческий рост. Каждый памятник парка оборудован колонками, воспроизводящими музыкальное сопровождение. Подходишь к статуе, срабатывает датчик движения, и начинают играть хиты исполнителя (длительность прогулки по парку 1 час).

Далее посещение Парка Миниатюр. Всего на 2 гектарах живописного музея под открытым небом возведено в мельчайших подробностях 54 миниатюры, в будущем их будет больше. Среди них узнаете Старый Тбилиси и священный город Мцхета, пещерный город Уплисцихе и комплекс Ушгули-Чажаши, Ахалцихскую крепость Рабат, монастырь Гелати, гергетскую церковь Святой Троицы на фоне горы Казбек, соборы Светисцховели, Баграта и другие знаменитые храмы, театры и дворцы Грузии. Как и местная изюминка - смотровая площадка - позволяет «объять необъятное», с одной точки увидеть «Грузию в миниатюре» (длительность прогулки по парку 30-40 минут).

Финальным аккордом будет парк аттракционов «Цицинатела». Это большой развлекательный парк для детей и взрослых - грузинский «мини-Диснейленд». За весельем и острыми впечатлениями сюда. Здесь вы найдете 38 аттракционов для посетителей от мала до велика: 7 детских, 20 семейных и 11 экстремальных.