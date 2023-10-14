Проведите день в Батуми: Экскурсия с гидом-водителем на легковой машине
Важно! Дети до 5 лет включительно, бесплатно (в случае полной заполненности транспорта, ребенка придеться посадить на колени).
Если в группе до 3 человек включительно, то экскурсия проходит на комфортабельной легковой машине с гидом-водителем, если 4 и более человек на комфортабельном микроавтобусе Mercedes с профессиональными водителем и гидом из нашей команды.
Что вас ожидает:
- Дендрологический парк Шекветили
- Парк Музыкантов
- Парк Миниатюр
- Парк аттракционов «Цицинатела»
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Готовы провести день, напиленный интересных открытий и удивительной красоты? Вас ждут 200 000 экзотических деревьев, лемуры, редкие виды животных и розовые фламинго в Дендрологическом парке, 37 скульптур известных грузинских и мировых деятелей искусства в Парке Музыкантов, Грузия в миниатюре, и конечно вечерние развлечения в парке аттракционов.
Этот день вы точно запомните на долго!
Программа
Дорога из Батуми занимает около часа но совсем не заметно, так как очень живописная.
Дендрологический парк Шекветили. Крупномасштабная реконструкция завораживает красотой своего ландшафта, впервые открыта для посещения в 2020 году. На территории дендропарка собрана уникальная коллекция растений со всего мира, которые служат местом обитания стай редких и исчезающих видов птиц. Территория дендропарка разделена на две зоны: гигантские деревья и птицы с лемурами.
В ближайших к входу вольерах живут павлины, цапли и прочие крупные пернатые с хохолками. В дальних вольерах – лемуры и редкие птицы: туканы, гиацинтовые ара. На островке в озере стоят розовые фламинго, черные и белые аисты. Многие деревья сопровождают иллюстрации того, как их сюда перевозили - по суше или по морю. Тут же перекинут мост, а под ним аллея болотных кипарисов (длительность прогулки 1 час 30 минут).
Далее отправимся в Парк Музыкантов, который находится на побережье Черного моря! На территории нескольких гектаров прекрасной эвкалиптовой рощи представлены скульптуры мировых музыкальных звезд - певцов, музыкантов, композиторов, а также известных грузинских исполнителей, выполненные в полный человеческий рост. Каждый памятник парка оборудован колонками, воспроизводящими музыкальное сопровождение. Подходишь к статуе, срабатывает датчик движения, и начинают играть хиты исполнителя (длительность прогулки по парку 1 час).
Далее посещение Парка Миниатюр. Всего на 2 гектарах живописного музея под открытым небом возведено в мельчайших подробностях 54 миниатюры, в будущем их будет больше. Среди них узнаете Старый Тбилиси и священный город Мцхета, пещерный город Уплисцихе и комплекс Ушгули-Чажаши, Ахалцихскую крепость Рабат, монастырь Гелати, гергетскую церковь Святой Троицы на фоне горы Казбек, соборы Светисцховели, Баграта и другие знаменитые храмы, театры и дворцы Грузии. Как и местная изюминка - смотровая площадка - позволяет «объять необъятное», с одной точки увидеть «Грузию в миниатюре» (длительность прогулки по парку 30-40 минут).
Финальным аккордом будет парк аттракционов «Цицинатела». Это большой развлекательный парк для детей и взрослых - грузинский «мини-Диснейленд». За весельем и острыми впечатлениями сюда. Здесь вы найдете 38 аттракционов для посетителей от мала до велика: 7 детских, 20 семейных и 11 экстремальных.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное и транспортное обслуживание
- Что не входит
- Входные билеты в парки Парка Миниатюр - 3 лари с чел. Цицинатела - 3 лари с чел
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник в 10:00Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.