Восемь ночей в Батуми и вы получите отличный новый комфортный отель с завтраками, недалеко от моря.



Все экскурсии заложены в стоимость тура (водопады, каньон, пещера, ботанический сад, древняя крепость, горы, чайная фабрика, пляж с магнитным черным песком). Все трансферы также входят в стоимость тура (комфортные авто с профессиональными водителями).



Три дегустации вина в стоимости тура, мастер-класс по приготовлению хинкали, грузинские застолья в мини-группе до 6 человек и сопровождением профессиональных гидов на всем маршруте.