Сказочный отпуск в Батуми
Восемь ночей в Батуми и вы получите отличный новый комфортный отель с завтраками, недалеко от моря.
Все экскурсии заложены в стоимость тура (водопады, каньон, пещера, ботанический сад, древняя крепость, горы, чайная фабрика, пляж с магнитным черным песком). Все трансферы также входят в стоимость тура (комфортные авто с профессиональными водителями).
Три дегустации вина в стоимости тура, мастер-класс по приготовлению хинкали, грузинские застолья в мини-группе до 6 человек и сопровождением профессиональных гидов на всем маршруте.
Все экскурсии заложены в стоимость тура (водопады, каньон, пещера, ботанический сад, древняя крепость, горы, чайная фабрика, пляж с магнитным черным песком). Все трансферы также входят в стоимость тура (комфортные авто с профессиональными водителями).
Три дегустации вина в стоимости тура, мастер-класс по приготовлению хинкали, грузинские застолья в мини-группе до 6 человек и сопровождением профессиональных гидов на всем маршруте.
Ближайшие даты:
3
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Батуми
- Пещера Прометея
- Мартвильский каньон
- Магнитный пляж Шекветили
- Водопады Мирвети
- Махунцети
- Ботанический сад Батуми
- Крепость Петра
- Мост времен царицы Тамары
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
День первый: Знакомство:
- Прилет в аэропорт Батуми. Кишинев: время прибытия — 16:10 Алматы: время прибытия — 18:50.
- Встреча в аэропорту, трансфер в отель, поселение.
- Сладкая звездная ночь в отеле Батуми.
День второй: Знакомство с Батуми:
- Завтрак в отеле.
- 10.00 — обзорная пешеходная экскурсия по Батуми, в завершение которой вас ждет прогулка на кораблике, так вы увидите город с воды.
- Свободное время для отдыха на море, прогулок, шопинга, изучения разнообразной грузинской кухни.
- Сладкая звездная ночь в отеле Батуми.
День третий: Чудесные субтропики:
- Завтрак в отеле.
- 08.30-09.00 — Хотим дополнить ваши впечатления: начнем с посещения знаменитого ботанического сада Батуми.
- Красивейшие места, зелень, море, настоящее наслаждение, продолжим знакомство с регионом крепостью Петра, она имеет интересную историю, отсюда открываются замечательные виды, далее мы отправимся на уникальный пляж с черным магнитным песком, где у вас будет возможность отдохнуть и покупаться (2 часа). Если погода не «купательная», мы посетим парк «Грузия в миниатюре».
- Далее мы едем дегустировать грузинские вина, и вдоволь насладившись, возвращаемся в Батуми.
- После такого насыщенного впечатлениями дня стоит хорошенько отдохнуть, возвращение в отель, отдых. Сладкая звездная ночь в отеле Батуми.
День четвертый: Свободное время для отдыха на море:
- Завтрак в отеле. Чтобы немного улеглись впечатления, вам нужно море, солнце и свободное время, поэтому следующие два дня это дни отдыха на море, прогулок, шопинга, изучения разнообразной грузинской кухни.
- Сладкая звездная ночь в отеле Батуми.
День пятый: Продолжаем отдыхать:
- Завтрак в отеле.
- Продолжаем отдыхать: свободное время отдыха на море, прогулок, шопинга, изучения разнообразной грузинской кухни.
- Сладкая звездная ночь в отеле Батуми.
День шестой: Красота гор:
- Завтрак в отеле.
- 08.30-09.00 — поездка в горную Аджарию, мы посетим знаменитый водопад Махунцети, арочный мост времен Царицы Тамары, затаившийся в самшитовом лесу водопад Мирвети, выпьем кофе с домашним хачапури из печи у замечательной грузинской хозяйки.
- Далее вас ждет дегустация вин, а обед еще нужно заработать. Поэтому мы отправляемся в гости, где вас научат готовить знаменитые грузинские хинкали, а наградой за ваш труд станет домашнее застолье.
- После такого насыщенного впечатлениями дня стоит хорошенько отдохнуть, возвращение в отель, отдых.
- Сладкая звездная ночь в отеле Батуми.
День седьмой: Природные красоты Грузии:
- Завтрак в отеле.
- Сегодня вас ждут природные красоты Грузии, знаменитый Мартвильский каньон и пещера Прометея, а по дороге мы посетим частную чайную фабрику, где Вы увидите процесс производства чая, а также попробуете красный, желтый, зеленый и черный чай.
- Обед мы запланировали в семейном ресторане на берегу реки, вы также попробуете грузинские вина, чачу, коньяк, а желающие смогут искупаться в горной реке.
- Для самых активных возможен рафтинг (65 лари с человека).
- Возвращение в Батуми около 20.00.
- Сладкая звездная ночь в отеле Батуми.
День восьмой: Возвращение домой:
- Завтрак в отеле.
- 12.00 — Освобождение номеров, вы можете оставить вещи на рецепции отеля и пообедать, прогуляться. Трансфер в аэропорт вас заберет из отеля (14.30 Кишинев, 17.00 Алматы).
- Прощание до скорых душевных встреч в других наших маршрутах!
- Если вы хотите продлить пребывание в номере, напишите об этом организатору заранее.
Даты: каждую субботу
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в отеле 3* с завтраками (раннее поселение включено)
- Все трансферы по программе
- Все экскурсии по программе
- Прогулка на кораблике
- Мастер-класс по приготовлению хинкали
- 3 дегустации грузинских вин
- Дегустация коньяка, чачи
- Обед по-грузински во время экскурсии в Аджарию
- Обед на форелевой ферме
- Обед в семейном ресторане во время экскурсии в каньон
- Питьевая вода во время экскурсий и трансферов для каждого участника тура
- Дегустация грузинского чая
- Что не входит
- Авиа-билеты
- Личные расходы
- Страховка (не обязательно, НО рекомендовано)
- Питание, не указанное в программе
- Входные билеты по программе (Пещера Прометея, Мартвильский каньон, крепость Петра, ботанический сад)
- Доплата за одноместное размещение 200$
- Место начала и завершения?
- 33 Nikoloz Baratashvili Street, Batumi, Грузия
- Когда и сколько длится?
- Когда: Даты: каждую субботуЭкскурсия длится около 8 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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6900062 100₽ за человека
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Дата и количество участников выбирается при бронировании