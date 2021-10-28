ежедневно в 08:00

Ответ гида:
Иван, здравствуйте! Спасибо за обратную связь. Я выяснила все нюансы вашей поездки и если позволите объясню вам почему вы не посетили Мартвильский каньон.
19 сентября ваша поездка началась на час раньше. Маршрут длительный и если где-то не подгонять, то можно вовсе не успеть все посмотреть. Я ни в коем случае не оправдываю езду Давида, но лихачество на дороге в Грузии это обычное дело. На Мартвильский каньон вы не попали так как вы задержались на другом каньоне и рабочий день уже подходил в концу, вы бы не успели покататься на лодке. Давид, всех предупредил и большинство группы согласилась туда не ехать. Вместо каньона вас завезли на мастер класс в дом Чурчхелы и на Техурские горячие источники. Я поговорила с другими туристами, которые были с вами в день поездки и все сказали, что гид не пил алкоголь и сам Давид утверждает, что он никогда бы себе такого не позволил. В любом случае беседа проведена и мы будем стараться посещать все достопримечательности заявленные в туре.
С уважением, Алина