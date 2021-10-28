ежедневно в 08:00

Сказочные каньоны и пещера Прометея в мини-группе

Скалы, водопады и горные реки на насыщенной авто-пешеходной экскурсии

3.8
11 отзывов
В группе
до 10 чел.
Приглашаем оценить природные сокровища Грузии: каньон Окаце с подвесным мостом и потрясающими видами, древнюю пещеру Прометея с каменными сводами и Мартвильский каньон с лазурной рекой.

А еще вы сможете продегустировать местные напитки!
Сказочные каньоны и пещера Прометея в мини-группе
Сказочные каньоны и пещера Прометея в мини-группе
Сказочные каньоны и пещера Прометея в мини-группе
Сказочные каньоны и пещера Прометея в мини-группе
Сказочные каньоны и пещера Прометея в мини-группе
Сказочные каньоны и пещера Прометея в мини-группе
Сказочные каньоны и пещера Прометея в мини-группе
Сказочные каньоны и пещера Прометея в мини-группе
Сказочные каньоны и пещера Прометея в мини-группе
Сказочные каньоны и пещера Прометея в мини-группе
Сказочные каньоны и пещера Прометея в мини-группе
Сказочные каньоны и пещера Прометея в мини-группе
Сказочные каньоны и пещера Прометея в мини-группе
Сказочные каньоны и пещера Прометея в мини-группе
Сказочные каньоны и пещера Прометея в мини-группе
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Невероятная Грузии

Вы проведете день, восхищаясь дикой природой страны. В программе экскурсии:

  • Пещера Прометея — вы увидите эффектно подсвеченные сталактиты, сталагмиты и «окаменевшие водопады». Осмотрите шесть залов: Иберии, Аргонавтов, Колхети, Медеи, Любви и Прометея. Раскроете историю пещеры и узнаете, когда она была обнаружена.
  • Каньон Окаце — вы погуляете по подвесному мосту, подниметесь на смотровую площадку и насладитесь завораживающим видом на ущелье. Полюбуетесь скалами, сочной зеленью, водопадами и бурной горной рекой.
  • Мартвильский каньон — образованный в далекую Мезозойскую эру, он запомнится вам влажным воздухом, многовековым мхом и лианами.

Организационные детали

  • В каньоне Окаце от визит-центра до моста нужно пройти пешком около 1,5 часов в одну сторону. Также можно взять местную машину за 80 лари.
  • Входные билеты не включены в стоимость: каньон Окаце — 23 лари/взрослые, 7 лари/дети, пещера Прометея — 23 лари/взрослые, 5,50 лари дети, Мартвильский каньон — 17,25 лари/взрослые, 5,50 лари/дети
  • По желанию в каньоне и пещере можно поплавать на лодке. Детали уточняйте в личном сообщении.
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

С вами будет сопровождающий из нашей команды.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно в 08:00

Отзывы и рейтинг

3.8
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Светлана
28 окт 2021
Водитель ехал очень опасно постоянно выезжая на сторону встречного движения превышая скорость. Мартвильский каньон так и не суждено было увидеть, так как в одной из закусочных водитель употребил алкоголь сказав что устал и настойчиво уговорил часть группы чтобы не ехать туда. После этого отправились обратно и вождение его стало еще более опасным, было страшно ехать. Что это за экскурсия такая что не были посещены заявленные достопримечательности. Очень жалею что не приобрели экскурсию в другом тур агентстве за меньшие деньги.
Алина
Ответ гида:
Иван, здравствуйте! Спасибо за обратную связь. Я выяснила все нюансы вашей поездки и если позволите объясню вам почему вы не посетили Мартвильский каньон.
19 сентября ваша поездка началась на час раньше. Маршрут длительный и если где-то не подгонять, то можно вовсе не успеть все посмотреть. Я ни в коем случае не оправдываю езду Давида, но лихачество на дороге в Грузии это обычное дело. На Мартвильский каньон вы не попали так как вы задержались на другом каньоне и рабочий день уже подходил в концу, вы бы не успели покататься на лодке. Давид, всех предупредил и большинство группы согласилась туда не ехать. Вместо каньона вас завезли на мастер класс в дом Чурчхелы и на Техурские горячие источники. Я поговорила с другими туристами, которые были с вами в день поездки и все сказали, что гид не пил алкоголь и сам Давид утверждает, что он никогда бы себе такого не позволил. В любом случае беседа проведена и мы будем стараться посещать все достопримечательности заявленные в туре.

С уважением, Алина
Никита
15 окт 2021
Гид David лучший гид в Батуми 🍷🇬🇪😅
С
22 сен 2021
Природа прекрасная. Но работа гида полностью испортила настроение.
Алина
Ответ гида:
Сергей, спасибо за Ваш отзыв. Очень жаль, что Вы не написали, что именно Вам не понравилось в работе гида. В любом случае, мы обратим внимание на работу гида и проведем проверку.
Валера
20 сен 2021
У нас экскурсию вел замечательный, дружелюбный гид Давид, который показал один лишний водопад, которого в плане не было, домой к себе пригласил, да и все делал хорошо. А сама экскурсия как великолепна. Каньон Окаце просто дух захватывает. Прошло уже несколько дней, а я до сих пор под впечатлением.
А
11 сен 2021
Скажем так, гид выполнял в основном функцию трансфера до мест назначения, по пути рассказывая некоторые факты из истории и жизни и показывая некоторые места. Советовал, где какие билеты покупать, где кататься на лодке, а где нет.
Пещера Прометея не впечатлила. И даже экскурсовод, который находился непосредственно в пещере ничего толкового не рассказал.
Каньоны впечатлили красотой природы, высотой, получились отличные фото. В мартвильском обязательно нужно брать лодку, это самая главная часть экскурсии.
Отдельно нужно уточнить про вождение на дорогах. Если вы за четкое следование за пдд, то лучше вообще не едьте. Здесь свой менталитет и способ вождения. Вас могут очень сильно удивить коровы на дорогах и их нужно как то объезжать, иногда через сплошную.
Наш гид Давид - водитель с опытом, дороги знает. Поэтому сядьте в машину, расслабьтесь и наблюдайте за красотой вокруг.
М
28 авг 2021
Экскурсия на ура, Каньон Окаце - не передать всё великолепие словами, надо увидеть!
К
28 авг 2021
Экскурсией это не назовёшь, скорее просто трансфер до всех перечисленных мест 🤷🏻‍♀️
Организатор предупреждает, что вести будет ‘гид’, а не экскурсовод, но везёт просто водитель, а не гид)

Со мной в машине были ребята, которые взяли экскурсию на улице дешевле в два раза чем заявлено здесь.
Водитель был нормальный, старался помочь и показать как можно больше, хотя вёл и тормозил резко.

В общем берите только если вам нужен трансфер до этих мест. Сами локации конечно великолепно красивы 👍🏼
К
26 авг 2021
Ребята! ЭКСКУРСИЕЙ это назвать невозможно. Для тех, кому лень много читать, вкратце:
Вы платите 40 евро с человека за услуги маршрутки! То есть за проезд. На этом все.
Во-первых нас две группы (15 чел) сгрузили в одну обычную не особо комфортную маршрутку (якобы потому что из-за карантина от фирмы может ездить только одна машина, но это даже не самое плохое). Самое плохое, что когда мы оплачивали этот "тур" - мы надеялись что это будет Экскурсия - что будет гид, который знает историю и рассказывает интересные факты о тех или иных местах, организовывает покупки билетов и тд. НИЧЕГО ПОДОБНОГО! Так как питание и билеты в стоимость НЕ ВХОДЯТ, я вообще не понимаю откуда такая цена. Уверена что заказать просто маршрутку было бы дешевле, потому что накануне я с группой людей арендовали маршрутку из Сванетии до Кобулети стоила 500 лар (по 50 лар с человека, это примерно 170 евро всего). А в данной "экскурсии" 15 человек заплатили по 40евро за то что их молча возили с места на место. Водителя было два и они общались между собой по грузински, или же как-то неуместно шутили и вели себя фамильярно и говорили не по теме экскурсии.

Достопримечательности красивые, спору нет, но в этом нет ни единой заслуги наших "экскурсоводов". Я человек не жадный, но цена слишком завышена за такой плохой сервис. Я бы никогда не заплатила этих денег, если бы знала что это просто услуга проезда.
Я
25 авг 2021
Спасибо! Все было прекрасно! нам очень повезло с погодой, все посмотрели. Также нас никто не торопил, захотели остаться на подольше, задержались, устали - поехали дальше. За весь день - посмотрели 4 локации, главные достопримечательности Аджарии. Водитель был аккуратен, приятен в общении и вежлив. Произошла накладка по нашей поездке, однако все быстро решилось, сделали скидку. Рекомендую:)
Р
22 авг 2021
Очень хороший водитель, очень понравилось с ним общаться, доброжелательный и искренний
Е
16 авг 2021
Сама экскурсия хорошая, водитель местный житель очень заботлив, создавал максимально аутентичную атмосферу) Кормил чурчхелой, включал Чито-Маргарито и Меладзе, рассказывал о регионах Грузии, процессе виноделия и о своей жизни в Батуми))
Но был один огромный минус - плохая погода, дождь, из-за чего мы не смогли попасть на Марьвильский каньон(((Хотя рвди него все и затевалось. Так что смотрите погоду, прежде, чем отправляться на экскурсию.

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