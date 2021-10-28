ежедневно в 08:00

Ребята! ЭКСКУРСИЕЙ это назвать невозможно. Для тех, кому лень много читать, вкратце:

Вы платите 40 евро с человека за услуги маршрутки! То есть за проезд. На этом все.

Во-первых нас две группы (15 чел) сгрузили в одну обычную не особо комфортную маршрутку (якобы потому что из-за карантина от фирмы может ездить только одна машина, но это даже не самое плохое). Самое плохое, что когда мы оплачивали этот "тур" - мы надеялись что это будет Экскурсия - что будет гид, который знает историю и рассказывает интересные факты о тех или иных местах, организовывает покупки билетов и тд. НИЧЕГО ПОДОБНОГО! Так как питание и билеты в стоимость НЕ ВХОДЯТ, я вообще не понимаю откуда такая цена. Уверена что заказать просто маршрутку было бы дешевле, потому что накануне я с группой людей арендовали маршрутку из Сванетии до Кобулети стоила 500 лар (по 50 лар с человека, это примерно 170 евро всего). А в данной "экскурсии" 15 человек заплатили по 40евро за то что их молча возили с места на место. Водителя было два и они общались между собой по грузински, или же как-то неуместно шутили и вели себя фамильярно и говорили не по теме экскурсии.



Достопримечательности красивые, спору нет, но в этом нет ни единой заслуги наших "экскурсоводов". Я человек не жадный, но цена слишком завышена за такой плохой сервис. Я бы никогда не заплатила этих денег, если бы знала что это просто услуга проезда.