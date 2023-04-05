Тур в Фасис (мини-группа)

Тур в Фасис

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Ответы на вопросы
Мы посетим древнюю крепость, которая считалась неприступной, а ее руины сохранились до сих пор. Полюбуемся на завораживающую красоту ландшафта территории Дендропарка. Восхитимся величественным Кафедральным Собором имени Воскресения Христова. Прогуляемся по улочкам Поти и Проверим магнетизм песков в Уреки.
Тур в Фасис (мини-группа)
Тур в Фасис (мини-группа)
Тур в Фасис (мини-группа)
Тур в Фасис (мини-группа)
Тур в Фасис (мини-группа)
Тур в Фасис (мини-группа)
Тур в Фасис (мини-группа)
Тур в Фасис (мини-группа)
Тур в Фасис (мини-группа)
Тур в Фасис (мини-группа)
Тур в Фасис (мини-группа)
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Крепость VI века «Петра»
  • Дендропарк
  • Пески в Уреки
  • Потийский собор
  • Самый большой маяк черноморского побережья в Поти
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Посетим византийскую крепость VI века «Петра»;
  • Прогуляемся по Дендропарку: посмотрим на розовых фламинго, огромных попугаев, лемуров, подышим прекрасным воздухом среди многовековых деревьев;
  • Проверим магнетизм песков в Уреки;
  • Посетим внушительный Потийский собор;
  • Заберемся по винтовой лестнице на самый большой маяк черноморского побережья в Поти;
  • Немного пройдемся/прокатимся по городу, основанному греками 2.5 тысячи лет назад;
  • На всем протяжении поездки вас сопровождает гид историк с 35 летним стажем. Погружение в историю и бесконечные рассказы обеспечены;
  • Обедаем в ресторанчике в Поти (в стоимость не входит).

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, обед, сувениры)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Групповые
Можно с детьми
Выездные
На весь день

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