Тур в Фасис
Мы посетим древнюю крепость, которая считалась неприступной, а ее руины сохранились до сих пор. Полюбуемся на завораживающую красоту ландшафта территории Дендропарка. Восхитимся величественным Кафедральным Собором имени Воскресения Христова. Прогуляемся по улочкам Поти и Проверим магнетизм песков в Уреки.
Ближайшие даты:
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даты
Что вас ожидает:
- Крепость VI века «Петра»
- Дендропарк
- Пески в Уреки
- Потийский собор
- Самый большой маяк черноморского побережья в Поти
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Посетим византийскую крепость VI века «Петра»;
- Прогуляемся по Дендропарку: посмотрим на розовых фламинго, огромных попугаев, лемуров, подышим прекрасным воздухом среди многовековых деревьев;
- Проверим магнетизм песков в Уреки;
- Посетим внушительный Потийский собор;
- Заберемся по винтовой лестнице на самый большой маяк черноморского побережья в Поти;
- Немного пройдемся/прокатимся по городу, основанному греками 2.5 тысячи лет назад;
- На всем протяжении поездки вас сопровождает гид историк с 35 летним стажем. Погружение в историю и бесконечные рассказы обеспечены;
- Обедаем в ресторанчике в Поти (в стоимость не входит).
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспортные услуги
- Что не входит
- Личные расходы (напитки, обед, сувениры)
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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