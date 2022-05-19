Великие святыни западной Грузии

Во время путешествия мы познакомимся с кафедральным собором Баграта

Во время путешествия мы познакомимся с кафедральным собором Баграта в г. Кутаиси, Гелатской академией и горным монастырем Моцамета.

После погружения в духовную жизнь Грузии, у нас будет замечательная возможность отдохнуть телом в радоновых источниках знаменитого курорта Цхалтубо.
Великие святыни западной Грузии
Великие святыни западной Грузии
Великие святыни западной Грузии
Великие святыни западной Грузии
Великие святыни западной Грузии

Что вас ожидает 🤩

  • Храм Баграта
  • Монастырь Гелати
  • Уникальный храмовый комплекс Моцамета
  • Источники Цхалтубо

Что вас ждет

Для тех, кто отдыхает в западной Грузии, мы предлагаем поездку по трем крупнейшим святыням христианского мира:

  • храм Баграта,
  • монастырь Гелати,
  • уникальный храмовый комплекс Моцамета.

Храм Баграта

Величайший памятник культуры и архитектуры Грузии храм Баграта построен в X-XI веках. Этот величественный собор возвышается над Кутаиси и его видно с любой точки города.
Храм Баграта — один из лучших образцов поздней средневековой архитектуры. Он отличается изысканными, гармоничными пропорциями, изящным декором. В южном вестибюле увидим фрагменты фрески Пресвятой Богородицы, на северной стене храма — надпись о дате окончания постройки — 1003 г. На сегодняшний день храм внесен в список мировых исторических и культурных памятников ЮНЕСКО.

Монастырь Гелати

Под общим названием Гелати объединен хорошо сохранившийся богатый исторический архитектурный комплекс, в состав которого входили древний монастырь, колокольня, церковь и академия, основанный в 1106 году, великим царем Грузии Давидом Строителем.
В Гелатском монастыре сохранилось множество настенных росписей, датирующихся XII-XVIII ст. С момента основания монастырь также выполнял функцию усыпальницы для грузинских царей.
Очаровывающая красота монастыря привлекает большое количество гостей, комплекс находится под охраной ЮНЕСКОЮ, как объект культурного и исторического мирового наследия.

Источники Цхалтубо

Когда взрослые люди читают сказки о живой воде, то им кажется, что такой воды на самом деле не существует. Но это далеко не так. Такая вода есть на самом деле. И источники этой поистине волшебной влаги можно найти в Цхалтубо.

Важно знать

Для прогулки выбирайте удобную обувь и одежду, подходящую для посещения монастырей и храмов. Возьмите с собой головной убор, кофточку, купальник (для радоновых ванн), сменную обувь (для радоновых ванн).

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги русскоговорящего гида,
  • трансфер,
  • вода для каждого участника тура (0.5 л.).

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • входные билеты,
  • обед (по желанию),
  • радоновые ванны, согласно прайса водолечебницы (10-15$).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги русскоговорящего гида
  • Трансфер
  • Вода для каждого участника тура (0.5 л.)
Что не входит
  • Входные билеты
  • Обед (по желанию)
  • Радоновые ванны, согласно прайса водолечебницы (10-15$)
Место начала и завершения?
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
  • Для прогулки выбирайте удобную обувь и одежду, подходящую для посещения монастырей и храмов. Возьмите с собой головной убор, кофточку, купальник (для радоновых ванн), сменную обувь (для радоновых ванн)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Батуми

👥Групповые🏡Выездные☀️На весь деньСоборы и храмы⛪️Монастыри, церкви, храмыКафедральный собор🗽Достопримечательности

Еще несколько похожих предложений в Батуми

Путешествие по горной Аджарии
6 часов
Индивидуальная
Сергей
5
2 отзыва
Путешествие по горной Аджарии
Горная Аджария - один из самых живописных регионов юго-западной Грузии
от $96 за 1-3 чел.
Путешествие в Горную Аджарию и знакомство с грузинским фольклором
10 часов
🚶 Пешая
Мини-группа
Алина
5
1 отзыв
Путешествие в Горную Аджарию и знакомство с грузинским фольклором
Мы с вами отправимся в захватывающее путешествие вдоль побережья Черного моря
Завтра
20 мая
21 мая
$32 за 1 человека
Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея
9 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Robert
4.8
57 отзывов
Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея
Посетить красивейшие природные уголки Имерети, проплыть по подземной реке и услышать местные легенды
Сегодня
Завтра
20 мая
150 за 1-4 чел.
Путешествие в грузинские тропики
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Федор
4.9
90 отзывов
Путешествие в грузинские тропики
Покориться красоте и атмосфере парка Мтирала в поездке из Батуми
Завтра
21 мая
22 мая
от 85 за 1-2 чел.
Групповой тур по Грузии: Батуми (Аджария) , Местия и Ушгули (Сванетия)
2 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
Travel
Нет отзывов
Групповой тур по Грузии: Батуми (Аджария) , Местия и Ушгули (Сванетия)
Отправляемся исследовать живописные места - Аджария, Сванетия и Местия (Местиа) - самые «медвежьи уголки» Грузии
$198.35 за 1 человека
Каньоны Окаце и Мартвильский + пещера Прометея
12 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Алина
4.7
3 отзыва
Каньоны Окаце и Мартвильский + пещера Прометея
Приглашаем вас в путешествие по самым живописным каньонам Грузии
$300 за 1-8 чел.
Аджария круглый год
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Arkadiy
5
57 отзывов
Аджария круглый год
Авто-путешествие из Батуми за природными и историческими открытиями горного края
Завтра
20 мая
21 мая
от 90 за 1-2 чел.
Из Батуми - в горную Сванетию
13 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Алина
4.5
2 отзыва
Из Батуми - в горную Сванетию
Автомобильное путешествие в один из самых красивых и труднодоступных регионов Грузии
2 авг
3 авг
4 авг
350 за 1-7 чел.
Многоликий Батуми
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Alexander
5
45 отзывов
Очень популярно сейчас
Многоликий Батуми
Познакомиться с историей, культурой и архитектурой курортной столицы Грузии
Завтра
20 мая
21 мая
50 за 1-10 чел.
Батуми - Вавилон Черноморского Побережья
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Заур
Нет отзывов
Батуми - Вавилон Черноморского Побережья
Прикоснитесь к истории одного из древнейших городов Грузии
$70 за 1-5 чел.
Сванети-Местия, Ушгу́ли Грузия
14 часов
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
INVESTOR
Нет отзывов
Сванети-Местия, Ушгу́ли Грузия
от $375 за 1-3 чел.
Крепость Рабат, Ахалцихе Грузия
15 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
INVESTOR
Нет отзывов
Крепость Рабат, Ахалцихе Грузия
от $320 за 1-2 чел.
У нас ещё много экскурсий в Батуми. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Батуми
ХОРОШО
🧭
ТАМ