Винная Аджария: авторский эногастротур

Оценить лучшие вина на семейных винодельнях, приготовить хачапури и побывать на грузинском застолье

Наше путешествие — это вся палитра аджарского виноделия в одном флаконе! Мы начнём путь с побережья Батуми и постепенно поднимемся в горы.

Дегустации вин, кулинарный мастер-класс, прогулки по виноградникам, секреты виноделия, грузинское застолье с тостами и колоритными блюдами — за один день вы раскроете самые вкусные грани Аджарии, её культуру, традиции и характер.
Винная Аджария: авторский эногастротур
Винная Аджария: авторский эногастротур
Винная Аджария: авторский эногастротур
Винная Аджария: авторский эногастротур
Винная Аджария: авторский эногастротур
Винная Аджария: авторский эногастротур
Винная Аджария: авторский эногастротур
Винная Аджария: авторский эногастротур
Винная Аджария: авторский эногастротур
Винная Аджария: авторский эногастротур
Винная Аджария: авторский эногастротур
Винная Аджария: авторский эногастротур
Винная Аджария: авторский эногастротур
Винная Аджария: авторский эногастротур
Винная Аджария: авторский эногастротур
Винная Аджария: авторский эногастротур

Что вас ожидает

Семейный магазинчик в Батуми. Во время первой остановки вы познакомитесь с кахетинскими технологиями виноделия, которым несколько тысяч лет, и оцените вина, выдержанные в сосудах квеври. Среди них, например, янтарное вино, популярное во всем мире. Я подскажу, на что обратить внимание во время дегустации, чтобы вы не упустили ни одного важного нюанса.

Винодельня и мастер-класс грузинской кухни. На небольшой семейной винодельне в горах акцент будет на винах из автохтонных сортов винограда. Здесь, на прекрасной видовой площадке, вас ждет небольшой кулинарный мастер-класс: вы своими руками приготовите аджарский хачапури, а затем отведаете его — разумеется, в сопровождении вина.

Винный завод в горах Аджарии. На экскурсии по винзаводу вы узнаете о промышленном виноделии региона — его этапах, оборудовании, процессах и тонкостях. А после закрепите впечатления во время дегустации местных вин.

Фермерская винодельня и застолье. На высоте 380 метров над уровнем моря, в 50 км от Батуми, мы посетим семейное хозяйство, где создают не только биодинамическое вино, но и экологичные продукты: от фундука и сыров до кукурузной муки. Вас ждет настоящее грузинское застолье с аутентичными блюдами, винами и шашлыком, который пожарит для нас хозяин. Душевные тосты, песни, рассказы о местных традициях и культуре прилагаются.

Организационные детали

  • Трансфер из Батуми и обратно, сопровождение гида-эксперта, 4 дегустации, мастер-класс и грузинское застолье входят в стоимость экскурсии
  • Дополнительно оплачиваются только напитки и продукты, которые вы захотите самостоятельно купить у виноделов в подарок для себя или близких

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у Танцующих фонтанов
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Люся
Люся
Меня зовут Люся, я живу в Батуми больше 9 лет, 5 из которых погружена в мир грузинского виноделия. Я совладелица винного магазина, а также винный энтузиаст. Провожу дегустации и винные туры по региону Аджария. С огромным удовольствием познакомлю вас с историей виноделия и древнейшими технологиями производства вина. С радостью поделюсь своими знаниями и наблюдениями в сфере развития грузинского виноделия.
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