Что вас ожидает

Семейный магазинчик в Батуми. Во время первой остановки вы познакомитесь с кахетинскими технологиями виноделия, которым несколько тысяч лет, и оцените вина, выдержанные в сосудах квеври. Среди них, например, янтарное вино, популярное во всем мире. Я подскажу, на что обратить внимание во время дегустации, чтобы вы не упустили ни одного важного нюанса.

Винодельня и мастер-класс грузинской кухни. На небольшой семейной винодельне в горах акцент будет на винах из автохтонных сортов винограда. Здесь, на прекрасной видовой площадке, вас ждет небольшой кулинарный мастер-класс: вы своими руками приготовите аджарский хачапури, а затем отведаете его — разумеется, в сопровождении вина.

Винный завод в горах Аджарии. На экскурсии по винзаводу вы узнаете о промышленном виноделии региона — его этапах, оборудовании, процессах и тонкостях. А после закрепите впечатления во время дегустации местных вин.

Фермерская винодельня и застолье. На высоте 380 метров над уровнем моря, в 50 км от Батуми, мы посетим семейное хозяйство, где создают не только биодинамическое вино, но и экологичные продукты: от фундука и сыров до кукурузной муки. Вас ждет настоящее грузинское застолье с аутентичными блюдами, винами и шашлыком, который пожарит для нас хозяин. Душевные тосты, песни, рассказы о местных традициях и культуре прилагаются.

Организационные детали