Водопад Кинчха - Дворец Дадиани - фабрика чурчхелы

Водопад Кинчха - Дворец Дадиани - фабрика чурчхелы
Водопад Кинчха - Дворец Дадиани - фабрика чурчхелы
Водопад Кинчха - Дворец Дадиани - фабрика чурчхелы
Водопад Кинчха - Дворец Дадиани - фабрика чурчхелы
Водопад Кинчха - Дворец Дадиани - фабрика чурчхелы
Водопад Кинчха - Дворец Дадиани - фабрика чурчхелы

Что вас ожидает 🤩

  • Водопад Кинчха
  • Летняя резиденция князей Дадиани
  • Гордули - фабрика по изготовлению чурчхелы
Водопад Кинчха. Это место интересно каскадом водопадов, которые названы по имени своего местоположения. Верхний водопад, высота которого около 100 метров, находится на высоте 1000-1110 метров над уровнем моря и впадает в реку Окаце. Чуть ниже по течению находится более мощный и красивый, но менее высокий (60 метров) водопад. Сама река протекает по ущелью из белого известняка. Кроме того, это место примечательно ещё и своими старыми купальнями. Водоемы, которые возникают в Верхнем каньоне использовались князьями в качестве купален. Об этом свидетельствуют специальные постройки из белого камня. Они расположены в 100-150 метрах выше водопада. В знойный денёк одно удовольствие окунуться в прозрачную, но достаточно прохладную водичку.
Летняя резиденция князей Дадиани - роскошное и очень оригинальное сооружение, в котором интересным образом сочетаются как национальные, так и имперские мотивы,- напомним, что строилось здание в середине XIX в., к тому времени (а именно с 1801 г.) Грузия уже была в составе Российской империи. Сегодня в сокровищнице музея более 40 тысяч экспонатов, значительная часть которых уникальна или представляет собой редкие образцы национальной культуры.
Плащаница Богородицы, которая хранится во дворце Дадиани и выставляется только по общим церковным праздникам.
Гордули - фабрика по изготовлению чурчхелы. Всем известно и опробовано грузинское лакомство чурчхела. На фабрике вам покажут и научат ее готовить. Кстати, по нашему опыту, она там самая свежая и качественная))

Ответы на вопросы

Что входит
  • Комфортабельный трансфер
  • Фотограф (по желанию) 30$
  • Гид (по желанию) 25$
Что не входит
  • Питание
  • Стоимость дополнительных развлечений и входных билетов
Место начала и завершения?
Gorgasali Str 125. Batumi, Georgia
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Спасибо за то
  • Что заинтересовались нашей экскурсией! Надеемся
  • Что наше совместное путешествие запомнится Вам надолго и после него останутся только самые приятные воспоминания! Давайте влюбляться в Грузию вместе!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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