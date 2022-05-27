Водопад Кинчха. Это место интересно каскадом водопадов, которые названы по имени своего местоположения. Верхний водопад, высота которого около 100 метров, находится на высоте 1000-1110 метров над уровнем моря и впадает в реку Окаце. Чуть ниже по течению находится более мощный и красивый, но менее высокий (60 метров) водопад. Сама река протекает по ущелью из белого известняка. Кроме того, это место примечательно ещё и своими старыми купальнями. Водоемы, которые возникают в Верхнем каньоне использовались князьями в качестве купален. Об этом свидетельствуют специальные постройки из белого камня. Они расположены в 100-150 метрах выше водопада. В знойный денёк одно удовольствие окунуться в прозрачную, но достаточно прохладную водичку.

Летняя резиденция князей Дадиани - роскошное и очень оригинальное сооружение, в котором интересным образом сочетаются как национальные, так и имперские мотивы,- напомним, что строилось здание в середине XIX в., к тому времени (а именно с 1801 г.) Грузия уже была в составе Российской империи. Сегодня в сокровищнице музея более 40 тысяч экспонатов, значительная часть которых уникальна или представляет собой редкие образцы национальной культуры.

Плащаница Богородицы, которая хранится во дворце Дадиани и выставляется только по общим церковным праздникам.

Гордули - фабрика по изготовлению чурчхелы. Всем известно и опробовано грузинское лакомство чурчхела. На фабрике вам покажут и научат ее готовить. Кстати, по нашему опыту, она там самая свежая и качественная))