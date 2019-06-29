2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Природная красота горной Аджарии

Ранним утром мы отправимся к склонам горной Аджарии, где вас встретит колхидский лес и буйство субропической растительности. В небольшой беседке рядом с водопадом Мервети мы устроим завтрак с чаем и горячими хачапури. А после исследуем тропы горного ущелья, полюбуемся панорамами горной Аджарии, доберемся до заповедных водопадов Андрея Первозванного и Махунцети и посмотрим на мост времен царицы Тамары.

Живописный пляж Квариати

Следующей остановкой станет один из самых тихих и красивых пляжей в окрестностях Батуми — Квариати. Здесь у вас будет время, чтобы насладиться морем и солнцем, подкрепиться блюдами аджарской кухни и оценить местное вино.

Ботанический сад в сердце субтропиков

После обеда мы посетим старейшую грузинскую крепость Гонио, стены которой хранят историю Аджарии. А затем отправимся в потрясающий ботанический сад Батуми, где собраны редкие растения со всего света, от Южной Америки до Гималаев. Вы познакомитесь с историей сада, пройдете сквозь бамбуковые и эвкалиптовые рощи, полюбуетесь розами и лотосами и, конечно, не сможете уйти без чудесных фотографий.

По улицам вечернего Батуми

Вернувшись в Батуми, мы прогуляемся по главным достопримечательностям города: вы увидите колоритные старые кварталы, знаменитые поющие фонтаны, романтичный маяк и морской вокзал, ансамбли площадей Пьяцца и Европы, мечеть Орта-Джами и церковь святого Николая, скульптуру «Али и Нино» и эффектные 3D-фонтаны. Мы не только поделимся интересными фактами об этих местах, но и поможем сориентироваться в Батуми, посоветуем рестораны, нетуристические пляжи и маршруты для самостоятельных прогулок.

Подробный план экскурсии

07:00 — 07:15 — сбор группы;

07:15 — выезд в горную Аджарию;

08:30 — завтрак;

09:30 — 11:00 — посещение горных водопадов и моста царицы Тамары;

12:30 — обед и отдых на пляже;

14:30 — выезд в Гонио и посещение крепости;

15:20 — выезд в ботанический сад Батуми;

16:00 — 18:00 — прогулка по ботаническому саду;

18:00 — возвращение в Батуми;

18:30 — обзорная экскурсия по городу;

20.30 — завершение программы.

Кому подойдет экскурсия