2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Путешествие к горным водопадам, достопримечательностям Батуми, в ботанический сад и крепость Гонио

Katerina
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Katerina – представитель гидов
Приготовьтесь за один день объехать красивейшие уголки Батуми и его окрестностей, погрузиться в историю края и атмосферу приморского города.

Вы пройдете по тропам ботанического сада, исследуете горы и водопады Аджарии, увидите бульвары Батуми в свете вечерних огней и попробуете настоящее грузинское вино.
80 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 12 часов
До 18 человек
Можно с детьми
Встреча возле колоннады парка 6 мая
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Все краски Аджарии: 3 экскурсии за 1 день
Все краски Аджарии: 3 экскурсии за 1 день

Что вас ожидает

Природная красота горной Аджарии
Ранним утром мы отправимся к склонам горной Аджарии, где вас встретит колхидский лес и буйство субропической растительности. В небольшой беседке рядом с водопадом Мервети мы устроим завтрак с чаем и горячими хачапури. А после исследуем тропы горного ущелья, полюбуемся панорамами горной Аджарии, доберемся до заповедных водопадов Андрея Первозванного и Махунцети и посмотрим на мост времен царицы Тамары.

Живописный пляж Квариати
Следующей остановкой станет один из самых тихих и красивых пляжей в окрестностях Батуми — Квариати. Здесь у вас будет время, чтобы насладиться морем и солнцем, подкрепиться блюдами аджарской кухни и оценить местное вино.

Ботанический сад в сердце субтропиков
После обеда мы посетим старейшую грузинскую крепость Гонио, стены которой хранят историю Аджарии. А затем отправимся в потрясающий ботанический сад Батуми, где собраны редкие растения со всего света, от Южной Америки до Гималаев. Вы познакомитесь с историей сада, пройдете сквозь бамбуковые и эвкалиптовые рощи, полюбуетесь розами и лотосами и, конечно, не сможете уйти без чудесных фотографий.

По улицам вечернего Батуми
Вернувшись в Батуми, мы прогуляемся по главным достопримечательностям города: вы увидите колоритные старые кварталы, знаменитые поющие фонтаны, романтичный маяк и морской вокзал, ансамбли площадей Пьяцца и Европы, мечеть Орта-Джами и церковь святого Николая, скульптуру «Али и Нино» и эффектные 3D-фонтаны. Мы не только поделимся интересными фактами об этих местах, но и поможем сориентироваться в Батуми, посоветуем рестораны, нетуристические пляжи и маршруты для самостоятельных прогулок.

Подробный план экскурсии
07:00 — 07:15 — сбор группы;
07:15 — выезд в горную Аджарию;
08:30 — завтрак;
09:30 — 11:00 — посещение горных водопадов и моста царицы Тамары;
12:30 — обед и отдых на пляже;
14:30 — выезд в Гонио и посещение крепости;
15:20 — выезд в ботанический сад Батуми;
16:00 — 18:00 — прогулка по ботаническому саду;
18:00 — возвращение в Батуми;
18:30 — обзорная экскурсия по городу;
20.30 — завершение программы.

Кому подойдет экскурсия

  • Путешественникам, которые ценят своё время и хотят увидеть все грани Батуми за один день.
  • Не рекомендуется брать с собой детей младше 6 лет: для малышей долгая дорога и активные пешеходные маршруты будут утомительными.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включено: транспортное обслуживание (машина с кондиционером), все входные билеты по маршруту, завтрак и обед, дегустация трех видов грузинского вина. Дополнительных расходов не предусмотрено.
  • Экскурсия стартует в 7 часов утра: это поможет нам избежать пробок и больших скоплений людей
  • В дороге каждому участнику предоставляется питьевая вода
  • Наша команда не несет ответственности за состояние автомобильных дорог, возможные пробки и ремонтные работы на дорогах
  • Обратите внимание: стоимость для детей от 6 до 12 лет — 60 евро. Если у вас есть дети, вам необходимо указать это в комментариях к заказу при оформлении и дождаться пока вам пересчитают стоимость.
Все краски Аджарии: 3 экскурсии за 1 день
Все краски Аджарии: 3 экскурсии за 1 день
Все краски Аджарии: 3 экскурсии за 1 день
Все краски Аджарии: 3 экскурсии за 1 день
Все краски Аджарии: 3 экскурсии за 1 день
Все краски Аджарии: 3 экскурсии за 1 день
Все краски Аджарии: 3 экскурсии за 1 день
Все краски Аджарии: 3 экскурсии за 1 день
Все краски Аджарии: 3 экскурсии за 1 день
Все краски Аджарии: 3 экскурсии за 1 день
Все краски Аджарии: 3 экскурсии за 1 день
Все краски Аджарии: 3 экскурсии за 1 день
Все краски Аджарии: 3 экскурсии за 1 день
Все краски Аджарии: 3 экскурсии за 1 день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 18 человек.
  • Местов встречи для начала тура возле колоннады парка 6 мая.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Katerina
Katerina
Привет, путешественник! Меня зовут Екатерина, мне 33 года, и уже пять лет я работаю гидом в дружной команде. Влюбленные в Грузию, мы восхищаемся ее историей, культурой и народом и с радостью делимся своими знаниями, позитивом и добротой. Познать Грузию можно через природу, воздух, воду, вино, вкуснейшую кухню, длинные застолья, улыбки местных жителей и бесконечные шутки, истории и разговоры с людьми, которые по-настоящему любят и ценят страну и ее достояние. Для вас такими людьми будем мы, ведь мы знаем и любим свое дело.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

29 июня 2019
Я первый раз пользуюсь частными сервисами с гидом. И первый опыт оказался очень удачным. Расскажу по порядку:
1. Я забронировала экскурсию где-то за полтора месяца и вышло так что к нам никто не присоединился и экскурсия получилась индивидуальная.
2. Катерина повела нас по классическому маршруту , но с утра пораньше и мы максимально избежали толп других туристов. Спасибо ей за это.
3. Мы посетили мост царицы Тамар, водопады Андрея Первозванного, Мухунцети, Миврети, слияние двух рек Чорохи и Аджарасткали (самое впечатляющее, так как там очень низкие облака и великолепный вид на горы), крепость Гонио, пляж в Квариати (искупаться не смогли, погода не позволила, но сэкономили время, но купание входило в программу)
4. Еще нас угостили вкусным вином домашним и киндзмараули. Это очень был приятный бонус.
5. Великолепный обед с видом на море с вкуснейщими блюдами грузинской кухни: баклажаны с орехами, хинкали, форель на гриле, блюдо с мясом в кеци, все входит в цену экскурсии.
6. Отдельно про Ботанический сад, хоть мы уже и устали от такой насыщенной программы, но мы смогли пройти 1 маршрут и посмотреть красивые места сделать классные фотографии
6. На протяжении всей экскурсии Катерина нас всегда фотогравала и помогала найти нужное места для лучших фото.
7. Последним пунктом была обзорная экскурсию по Батуми, как раз такая экскурсия нужна в первый день после приезда. Катя очень приятный человек и даст неимоверно много советов как провести отпуск в Батуми вкусно и посетить хорошие места недалеко от места вашего проживания. Так что приезжайте, эта экскурсия не простая, но стоит того!!
22 июня 2019
Экскурсия организована последовательно, информация предоставляется доступно и лаконично. Катя не "грузит" лишними историческими датами и фамилиями, рассказывает интересные факты и даёт дельные рекомендации по поводу отдыха в Грузии) Мы посмотрели много интересных мест, покушали и в аутентичной семейной кафешке в горах, и по нашему желанию нам показали как "пользоваться" рыбным рынком, весь транспорт осуществлялся на комфортном автомобиле, а пешая прогулка по городу была насыщенная, но не напрягающая
Эта экскурсия действительно, на мой взгляд, подойдёт тем, кто ценит свое время и хочет узнать сразу все и, получив дельные рекомендации, наслаждаться отдыхом)

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