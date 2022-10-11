Выходные по-грузински: Имеретия и Боржоми

Расслабиться в термальных источниках, попробовать настоящую «Боржоми» и побывать в скальном городе

Проведём 2 дня вдали от городской суеты, повседневных забот и насущных проблем.

Отправляемся в Грузию, чтобы проветрить голову горным воздухом, надышаться лесными ароматами и сменить гул мегаполиса на шум рек и водопадов.

Вы пройдётесь над пропастью в каньоне Окаце, проплывёте по лазурным водам на лодке и взглянете на скалы в окружении лесов с высоты птичьего полёта.

Вас ждут SPA-процедуры в минеральных бассейнах под открытым небом, грузинское гостеприимство и вкуснейшая национальная кухня.
Выходные по-грузински: Имеретия и Боржоми
Выходные по-грузински: Имеретия и Боржоми
Выходные по-грузински: Имеретия и Боржоми
Выходные по-грузински: Имеретия и Боржоми
Выходные по-грузински: Имеретия и Боржоми
Выходные по-грузински: Имеретия и Боржоми
Выходные по-грузински: Имеретия и Боржоми
Выходные по-грузински: Имеретия и Боржоми
Ближайшие даты:
22
окт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Вам понадобятся: небольшая сумка или рюкзак и теплая одежда (ориентируйтесь на прогноз), все вещи можно будет оставить в машине.

Участие возможно с 15 лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Батуми, торговый центр «Batumi Plaza», 9:00. Можем встретиться в Кобулети, Уреки, Поти
Завершение: Батуми, 23:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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